Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.
Об этом он сообщил на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи", - сказал Пашинян.
Пашинян также сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ему о готовности оказать содействие международным усилиям по разрешению ситуации, сложившейся после ввода ВС Азербайджана на армянскую территорию.
"Вчера состоялся мой телефонный разговор с президентом Франции. Его позиция однозначная. Президент Франции заявил, что он рассматривает возможность включения вопроса в повестку СБ ООН. Он сказал также, что на основе мандата ООН, при необходимости, Франция готова также оказать военное содействие международным усилиям решения вопроса", - сказал Пашинян.
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У меня в военном училище учились армяне и украинцы из армении...они еле еле говорили поруски..ибо в школе русской не нашлось учителя рузке язычег и литература в ссср...
Для них россия это Турция, а для нас Турция это все равно что для армян россия...
бо не врятуєшся, дебіл ти мля !
Поэтому, Пашинян не может ссылаться на договор с парашкой: договор предусматривает помощь в с лучае нападения на Армению.
Знамо дело. Микрон начнет волноваться усиленно
большое видется издалека..
Россия - это обоссаная продажная шлюха, предавшая всех и вся ради своих краткосрочных интересов. И конец у этой проститутки один. Как бы она не называлась. И твои диды, слившие ее в 17ом году это прекрасно знали. И отцы, слившие уже совок в 90ом тоже. И тут без вариантов. Даже своих ихтамнетов засекретила как военные потери в мирное время. Так что да, тут без вариантов. Продажных шлюх всегда находят в канаве
Якщо так, то я тепер знаю більш дебільного керманича країни, ніж ЗЕ!
и Бесполезно взывать к тому,чем Бог обделил.
Когда Господь хочет наказать людей, он отнимает у них разум.... Прости Господи дебилов.. мордор этим обязательно воспользуется. и к бабке не ходи
Ему как дадут помощи, так он забудет где его дворец.
за помощью к россии
можно ему шнурок прислать, что бы удавился сам, после его выкрутасов иметь наглость обращаться к рф за помощью ? ну ну
Само обращение к путлеру воообще не удивляет , вассалы кремля всегда действуют в рамках своей парадигмы