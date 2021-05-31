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Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

Об этом он сообщил на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи", - сказал Пашинян.

Пашинян также сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ему о готовности оказать содействие международным усилиям по разрешению ситуации, сложившейся после ввода ВС Азербайджана на армянскую территорию.

Также читайте: Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении

"Вчера состоялся мой телефонный разговор с президентом Франции. Его позиция однозначная. Президент Франции заявил, что он рассматривает возможность включения вопроса в повестку СБ ООН. Он сказал также, что на основе мандата ООН, при необходимости, Франция готова также оказать военное содействие международным усилиям решения вопроса", - сказал Пашинян.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+45
Ой дурак (с) Если с азербайджанцами можно договорится, то от москалей ты не избавишься НИКОГДА.
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14.05.2021 20:23
+26
Я тільки не зрозумів з яких вірменський територій мають вийти азербайджанські війська?
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14.05.2021 20:24
+24
Да дурное оно плюс властолюбивое. Но самый прибацнутый тут Макрон. Как тот дурень из сказки, что смеётся на похоронах, и плачет на свадьбе. Везде хочет "помиротворить" и везде обламывается.
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14.05.2021 20:30
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Молодец, чего уж там. Геррроо-ооой. Как же ему охота остаться при власти ...
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14.05.2021 20:22 Ответить
Я тільки не зрозумів з яких вірменський територій мають вийти азербайджанські війська?
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14.05.2021 20:24 Ответить
Да дурное оно плюс властолюбивое. Но самый прибацнутый тут Макрон. Как тот дурень из сказки, что смеётся на похоронах, и плачет на свадьбе. Везде хочет "помиротворить" и везде обламывается.
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14.05.2021 20:30 Ответить
з тіх що вірмені 30 років тому окупували біля лачинського коридору і Макрона це незбурювало чомусь
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14.05.2021 21:10 Ответить
Ой дурак (с) Если с азербайджанцами можно договорится, то от москалей ты не избавишься НИКОГДА.
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14.05.2021 20:23 Ответить
Он не дурак, он просто очень хочет остаться в кресле и расейские военные вполне могут быть гарантией этого
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14.05.2021 20:27 Ответить
Как раз наоборот...см. карту мира )))
У меня в военном училище учились армяне и украинцы из армении...они еле еле говорили поруски..ибо в школе русской не нашлось учителя рузке язычег и литература Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 4478 в ссср...
Для них россия это Турция, а для нас Турция это все равно что для армян россия...
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14.05.2021 23:07 Ответить
не клич "рятівника" з кремля -
бо не врятуєшся, дебіл ти мля !
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14.05.2021 20:24 Ответить
Горна хвойда. Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи - Цензор.НЕТ 4428
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14.05.2021 20:25 Ответить
долбодятел, КЛАСИЧНИЙ. Дурне теля армянське.
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14.05.2021 20:26 Ответить
Азербайджан решил поставить точку в вопросе Карабаха?
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14.05.2021 20:27 Ответить
Вова обосрётся. Отпетляет, сто пудов. Там же турки с другой стороны. Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи - Цензор.НЕТ 9896
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14.05.2021 20:28 Ответить
Неблагодарное это дело, надеяться на договоры, подписанные когда-то с паРашей, ох неблагодарное...
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14.05.2021 20:28 Ответить
Все дело в том, что Азербайджан продвинулся в глубь Нагорного Карабаха, который к Армении не имеет отношения.
Поэтому, Пашинян не может ссылаться на договор с парашкой: договор предусматривает помощь в с лучае нападения на Армению.
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14.05.2021 21:33 Ответить
Да судя по сообщениям, фото и видео материалам, азербайджанцы действительно вошли в Армению... Там у них идут переговоры по демаркации границы и не могут договорится... Наверное это такой метод влияния)
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14.05.2021 21:59 Ответить
Х.уйло хоть и тварь, но не настолько дурак - помогать носатым аутсайдерам.
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14.05.2021 20:31 Ответить
Да дурак он ,дурак ,причем махровый вульгарный-обыкновенный , что не *выступление* ,то пурга-херня неадекватная ,что не действие, то преступление
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14.05.2021 21:27 Ответить
а как шустро заднеприходной извращенец Макарон выскочил, как черт из табакерки!!! любит макарон Ашотика !!

Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи - Цензор.НЕТ 6857
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14.05.2021 20:34 Ответить
Пашинян также сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ему о готовности оказать содействие международным усилиям по разрешению ситуации

Знамо дело. Микрон начнет волноваться усиленно Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи - Цензор.НЕТ 4393
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14.05.2021 20:35 Ответить
туалетный ёршик уже опроверг это его высказывание )))
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14.05.2021 20:35 Ответить
в таком случае продолжение войны неизбежно
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14.05.2021 20:38 Ответить
а шо там ему азербайджанцы ввели и по куда ?
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14.05.2021 20:40 Ответить
b[ nfv ytn(читать в англораскладке)
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14.05.2021 20:45 Ответить
а шо один на один уже сцыкотно ? повыбивали айзера зубы " самой стойкой пехоте " Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 6860
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14.05.2021 20:44 Ответить
сейчас подумал, что всего лишь каких-то 8 лет(до 2013) нас пытались втянуть в ОДКБ и в Таёжный союз.. а по сути, нас хотели закабалить и обезволить..
большое видется издалека..
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14.05.2021 20:45 Ответить
Сейчас Алиев отведёт войска и ***** (и немного Пашинян) снова герой и спаситель армян.
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14.05.2021 20:49 Ответить
азеры границу поруганную раньше армени, восстанавливают и демаркируют...святое дело делают, кто с этим поспорит, какой одкбебе при памяти или макарон!? Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 3748
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14.05.2021 20:51 Ответить
Почему всегда говорят, что армяне умные?

Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 1346
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14.05.2021 20:56 Ответить
русский, - ты эту этикетку со своей бутылки отклеил с которой коммы тут строчишь?
Россия - это обоссаная продажная шлюха, предавшая всех и вся ради своих краткосрочных интересов. И конец у этой проститутки один. Как бы она не называлась. И твои диды, слившие ее в 17ом году это прекрасно знали. И отцы, слившие уже совок в 90ом тоже. И тут без вариантов. Даже своих ихтамнетов засекретила как военные потери в мирное время. Так что да, тут без вариантов. Продажных шлюх всегда находят в канаве
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14.05.2021 21:08 Ответить
Цитата абсолютно не в тему
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14.05.2021 23:28 Ответить
вах какая ябида-карябида ... Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 145
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14.05.2021 20:56 Ответить
Комбинация?
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14.05.2021 20:58 Ответить
Мидовская лошадь Лавров - армянин, премьер Мишустин - армянин, пропагандоны Симоньян с Кеосаняном - армяне... Все при власти на Фашисткой Федерации и все предали свою Родину Армению. Тот яркий пример, когда кто-то становится русским. Русский это диагноз. Винегрет наций селекционных дегенератов. Без рода, без племени, без нации, без чести. Только бабло и власть - страх, рабство и покорность.
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14.05.2021 21:03 Ответить
В США, ты с родом и плеиенем?
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14.05.2021 23:29 Ответить
Нагадайте-но мені: Пєрмяков, що вирізав родину місцевих жителів, був з військової частини РФ на території Арменії? Так?
Якщо так, то я тепер знаю більш дебільного керманича країни, ніж ЗЕ!
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14.05.2021 21:10 Ответить
Пермяков какой веры был?
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14.05.2021 23:31 Ответить
А це має якесь значення? Як на мене, людина, що вбиває дітей, не має Бога в душі. А ходити до церки чи мінарету - то не віра
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15.05.2021 09:33 Ответить
Думаю что Путин выразит крайнюю озабоченность,так как сейчас сориться по крупному с турками ему не резон.Потом фиг замиришься. Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 7992
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14.05.2021 21:11 Ответить
А Макрон не бажає поставити питання в ООН про вивід російських військ з Криму і ОРДЛО?
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14.05.2021 21:16 Ответить
"Отче! прости им, ибо не ведают, что творят"

и Бесполезно взывать к тому,чем Бог обделил.
Когда Господь хочет наказать людей, он отнимает у них разум.... Прости Господи дебилов.. мордор этим обязательно воспользуется. и к бабке не ходи
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14.05.2021 21:17 Ответить
Бегу за попкорном.Ну кацапчики давайте вломитесь в Азербайджан,
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14.05.2021 21:28 Ответить
Украина заключила обязательства на миллиарды долларов по покупке французских драндулетов. А все благодаря армянину Авакяну, известному как Аваков. Вот французы и топят за Армению. Вот такая она армянская мафия (армянская диаспора).
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14.05.2021 21:29 Ответить
В сложившейся ситуации Пашинян все делает правильно,на мой взгляд.Ему нужно максимально обнажить импотентность россии и искать возможность привлечь другого арбитра (ООН,Франция,США и проч.),а заодно вырваться наконец-то из зоны российского влияния.
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14.05.2021 21:48 Ответить
Ага. Не слишком ли сложно . Вы явно ищете разумное зерно там, где его отродясь не было. Все проще - они в самом деле пишут челобитную *****
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14.05.2021 22:55 Ответить
Это возможно только на условиях полной оккупацией Россией Армении с созданием на ее территории Эриванской губернии.. А если серьезна Раша вписываться не будет, верояны разве что очередные миротворца или российские пограничники как на границе Армении с Турцией. ( тем более они в роли миротворцев в Карабахе, как они могут вмешаться в события в Армении напрямую) Но опять таки для этой цели нужно уточнить границы, как я понимаю у них разные карты, ну что ж пускай сверят по московским ... Да зря Алиев поддался на шантаж Путина после подставленного им вертолета под обстрел азербайджанцев, карабахский вопрос можно было бы закрыть еще тогда в течении еще двух - трех недель. Но поезд ушел.
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14.05.2021 21:50 Ответить
Пашинян пришел к власти на волне против коррупционеров, которые поголовно были путинцами. А теперь помощь просит у куйла. Тоже любитель власти.
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14.05.2021 22:01 Ответить
Пашиняну так нужны эти территории, с которых не ушли войска ?
Ему как дадут помощи, так он забудет где его дворец.
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14.05.2021 22:07 Ответить
пашинян
за помощью к россии
можно ему шнурок прислать, что бы удавился сам, после его выкрутасов иметь наглость обращаться к рф за помощью ? ну ну
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14.05.2021 22:11 Ответить
Может лучше призвать на войну этот боевой отряд. На словах они ну очень воинственны.
Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 3190
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14.05.2021 22:35 Ответить
Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 3292
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14.05.2021 22:36 Ответить
Уже должен бы знать, как раша относится к договорам
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14.05.2021 22:43 Ответить
NataliyaSt Guten Нарушает?
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14.05.2021 23:51 Ответить
Тут вопрос первый- что пашинян называет армнской территорией, и знает ли Азербайджан , что это территория Армении, или наша песня хороша, начинай сначала.

Само обращение к путлеру воообще не удивляет , вассалы кремля всегда действуют в рамках своей парадигмы
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14.05.2021 22:50 Ответить
не зря же коцапы конкурс гробокопателей проводили...
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14.05.2021 23:31 Ответить
Надо понять, что Кремлю, в данной ситуации ближе, скорее, Алиев. Пашинян пришел к власти, в результате "цветной" революции, но США, на него уже не ставят. Он сдулся, и своему народу не нужен. Кремлю они нужны, чтобы оружие покупали, и не бузили на границах.
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14.05.2021 23:43 Ответить
"Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи" - а сильный ход!
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15.05.2021 10:27 Ответить
 
 