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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) вор в законе (312) криминалитет (596) СНБО (4377)

Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Влияние

"Воры в законе" имеют колоссальное влияние на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации в Украине, поэтому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вводит экономические санкции против них, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом министр Аваков написал на своей странице в Twittеr.

"СНБО приняло предложение правительства по ряду санкций к "ворам в законе": от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины! Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности - потому нулевая толерантность!", - написал он. 

По словам Авакова, пятый год в Украине сохраняется тенденция уменьшения уровня преступности, что является результатом совместной работы всех правоохранительных органов.

"Единая государственная позиция нулевой толерантности к криминальным элементам, которые угрожают безопасности Украины и ее граждан. Нужен комплексный подход, который не позволит этим преступным субъектам и формированием действовать в нашем государстве. Организованная преступность - прямая угроза нацбезопасности Украины", - заявил Аваков во время заседания СНБО.

Влияние воров в законе - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета 01

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Так, министр инициировал возможность введения персональных специальных экономических санкций к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

Он также отметил, что не менее важным элементом борьбы с организованной преступностью, является ужесточение условий отбывания наказания такой категории лиц.

"С этой целью видим целесообразным создать отдельное учреждение исполнения наказаний в системе учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины", - подчеркнул Аваков.

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В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко сказал, что к началу 2020 года в Украине находилось 34 "вора в законе".

"И на сегодня: 8 "воров" выдворены из Украины с запретом въезда; один передан в порядке реадмиссии; четверо покинули Украину и не возвращались. В результате из 34-х "воров в законе" в настоящее время в Украине остался 21. Из них - двое находятся в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний; один под домашним арестом; один в пункте временного пребывания иностранцев. На свободе пока находятся 17 "воров в законе". При этом трем лицам объявлено подозрение, а двое проходят процедуру экстрадиции", - отметил Клименко.

По информации правоохранителей, по этническому признаку среди "воров в законе" 356 грузинов, 129 россиян, 29 армян, 18 азербайджанцев и 25 – другие.

Кроме того, он подчеркнул, что против лиц, что координируются "ворами в законе", как правило - это иностранцы, которые пользуются несовершенством украинского законодательства, также надо вводить ограничительные меры.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
а влияние предателей и воров-казнокрадов при власти...как-то не напрягает ??
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14.05.2021 20:32
+13
Имеет честь заявить нам МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ёптить! Семь лет уже. Ему просто решения СНБО не хватало. А то он бы этих воров УХ!!! давно бы уж в бараний рог!
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14.05.2021 20:34
+8
Сабаков хочет быть одним единым в законе в Украине Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета - Цензор.НЕТ 2619
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14.05.2021 20:39
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Правила форума Совет форумчан
а влияние предателей и воров-казнокрадов при власти...как-то не напрягает ??
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14.05.2021 20:32 Ответить
интересно, а есть армянские воры в законе?
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15.05.2021 01:26 Ответить
Еще один "юрист". А КК у нас зачем, для близира?
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14.05.2021 20:34 Ответить
У чому справа, пісюн? Тобі коштів не вистачає, техніки, ОС?
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14.05.2021 20:34 Ответить
Имеет честь заявить нам МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ёптить! Семь лет уже. Ему просто решения СНБО не хватало. А то он бы этих воров УХ!!! давно бы уж в бараний рог!
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14.05.2021 20:34 Ответить
так он же и говорит, что воры в законе то есть в раде Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета - Цензор.НЕТ 2154
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14.05.2021 21:34 Ответить
И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
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14.05.2021 20:36 Ответить
Вы считаете, что воры в законе не опасность для Украины?
Тогда почему законы против них проваливают в ВР и при Порошенко, и при Зеленском?
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14.05.2021 20:54 Ответить
У нас уже есть и Конституция, и законы, и Криминальный кодекс, и целое МВД. Авакову не трындеть нужно и стричь бабло с игровых салонов и наркоты, а заниматься своими прямыми обязанностями. Всего лишь.
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14.05.2021 20:59 Ответить
Супер сказано!
Так почему такой Закон при Порошенко провалили?
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14.05.2021 21:23 Ответить
Какой закон? Вам читать внимательно религия не позволяет или как? У нас уже все есть. И не мелите тут детскую чушь, СНБО не уполномочен не принимать никаких законов и не дублировать функции МВД и СБУ.
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14.05.2021 21:27 Ответить
Кого провалили? Конституцию, свод законов или Криминальный кодекс? Я понимаю, что деменция вас не пощадила, но не до такой-же стапени!
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14.05.2021 21:47 Ответить
Сабаков хочет быть одним единым в законе в Украине Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета - Цензор.НЕТ 2619
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14.05.2021 20:39 Ответить
лол. а не аваков им стволы выдает?
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14.05.2021 20:41 Ответить
Что ,неужели Каломойшу с рыжим и пинчуками придавили?
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14.05.2021 20:43 Ответить
это уважаемые бизнесмены, для авакова
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14.05.2021 20:44 Ответить
Беня -- вообще партнер и соратник.
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14.05.2021 20:54 Ответить
извините. не в курсе нюансов
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14.05.2021 20:55 Ответить
цыганам приготовиться
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14.05.2021 20:46 Ответить
При Порошенко ВР этого не понимала. Не понимает и при Зеленском. Приходится решать в ручном режиме, через РНБО.
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14.05.2021 20:51 Ответить
У нас что, уже отменили все законы или КК? Или у зеленого дитяти появилась новая любимая игрушка?
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14.05.2021 20:55 Ответить
а как же монобольшинство?
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14.05.2021 20:55 Ответить
ДумайТЕ!
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14.05.2021 21:19 Ответить
только не говорите, что вы зеленский. вроде писать умеете
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15.05.2021 09:41 Ответить
Щось цей хм,міністр,росте в ширину.Мабуть весь на нервах.
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14.05.2021 20:56 Ответить
луч во тьме
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14.05.2021 20:57 Ответить
Судьи, прокуроры, топ чиновники, те же воры в законе, и такая же угроза нацбезопасности..
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14.05.2021 21:07 Ответить
Они крыша для них.
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14.05.2021 21:52 Ответить
Помнится мне, что только два человека излечили свои страны от криминалитета
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14.05.2021 21:07 Ответить
Звучит круто, пока дело не доходит до суда.
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14.05.2021 21:09 Ответить
Херня якась... Що таке санкції? В чому вони заключаються? І як скоро підсанкційні громадяни України оскаржать їх у суді? Санкції вводяться проти осіб, які недосяжні для правосуддя. А у нас рішенням РНБО та зе особисто накладаються "обмеження". Якщо це контрабандисти- то прийміть закон про криміналізацію та садіть. Якщо це очільники організованих злочинних угруповань- то садіть за злочини, або ж прийміть закон про криміналізацію самого статусу "законник".
Бо з цими санкціями на виході матимемо пшик, а санкції зєля зможе одноособово наеладати на кого завгодно.
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14.05.2021 21:09 Ответить
«Санкции против «воров в законе» - это смешно и симптоматично» 14 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Понятие «вор в законе» может распространиться, в том числе, и на самого Зеленского…
Санкции против «воров в законе» - это смешно и симптоматично.
Такой вывод огласил около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский, реагируя на соответствующее сегодняшнее решение президента.

Смешно, потому что сложно представить себе «вора в законе» с оформленным на своё имя имуществом, счетом в банке и страховкой, на которую как-то повлияют ваши потешные санкции.
Симптоматично же, потому что:
1) понятие «вор в законе» может распространиться, в том числе, и на само президентское величество;
2) Банковая уже вполне подходит к определению «преступное сообщество и/или преступная организация».
А за актёрское мастерство Вам, Ваше президентское величество, как всегда - высший балл.
Но Станиславский сказал бы:
«Не верю».
И вы сами знаете, почему

«Зеленский через СНБО ввёл санкции против каких-то «воров в законе».

До слез))))) пору увольнять сценаристов этой дешёвой клоунады, а то шоу стало не рейтинговое )))))», - добавил по данному поводу политолог Дмитрий Корнейчук.
И разместил соответствующую фотожабу (вверху).
***
Украина применила персональные санкции к 557 так называемым «ворам в законе».

Об этом заявил сегодня Президент Владимир Зеленский в видеообращении по результатам заседания СНБО.
«После принятия закона о «ворах в законе», стратегии борьбы с организованной преступностью и 9 месяцев работы применены персональные санкции против 557 воров в законе, известных в мире», - отметил он.

По словам Зеленского, большинство из них находится сейчас не в Украине, а количество тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек.
«Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра была равна нулю», - уверил он.
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14.05.2021 21:12 Ответить
Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета - Цензор.НЕТ 7507
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14.05.2021 21:13 Ответить
Предлагаю на СНБО издать указ - посадить Мертветчука в тюрьму. До следующего указа об освобождении. И все дела.
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14.05.2021 21:18 Ответить
Вот ведь хитрожопый ара, он оказывается, будучи министром МВД, только сейчас узнал что Украина в последнее время была раем для для этой шпаны!!!!
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14.05.2021 21:27 Ответить
Це він за бєню, бубочку, єрмака???
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14.05.2021 21:46 Ответить
Ну так, пан министр, на ваше ведомство надежді никакой, пришлось через ...опу (через санкции СНБО)
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14.05.2021 21:47 Ответить
если бы воры в законе руководили страной то был бы порядок. у них хоть понятия есть...
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14.05.2021 23:23 Ответить
какая зрадная заява. уууу, как мы какао-боты не любим авакова, аж кущать не можем.
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14.05.2021 23:46 Ответить
Сабаков обосрался с убийством Шеремета теперь взялся за воров в законе
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15.05.2021 07:05 Ответить
 
 