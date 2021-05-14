Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Воры в законе" имеют колоссальное влияние на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации в Украине, поэтому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вводит экономические санкции против них, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Аваков написал на своей странице в Twittеr.
"СНБО приняло предложение правительства по ряду санкций к "ворам в законе": от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины! Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности - потому нулевая толерантность!", - написал он.
По словам Авакова, пятый год в Украине сохраняется тенденция уменьшения уровня преступности, что является результатом совместной работы всех правоохранительных органов.
"Единая государственная позиция нулевой толерантности к криминальным элементам, которые угрожают безопасности Украины и ее граждан. Нужен комплексный подход, который не позволит этим преступным субъектам и формированием действовать в нашем государстве. Организованная преступность - прямая угроза нацбезопасности Украины", - заявил Аваков во время заседания СНБО.
Так, министр инициировал возможность введения персональных специальных экономических санкций к лицам, которые имеют статус "вор в законе".
Он также отметил, что не менее важным элементом борьбы с организованной преступностью, является ужесточение условий отбывания наказания такой категории лиц.
"С этой целью видим целесообразным создать отдельное учреждение исполнения наказаний в системе учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины", - подчеркнул Аваков.
В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко сказал, что к началу 2020 года в Украине находилось 34 "вора в законе".
"И на сегодня: 8 "воров" выдворены из Украины с запретом въезда; один передан в порядке реадмиссии; четверо покинули Украину и не возвращались. В результате из 34-х "воров в законе" в настоящее время в Украине остался 21. Из них - двое находятся в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний; один под домашним арестом; один в пункте временного пребывания иностранцев. На свободе пока находятся 17 "воров в законе". При этом трем лицам объявлено подозрение, а двое проходят процедуру экстрадиции", - отметил Клименко.
По информации правоохранителей, по этническому признаку среди "воров в законе" 356 грузинов, 129 россиян, 29 армян, 18 азербайджанцев и 25 – другие.
Кроме того, он подчеркнул, что против лиц, что координируются "ворами в законе", как правило - это иностранцы, которые пользуются несовершенством украинского законодательства, также надо вводить ограничительные меры.
Пожалуйста, подождите...
Тогда почему законы против них проваливают в ВР и при Порошенко, и при Зеленском?
Так почему такой Закон при Порошенко провалили?
Бо з цими санкціями на виході матимемо пшик, а санкції зєля зможе одноособово наеладати на кого завгодно.
Понятие «вор в законе» может распространиться, в том числе, и на самого Зеленского…
Санкции против «воров в законе» - это смешно и симптоматично.
Такой вывод огласил около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский, реагируя на соответствующее сегодняшнее решение президента.
Смешно, потому что сложно представить себе «вора в законе» с оформленным на своё имя имуществом, счетом в банке и страховкой, на которую как-то повлияют ваши потешные санкции.
Симптоматично же, потому что:
1) понятие «вор в законе» может распространиться, в том числе, и на само президентское величество;
2) Банковая уже вполне подходит к определению «преступное сообщество и/или преступная организация».
А за актёрское мастерство Вам, Ваше президентское величество, как всегда - высший балл.
Но Станиславский сказал бы:
«Не верю».
И вы сами знаете, почему
…
«Зеленский через СНБО ввёл санкции против каких-то «воров в законе».
До слез))))) пору увольнять сценаристов этой дешёвой клоунады, а то шоу стало не рейтинговое )))))», - добавил по данному поводу политолог Дмитрий Корнейчук.
И разместил соответствующую фотожабу (вверху).
***
Украина применила персональные санкции к 557 так называемым «ворам в законе».
Об этом заявил сегодня Президент Владимир Зеленский в видеообращении по результатам заседания СНБО.
«После принятия закона о «ворах в законе», стратегии борьбы с организованной преступностью и 9 месяцев работы применены персональные санкции против 557 воров в законе, известных в мире», - отметил он.
По словам Зеленского, большинство из них находится сейчас не в Украине, а количество тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек.
«Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра была равна нулю», - уверил он.