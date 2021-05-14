Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, что делать с оккупированными территориями после победы
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Из соображений безопасности всего государства Украина уже сегодня должна составить план действий по реинтеграции временно оккупированных территорий после их возвращения в состав Украины.
Об этом заявил экс-командир полка "Азов", а сейчас руководитель штаба Национального Корпуса Максим Жорин во время своего выступления в рамках круглого стола "Пути реинтеграции оккупированных территорий" в Харькове, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после возвращения в состав Украины на этих территориях должны действовать военно-гражданские администрации, а выборы следует отменить до завершения процесса деоккупации.
"Что касается моего личного мнения, то я считаю, что вообще первые выборы на этих территориях можно было бы проводить через 18 лет. Логика очень проста: в таком случае на выборы придут украинцы, которые уже родятся и вырастут под украинским флагом ", - считает Жорин.
Также, по словам руководителя штаба Нацкорпуса Украина должна обдумать возможность ограничения автономии Крыма. "Мы должны будем принять решение о создании Крымской области. Возвращение автономии Крыма будет для нас означать то, что мы снова сами себе оставим такую взрывчатку замедленного действия", - заявил Жорин.
Среди прочего представитель Нацкорпуса предлагает принять закон о коллаборационизме, что сделает невозможным участие в государственном управлении лиц, сотрудничавших с оккупантами, а также ввести особую налоговую политику на деокупованих территориях с целью привлечения сюда инвестиций.
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Экс-командир "Азова" Жорин мог только "поделиться своей точкой зрения" на этот вопрос
Хотя это мелочь, даже обсуждать не стоит...
Напоминает цыгана, нашедшего старую подкову.
Или так и не определились, кто же "та сторона"?
Вешать ты меня собралось?
Ты от сиськи мамкиной отцепись "вешатель" ср-ный.
Такой же интеллектуал как и ты, но спинной мозг работает нормально.
А теперь пошло вон.
Програми дій жодна популітсична курва не дає, а лише змальовує кінцевий результат. А на питання "яким чином цього досягнути", "що треба зробити для досягнення", "які наслідки будуть для людей" вони не відповідають ніколи!
Програми дій немає, не було і, скоріш за все, не буде лише тому, що вони не знають: що робити з отриманою владою! Як у фільмі "Балада о доблєстном рьіцарє Айвенго", коли шут втік до лісу і сказав: "Всю жизнь мєчтал о свободє, а тєпєрь нє знаю, что с нєй дєлать!"
не может и не знает как это сделать...... но зачем предъявлять претензии человеку не из поли
тики он в принципе такой же как мы - понимает как должно быть а из политиков нужно выжы-
мать то что нужно нам а не то что удобно им...... если не получается выжимать то нужно вы-
бивать.
18 років без виборів на Донбасі після видворення кацапів і сепарів - це держнеобхідність, а не прикол.