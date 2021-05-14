РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13938 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
16 644 61
Азов (697) деоккупация (838) Национальный корпус (393) Жорин Максим (31)

Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, что делать с оккупированными территориями после победы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Экс-командир

Из соображений безопасности всего государства Украина уже сегодня должна составить план действий по реинтеграции временно оккупированных территорий после их возвращения в состав Украины.

Об этом заявил экс-командир полка "Азов", а сейчас руководитель штаба Национального Корпуса Максим Жорин во время своего выступления в рамках круглого стола "Пути реинтеграции оккупированных территорий" в Харькове, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после возвращения в состав Украины на этих территориях должны действовать военно-гражданские администрации, а выборы следует отменить до завершения процесса деоккупации.

"Что касается моего личного мнения, то я считаю, что вообще первые выборы на этих территориях можно было бы проводить через 18 лет. Логика очень проста: в таком случае на выборы придут украинцы, которые уже родятся и вырастут под украинским флагом ", - считает Жорин.

Также, по словам руководителя штаба Нацкорпуса Украина должна обдумать возможность ограничения автономии Крыма. "Мы должны будем принять решение о создании Крымской области. Возвращение автономии Крыма будет для нас означать то, что мы снова сами себе оставим такую ​​взрывчатку замедленного действия", - заявил Жорин.

Среди прочего представитель Нацкорпуса предлагает принять закон о коллаборационизме, что сделает невозможным участие в государственном управлении лиц, сотрудничавших с оккупантами, а также ввести особую налоговую политику на деокупованих территориях с целью привлечения сюда инвестиций.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Выборы через 18 лет после(!) деоккупации - в принципе логическое решение.......
показать весь комментарий
14.05.2021 21:58
+11
А как победить не рассказал?
Хотя это мелочь, даже обсуждать не стоит...
Напоминает цыгана, нашедшего старую подкову.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:36
+10
То же самое, что и со шкурой медведя, которого не убили. Ничего.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То же самое, что и со шкурой медведя, которого не убили. Ничего.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:33 Ответить
Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, что делать с оккупированными территориями после победы - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
14.05.2021 21:43 Ответить
Той ведмідь вже здох,і він нього смердить падлом.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:47 Ответить
Дай подзипать на труп
показать весь комментарий
14.05.2021 23:59 Ответить
заглавие в стиле Цензора

Экс-командир "Азова" Жорин мог только "поделиться своей точкой зрения" на этот вопрос
показать весь комментарий
14.05.2021 21:35 Ответить
А как победить не рассказал?
Хотя это мелочь, даже обсуждать не стоит...
Напоминает цыгана, нашедшего старую подкову.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:36 Ответить
Слово победа, подразумевает некие способы ее достижения.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:50 Ответить
Перше шо потрібно,це визначити ворога,так кого треба перемогти Україні?
показать весь комментарий
14.05.2021 21:51 Ответить
Есть проблемы с этим?
Или так и не определились, кто же "та сторона"?
показать весь комментарий
14.05.2021 21:53 Ответить
Кацап,є у нас проблеми,не всіх вас ще підвісили на гілляках.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:58 Ответить
Ты чмо зебильное, как и твой отщепенец - зеленский, кроме как языком ляпать ни на что больше неспособно.
Вешать ты меня собралось?
Ты от сиськи мамкиной отцепись "вешатель" ср-ный.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:02 Ответить
Кацап,ти щось дуже сміливий,мабуть ти дружина Ківи?
показать весь комментарий
14.05.2021 22:07 Ответить
Нет чмо зебильное, кива это исключительно твой уровень.
Такой же интеллектуал как и ты, но спинной мозг работает нормально.
А теперь пошло вон.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:10 Ответить
А до чого тут «как победить « ? Тема коференціі була - "Пути реинтеграции оккупированных территорий" Источник: https://censor.net/ru/n3265414
показать весь комментарий
14.05.2021 21:48 Ответить
"как пабєдіть" він не розповідав - робив зі своїм полком, але зєльоним його варіант не підходить, патамуша нада ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ, а він, навпаки, пропонуєстрєлять, правда, влучно.
показать весь комментарий
15.05.2021 10:52 Ответить
Все правильно.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:39 Ответить
Зачем ляпать языком.Теперь они ещё больше захотят вернуться.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:41 Ответить
Хто в них питатиме?
показать весь комментарий
14.05.2021 21:45 Ответить
Действовать надо умнее, может даже и хитрее. Время лихих кавалерийских атак прошло.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:53 Ответить
Меркава Шутка?
показать весь комментарий
15.05.2021 00:02 Ответить
их с двумя паспортами никто и не ждет , пусть не возвращаются. Население или помогает или драпает. Важна территория.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:14 Ответить
Ні чого не робити,залишити як є,бо їх з тієї резервації до України випускати не треба.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:46 Ответить
Правильно все сказано. Вот только для Большой Грязной Политики это кость в горле.
показать весь комментарий
14.05.2021 21:47 Ответить
Гут , все як треба розписав
показать весь комментарий
14.05.2021 21:49 Ответить
хорошо сказал Жорин, алэ высокоточные ракеты сказали бы точнее !
показать весь комментарий
14.05.2021 21:50 Ответить
Прочитав... Повернувся до тієї частини, де йдеться про те ХТО це сказав... Здалося, що найвеличніший, бо той теж увесь час каже як повинно бути, але ще жодного разу не сказав, як він того досягне.
Програми дій жодна популітсична курва не дає, а лише змальовує кінцевий результат. А на питання "яким чином цього досягнути", "що треба зробити для досягнення", "які наслідки будуть для людей" вони не відповідають ніколи!
Програми дій немає, не було і, скоріш за все, не буде лише тому, що вони не знають: що робити з отриманою владою! Як у фільмі "Балада о доблєстном рьіцарє Айвенго", коли шут втік до лісу і сказав: "Всю жизнь мєчтал о свободє, а тєпєрь нє знаю, что с нєй дєлать!"
показать весь комментарий
14.05.2021 21:53 Ответить
Выборы через 18 лет после(!) деоккупации - в принципе логическое решение.......
показать весь комментарий
14.05.2021 21:58 Ответить
* Логичное.
показать весь комментарий
15.05.2021 01:17 Ответить
Сомневаюся, через сколько ещё поколений "путем переговоров" освободят те территории, как бы потом не было - "сколько волка не корми.......". Пропаганда ненависти к Украине может укорениться на генном уровне.
показать весь комментарий
15.05.2021 07:06 Ответить
в обчем и целом придерживаюсь такой же точки зрения что все знают как правильно но никто
не может и не знает как это сделать...... но зачем предъявлять претензии человеку не из поли
тики он в принципе такой же как мы - понимает как должно быть а из политиков нужно выжы-
мать то что нужно нам а не то что удобно им...... если не получается выжимать то нужно вы-
бивать.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:08 Ответить
Чем их заманивали в парашу тем и надо выманивать. Экономическое развитие страны, повышение уровня жизни. Они сами будут рваться вернуться под юрисдикцию Украины. Поражение в правах должны получить только те, кто это заслужил. (и сдавать друг друга они будут наперегонки, главное разобраться правильно в том потоке помоев). Но то что творит зешобла у власти никак не привлекает ордловцев.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:12 Ответить
не смешите повышение уровня жизни на рефии. В Украине зарплаты больше чем там.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:16 Ответить
Я про повышение уровня жизни на параше и не писал.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:25 Ответить
Он все правильно говорит. Но ведь Крым рашенфашисты не отдадут, это ведь их военная база и контроль над огромной территорией, включая Черное и Азовское море. И над Украиной тоже, и над всеми, кто на другом берегу Черного моря.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:19 Ответить
Ну, там же, как правило проживает население которое скучает за ссср, давайте и поступим с ними как в ссср- сперва все население ордло должно пройти через мельчайшие"сита" фильтрационных лагерей, за малейшее сотрудничество с оккупантами-поражение в правах, запрет на выезд,принудительные работы по восстановлению всей инфраструктуры и тд.За более серьезные преступления- реальный срок в лагерях и пусть восстанавливают все, что было разрушено. Депортация на расею обладателей расеянских паспортов с автоматическим лишением украинского гражданства и, разумеется, никаких выборов как минимум в течении стольких лет, сколько длилась оккупация.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:33 Ответить
Ні, 7 чи 9 років це мало - років 12 неможна на Донбасі вибори проводити, це мінімум
показать весь комментарий
14.05.2021 22:38 Ответить
как по мне, то и вообще после 25 лет.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:42 Ответить
Именно этим и пугают рашисты донбасян. Так что Ваш вариант неприемлем. А про выборы... Ну так посмотрите что наголосовали на крайних выборах, теперь сдыхаться не можем.
показать весь комментарий
14.05.2021 23:38 Ответить
ГАРНІ СЛОВА, А БИ НЕ ПОПУЛІЗМ ПУСТИЙ Екскомандир "Азову" Жорін розповів, що робити з окупованими територіями після перемоги - Цензор.НЕТ 6706
18 років без виборів на Донбасі після видворення кацапів і сепарів - це держнеобхідність, а не прикол.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:34 Ответить
А про Крим думаю хай буде Кримо Татарська республіка чи Кримо Татарська область, про зменшену автономість це правда, час показав що кримчанам великої автономії давати не можна Екскомандир "Азову" Жорін розповів, що робити з окупованими територіями після перемоги - Цензор.НЕТ 7476
показать весь комментарий
14.05.2021 22:36 Ответить
Для начала в Украине должна власть Украинская появиться, а потом будет победа.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:44 Ответить
А вот это в самую точку.
показать весь комментарий
14.05.2021 23:34 Ответить
крыму никакой автономии, особенно после всяких "референдумов"
показать весь комментарий
15.05.2021 00:05 Ответить
Сказано: "По его словам, после возвращения в состав Украины...". Те территории и так в составе Украины, но не под контролем Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3265414
показать весь комментарий
15.05.2021 00:08 Ответить
Насчет Крымской области сказано правильно. На данном этапе единственно правильный вариант.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:10 Ответить
То є дуже вірні пропозиції. Вони патріотичні і відповідають довгостроковим інтересам України.
показать весь комментарий
15.05.2021 01:44 Ответить
І кардинально відрізняються від "платформи примирення", на якій хотів "в*їхати" в політику один обісцяний мен
показать весь комментарий
15.05.2021 07:10 Ответить
Не все зависит от желаний ЛДНРовчан и крымчан..
показать весь комментарий
15.05.2021 16:17 Ответить
 
 