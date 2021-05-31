Дело Медведчука: Венедиктова не собирается подавать в отставку, если обвинение развалится в суде
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не собирается покидать свой пост в случае, если суд вынесет оправдательный приговор подозреваемому в госизмене главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.
Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я уйду в отставку, если я буду считать, что сделала профессионально неэтично что-то, потому что, если я совершу преступление, меня по-другому уволят. Если Верховная Рада так решит - это будет их решение. Поэтому давайте исходить из того, честно я сделала работу или нечестно ", - сказал Венедиктова.
Она утверждает, что не держится за кресло генерального прокурора.
"Я пришла в это кресло не держаться за него, а сделать максимально и честно... Для этого должны быть абсолютно понятные основания", - сказала генпрокурор.
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пусть возвращает деньгами!
Главное - фрикции
Не так ли ЗЕльоные сажатели ? 😂
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Інша річ - чесний і непідкупний клоун!
Декларативность - наше ВСЁ.
Не объявляешь - ничего не делаешь.
ГЛАВНОЕ - ПООБЕЩАТЬ.
Ну, а в целом, тупое быдло - схавает
о качестве речь не идет. это работа ради работы
Справді, "красиво жить не запретишь", особливо при такій посаді.
Ага...
Але міністри завалили все. Тепер їх звільняють.
Кста, з мертвечуком бенедіктова таки завалила заказ від бубочки (чи д'єрмака?)
Без инструкторов из Вашингтонского обкома ЗЕльоная шелупень никакая