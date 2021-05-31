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Дело Медведчука: Венедиктова не собирается подавать в отставку, если обвинение развалится в суде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело Медведчука: Венедиктова не собирается подавать в отставку, если обвинение развалится в суде

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не собирается покидать свой пост в случае, если суд вынесет оправдательный приговор подозреваемому в госизмене главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я уйду в отставку, если я буду считать, что сделала профессионально неэтично что-то, потому что, если я совершу преступление, меня по-другому уволят. Если Верховная Рада так решит - это будет их решение. Поэтому давайте исходить из того, честно я сделала работу или нечестно ", - сказал Венедиктова.

Она утверждает, что не держится за кресло генерального прокурора.

"Я пришла в это кресло не держаться за него, а сделать максимально и честно... Для этого должны быть абсолютно понятные основания", - сказала генпрокурор.

Также читайте: На Медведчука надели электронный браслет, - Офис генпрокурора

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Она просто тупо отрабатывает поставленную задачу по организации фарса для лохов.
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14.05.2021 22:00
+17
Фирменная зеленая ссанина в очи)
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14.05.2021 21:57
+15
Что и требовалось доказать ! Главное не результат, а процесс. Фарс-шоу должно продолжаться как квартальный мыльный сериал. Нас ждет еще 99 серий.
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14.05.2021 22:01
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Фирменная зеленая ссанина в очи)
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14.05.2021 21:57 Ответить
она получает очень нехилую ЗАРПЛАТУ за подготовку обвинения

пусть возвращает деньгами!
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14.05.2021 22:13 Ответить
Ведь главное не результат,
Главное - фрикции
Не так ли ЗЕльоные сажатели ? 😂

.
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14.05.2021 22:18 Ответить
ИМПОТЕНТЫ !!!!
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14.05.2021 22:19 Ответить
помню как порашанка посадил мертвейчука
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14.05.2021 22:29 Ответить
Вони ж кумовья - як він міг посадити кума?
Інша річ - чесний і непідкупний клоун!
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14.05.2021 22:54 Ответить
а и правда - зачем? все же так мило и хорошо
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14.05.2021 21:58 Ответить
Так ти сплатив за комуналку,чи в тебе і будки нема?
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14.05.2021 22:03 Ответить
Политике партии - соответствует.
Декларативность - наше ВСЁ.
Не объявляешь - ничего не делаешь.
ГЛАВНОЕ - ПООБЕЩАТЬ.
Ну, а в целом, тупое быдло - схавает
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14.05.2021 22:07 Ответить
Неужели застрелится...
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14.05.2021 21:58 Ответить
Эк вы хватили
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14.05.2021 22:09 Ответить
"честно я сделала работу или нечестно"
о качестве речь не идет. это работа ради работы
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14.05.2021 21:58 Ответить
Она просто тупо отрабатывает поставленную задачу по организации фарса для лохов.
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14.05.2021 22:00 Ответить
Вот это поворот.
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14.05.2021 21:59 Ответить
Мертветчук имеет достаточно денег , чтобы купить судей - вот чем сейчас надо СБУ заниматься
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14.05.2021 22:01 Ответить
в данном случае их покупать не надо.
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14.05.2021 22:10 Ответить
Что и требовалось доказать ! Главное не результат, а процесс. Фарс-шоу должно продолжаться как квартальный мыльный сериал. Нас ждет еще 99 серий.
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14.05.2021 22:01 Ответить
Серіал "Папік" кацапам продали, тепер для нас будет "Мамік")
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14.05.2021 22:04 Ответить
"Мымрик" или вернее "Мымра и Мумия" Дело Медведчука: Венедиктова не собирается подавать в отставку, если обвинение развалится в суде - Цензор.НЕТ 6391
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14.05.2021 22:15 Ответить
Венедиктова не собирается подавать в отставку, если обвинение развалится в суде
Справді, "красиво жить не запретишь", особливо при такій посаді.
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14.05.2021 22:03 Ответить
При наймі ця пані хоть намагається посадити зрадника,а всі її папєрєдніки у Мертвенчука смоктали Чупа Чупс.Один насмоктав на хатинку у Лондоні.
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14.05.2021 22:04 Ответить
она тоже хочет хатинку
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14.05.2021 22:11 Ответить
ну, значит, она не к тому обратилась. Ленка как Цербер
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14.05.2021 22:28 Ответить
95 квартал--вже дивиться вся Украхна.Цирк для лохыв.
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14.05.2021 22:08 Ответить
три міністри, яких сьогодні множать на нуль, також вякали "за крісло не тримаюся".
Ага...
Але міністри завалили все. Тепер їх звільняють.
Кста, з мертвечуком бенедіктова таки завалила заказ від бубочки (чи д'єрмака?)
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14.05.2021 22:09 Ответить
вона не завалила замовлення від зє,а виконала.тіпа висунула обвинувачення мертветчуку,але нє палучілось,прастітє засранку.
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14.05.2021 22:12 Ответить
тут не дитячі разборки в пісочниці -чесно не чесно.кейс -державна зрада.вся Україна в курсі,що мертвечук -зрадник.так що не коси під дурочку.
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14.05.2021 22:10 Ответить
ааа, ще згадав, зебіл-сволота Олег Войтенко - ще зі слиною стверджував, що ця кукла мертвечука посадить... Де?
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14.05.2021 22:12 Ответить
Кто-бы сомневался!!!!!!!! Фарс продолжается, интересно, когда американцы поймут что зеленка водит их за нос с этим шоу-судом
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14.05.2021 22:12 Ответить
Когда в Украину назначат послом США серьезного дядьку генерала в отставке.
Без инструкторов из Вашингтонского обкома ЗЕльоная шелупень никакая
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14.05.2021 22:24 Ответить
что и требовалось доказать.Дело развалится и закроется. Все заранее спланировано.
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14.05.2021 22:22 Ответить
Так это и понятно. ГПУ не для законности, а для "зарабатывания" бабла и долгом чести там не пахло отродясь
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14.05.2021 22:26 Ответить
Це шоу з Медведчуком призначене для того, щоб перебити резонанс з фактичною відміною субсидій і зростанню цін в першу чергу на ПММ. І, як бачимо, таки вдалося. Правда, це лише до початку нового опалювального сезону. А можливо, зубожілі завиють і швидше. Тому на черзі стоїть шоу з 13-ма олігархами.
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14.05.2021 22:26 Ответить
зачем судьям и прокурорам платят такую большую зарплату из бюджета? Они без нее проживут только на взятках.
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14.05.2021 22:34 Ответить
Она сама никогда не уйдет, разве что пинка под зад дадут для ускорения...
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14.05.2021 22:34 Ответить
Нелох, гони ее, пока она тебе окончательно политическую карму не испортила.
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14.05.2021 22:45 Ответить
Кто бы сомневался...а то что это "ДЕЛО" чистой воды договорняк мне сразу стало понятно - поняли ли это 73% утомленных солнцем зе избирателей? Вопрос конечно риторический...
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14.05.2021 23:16 Ответить
правильно .
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14.05.2021 23:41 Ответить
Дура, *****, дурой. Еще и с завышенным самомнением
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15.05.2021 02:57 Ответить
Кто бы сомневался...
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15.05.2021 22:24 Ответить
 
 