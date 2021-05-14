Это одноразовые пиар решения, не решающие глобальных проблем с преступностью, - Сакварелидзе о санкциях СНБО против воров в законе
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Экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе прокомментировал решение СНБО о санкциях против "воров в законе", принятых 14 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Сакварелидзе отметил: "Вижу, у Владимира Александровича добавится работы) Список "воров в законе" постоянно меняется: одни теряют этот статус, другие приобретают, поэтому Президенту и СНБО придется обновлять его практически еженедельно".
"А если говорить серьезно, то мы возвращаемся к насущному вопросу: зачем принимался закон о "ворах в законе" и статья о конфискации у них незаконно нажитого имущества? Не секрет, что никаких официальных активов "воры в законе" не имеют – вы не найдете ни зарегистрированного на них банковского счета, ни какого-либо имущества в их личной собственности. Также кроме "воров в законе" в Украине существует немалое количество так называемых "беспредельщиков" – такие себе ребята, преимущественно выходцы Северного Кавказа. Они быстро сориентируются и постараются занять освободившиеся места "воров в законе", только им, в отличии от последних, чужды какие-либо понятия. Они не побрезгуют похищением детей, бизнесменов, вымогательствами, заказными убийствами", - продолжил он.
Экс-замгенпрокурора подчеркнул: "Мне кажется, что такие решения по своей сути нивелируют статус СНБО и не будут восприниматься всерьез. Правоохранительная система Украины, мягко говоря, не в лучшей форме. По идее она должна уметь справляться со всеми – и с коронованными "ворами в законе", и с "беспредельщиками": не должно быть так, чтобы убирали одних, а их место занимали другие, продолжая традицию той же преступной деятельности. В ситуации, когда этим микроменеджментом занимается только Президент и СНБО, шансов на то, что проблема будет полноценно решена, практически нет. Это превращается просто в еженедельный громкий информационный повод, о котором забывают на следующий же день".
"Одноразовые пиар решения, к сожалению, не могут решить глобальные проблемы с преступностью. Для успешной борьбы нужна слаженная работа некоррумпированой эффективной правоохранительной системы, на которую, кстати, ежегодно тратится 67 млрд грн украинских налогоплательщиков", - резюмировал Сакварелидзе.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, на заседании СНБО 14 мая было принято решение о том, что после принятия соответствующего закона, будут применены персональные санкции против 557 воров в законе
Пожалуйста, подождите...
И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
- просто воров
- нарушителей ПДД
- сорящих на улице, и писающих в подъездах
- курящих
- онанистов
- сквернословов
- мучающих кошек
-.........
Ну и главное, санкции против такого СНБО. Они как имущество забирать собрались? По удостоверению "вор а законе"?
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То стає зрозумілим, що такий збіг такої кількості дій від влади не випадковий. Сценарій проглядається неозброєним оком. Зеля, чи той хто керує їм, вирішив зачистити політичне поле репресіями.
ты уже был на должности.