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вор в законе (312) криминалитет (596) санкции (10623) СНБО (4377) Сакварелидзе (318)

Это одноразовые пиар решения, не решающие глобальных проблем с преступностью, - Сакварелидзе о санкциях СНБО против воров в законе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Это одноразовые пиар решения, не решающие глобальных проблем с преступностью, - Сакварелидзе о санкциях СНБО против воров в законе

Экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе прокомментировал решение СНБО о санкциях против "воров в законе", принятых 14 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сакварелидзе отметил: "Вижу, у Владимира Александровича добавится работы) Список "воров в законе" постоянно меняется: одни теряют этот статус, другие приобретают, поэтому Президенту и СНБО придется обновлять его практически еженедельно".

"А если говорить серьезно, то мы возвращаемся к насущному вопросу: зачем принимался закон о "ворах в законе" и статья о конфискации у них незаконно нажитого имущества? Не секрет, что никаких официальных активов "воры в законе" не имеют – вы не найдете ни зарегистрированного на них банковского счета, ни какого-либо имущества в их личной собственности. Также кроме "воров в законе" в Украине существует немалое количество так называемых "беспредельщиков" – такие себе ребята, преимущественно выходцы Северного Кавказа. Они быстро сориентируются и постараются занять освободившиеся места "воров в законе", только им, в отличии от последних, чужды какие-либо понятия. Они не побрезгуют похищением детей, бизнесменов, вымогательствами, заказными убийствами", - продолжил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета

Экс-замгенпрокурора подчеркнул: "Мне кажется, что такие решения по своей сути нивелируют статус СНБО и не будут восприниматься всерьез. Правоохранительная система Украины, мягко говоря, не в лучшей форме. По идее она должна уметь справляться со всеми – и с коронованными "ворами в законе", и с "беспредельщиками": не должно быть так, чтобы убирали одних, а их место занимали другие, продолжая традицию той же преступной деятельности. В ситуации, когда этим микроменеджментом занимается только Президент и СНБО, шансов на то, что проблема будет полноценно решена, практически нет. Это превращается просто в еженедельный громкий информационный повод, о котором забывают на следующий же день".

"Одноразовые пиар решения, к сожалению, не могут решить глобальные проблемы с преступностью. Для успешной борьбы нужна слаженная работа некоррумпированой эффективной правоохранительной системы, на которую, кстати, ежегодно тратится 67 млрд грн украинских налогоплательщиков", - резюмировал Сакварелидзе. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, на заседании СНБО 14 мая было принято решение о том, что после принятия соответствующего закона, будут применены персональные санкции против 557 воров в законе

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
И не имеющее никакого отношения к законности.

И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
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14.05.2021 22:09
+11
Хорошо, но мало. Надо еще против:
- просто воров
- нарушителей ПДД
- сорящих на улице, и писающих в подъездах
- курящих
- онанистов
- сквернословов
- мучающих кошек
-.........
Ну и главное, санкции против такого СНБО. Они как имущество забирать собрались? По удостоверению "вор а законе"?
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14.05.2021 22:18
+3
Так при Зеле их стало еще намного больше и с ним во главе. Ну и?
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15.05.2021 00:11
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И не имеющее никакого отношения к законности.

И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
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14.05.2021 22:09 Ответить
Были все 28 лет "взрослые" и все "воры в законе".
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14.05.2021 22:17 Ответить
Так при Зеле их стало еще намного больше и с ним во главе. Ну и?
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15.05.2021 00:11 Ответить
еще немного, и все начнут писать зеля когда ты сдохнешь
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15.05.2021 01:24 Ответить
Наверное забыл с тобой согласовать "взрослые" вопросы. Умник
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14.05.2021 23:08 Ответить
Ну не тебя же спрашивать, "дитя не умное". Для этого есть законы и Конституция.
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15.05.2021 00:13 Ответить
Ты , наверняка, из тех умников, которые вспоминают Конституцию и Законы только тогда, когда вас берут за ж..пу. Тогда у подобных тебе сразу приходит мысль, что по Конституции ты можеш (имееш право) заболеть.
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15.05.2021 11:36 Ответить
В отличие от вас, зелебобиков, я помню о законах и о Конституции всегда. Но это только ваши проблемы, что вы живете как быдло. Когда это не касается остальных.
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15.05.2021 14:54 Ответить
да-да, при неполноценном грузине Сакварделидзе был зеленый свет для грузинских воров в законе и прочей нечисти.
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14.05.2021 22:15 Ответить
Хорошо, но мало. Надо еще против:
- просто воров
- нарушителей ПДД
- сорящих на улице, и писающих в подъездах
- курящих
- онанистов
- сквернословов
- мучающих кошек
-.........
Ну и главное, санкции против такого СНБО. Они как имущество забирать собрались? По удостоверению "вор а законе"?
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14.05.2021 22:18 Ответить
Хотя понял, справка опера, и вперед
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14.05.2021 22:21 Ответить
Это точно. Нет же закона о "ворах в законе". Постановления и решения пиар-профанация.
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14.05.2021 22:20 Ответить
Та ты шо?
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14.05.2021 22:35 Ответить
Так, якщо подивитися останні новини (я постарався частково перелічити):

Банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня арештовані виконавчою службою за борги.
Голову НАК "Нафтогаз України" незаконно звільняють.
П'ятеро із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" припинили свої повноважнння.
Санкції проти контрабандистів
Обшуки у Голови КС
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Справи по держзраду Медвечука і Козака
Виселення з Конча-Заспи
Наїзд на Кличка та йог партію Удар
Лякають "олігархів" законом і санкціями
То стає зрозумілим, що такий збіг такої кількості дій від влади не випадковий. Сценарій проглядається неозброєним оком. Зеля, чи той хто керує їм, вирішив зачистити політичне поле репресіями.
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14.05.2021 23:04 Ответить
Пусть зачищает. Потом их зачистят... Так потихоньку и очистимся от мусора....Если успеем до продажи страны полностью...
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14.05.2021 23:22 Ответить
критикуешь? - предлагай.
ты уже был на должности.
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14.05.2021 23:40 Ответить
З якого переляку ЦН цитує цього гастролера ?
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14.05.2021 23:56 Ответить
Це одноразові піар-ухвали, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти "ворів у законі" - Цензор.НЕТ 5857
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15.05.2021 02:07 Ответить
 
 