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Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила о том, что среди фракции нет единства по поводу отставки главы Минздрава Максима Степанова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме.
Она отметила: "Глава Минздрава Степанов не писал заявление об отставке. Но с предложением его уволить выступил премьер-министр".
Гришина подчеркнула: "Вопрос по Степанову будет решаться в зале Верховного Совета депутатами. Ситуация неоднозначная. Лично я ещё думаю... Если зал поддержит отставку, путь к министерству откроется для Главного санитарного Врача Виктора Ляшко".
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+2 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий14.05.2021 22:31
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+1 4uxpux
показать весь комментарий14.05.2021 22:35
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Из Ляшко такой же поганый министр как из Степанова - это люди не способные руководить. Какой дурак занимается кадрами ? Шмыгаля надо драть ежедневно
Потому хороших там не будет.
Или просто следующий в очереди?
Может сделаете ход конем: назначите Авакова исполняющим обязанности министра здравоохранения?
Хоть будет возможность разницу ощутить!
Это же обычное жлобье, с соответствующим уровнем мышления.
Как это отдать должность, если можно самому ее получить!
И плевать, что не разбираюсь: мое и все тут.
Ото заживемо!
tZE inform
@tZEinform
·45 мин
У Степанова истерика. Писать заяву он отказался, потому Шмыгаль подписал подачу на его увольнение.Увольнение Степанова, конечно попытка скрыть колоссальные хищения. За ним следить нужно. Он живой нужен
Из всех отставок приятнее всего отставка Степанова. Врал, воровал, делился, облизывал, лицемерил и ... увольняют. Ляшко будет не лучше , но ...
В борделе Зеленского перестановка коек и смена шлюх. Нет уж ... Только увольнение директора !