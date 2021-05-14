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Новости Политика Украины
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отставка (3094) Степанов Максим (2061) Гришина Юлия (33)

Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, -

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила о том, что среди фракции нет единства по поводу отставки главы Минздрава Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме. 

Она отметила: "Глава Минздрава Степанов не писал заявление об отставке. Но с предложением его уволить выступил премьер-министр".

Гришина подчеркнула: "Вопрос по Степанову будет решаться в зале Верховного Совета депутатами. Ситуация неоднозначная. Лично я ещё думаю... Если зал поддержит отставку, путь к министерству откроется для Главного санитарного Врача Виктора Ляшко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представление об отставке Степанова поступило в Раду

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Слуги , Вы своей дурью уже достали
Из Ляшко такой же поганый министр как из Степанова - это люди не способные руководить. Какой дурак занимается кадрами ? Шмыгаля надо драть ежедневно Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 7149
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14.05.2021 22:31
+2
Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 2799
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14.05.2021 22:34
+1
Там одни дармоеды и сосалки
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14.05.2021 22:35
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Слуги , Вы своей дурью уже достали
Из Ляшко такой же поганый министр как из Степанова - это люди не способные руководить. Какой дурак занимается кадрами ? Шмыгаля надо драть ежедневно Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 7149
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14.05.2021 22:31 Ответить
хорошие министры будут дисонировать на фоне найвелисчнішого.
Потому хороших там не будет.
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14.05.2021 22:39 Ответить
Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 2799
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14.05.2021 22:34 Ответить
Там одни дармоеды и сосалки
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14.05.2021 22:35 Ответить
А в чем проявил себя Ляшко?
Или просто следующий в очереди?
Может сделаете ход конем: назначите Авакова исполняющим обязанности министра здравоохранения?
Хоть будет возможность разницу ощутить!
Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 1874
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14.05.2021 22:37 Ответить
кроме зеленых уродов других кандидатов нет?
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14.05.2021 22:38 Ответить
Какие там другие кандидаты!
Это же обычное жлобье, с соответствующим уровнем мышления.
Как это отдать должность, если можно самому ее получить!
И плевать, что не разбираюсь: мое и все тут.
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14.05.2021 22:44 Ответить
Есть, а как же! Например, Гончаренко спит и видит себя главным всея Украина здравоохранителем))
Ото заживемо!
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15.05.2021 07:55 Ответить
Что за засада!? Я никак понять не могу! Янукович - вор, Порошенко - барыга (так Тарасенко из ДУКа утверждает), Зеленский - здесь пишут, что предатель, хотя законно избранный президент! Так хоть кто-нибудь остался в Украине нормальный! 😡
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14.05.2021 22:48 Ответить
А чем привлекательно кресло Степанова если за него идет такая борьба тем более во время ковида?Ответ напрашивается сам,доступ к безнаказаному воровству денег.Если у кого есть иное мнение буду рад услышать.
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14.05.2021 22:54 Ответить


tZE inform
@tZEinform
·45 мин
У Степанова истерика. Писать заяву он отказался, потому Шмыгаль подписал подачу на его увольнение.Увольнение Степанова, конечно попытка скрыть колоссальные хищения. За ним следить нужно. Он живой нужен
Из всех отставок приятнее всего отставка Степанова. Врал, воровал, делился, облизывал, лицемерил и ... увольняют. Ляшко будет не лучше , но ...
В борделе Зеленского перестановка коек и смена шлюх. Нет уж ... Только увольнение директора !
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14.05.2021 23:09 Ответить
ляшко такой же эффективный как и степашка. шило на мыло...
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14.05.2021 23:34 Ответить
Шмыгаль министрам здравоохранения: - Денег нет но вы держитесь! Если много люду помрет, то заменим шило на мыло, а пипл схавает.
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15.05.2021 07:46 Ответить
Скільки цвинтарів ваш Степанов уже обладнав на Україні,а зелено-мразь все тужиться і ніяк не вродить його відставку.
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15.05.2021 07:57 Ответить
 
 