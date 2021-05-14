Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила о том, что среди фракции нет единства по поводу отставки главы Минздрава Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме.

Она отметила: "Глава Минздрава Степанов не писал заявление об отставке. Но с предложением его уволить выступил премьер-министр".

Гришина подчеркнула: "Вопрос по Степанову будет решаться в зале Верховного Совета депутатами. Ситуация неоднозначная. Лично я ещё думаю... Если зал поддержит отставку, путь к министерству откроется для Главного санитарного Врача Виктора Ляшко".

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