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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Венедиктова: скорее всего, прокуратура оспорит домашний арест Медведчука в апелляции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова: скорее всего, прокуратура оспорит домашний арест Медведчука в апелляции

После изучения полного текста решения суда Офис генпрокурора, скорее всего, оспорит меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы еще не видели полного решения. Я как генпрокурор просила арест и залог. Нравится ли мне, что я не получила то, что просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он хочет быть уверен в том, что он просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию. Я уверена в своих действиях. Для объективности я изучу все, прочитаю - и как человек, который уверен в том, с чем я выступаю, я буду, конечно, идти дальше", - отметила Венедиктова.

Она подчеркнула, что не стыдится того, каким образом прокуратура действует в деле Медведчука.

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"Я не считаю, что вчера было что-то такое, за что должно быть стыдно, или мы чем-то должны быть недовольны. Пойдем ли в апелляцию? Посмотрим. Скорее всего, мы пойдем в апелляцию, потому что я уверена в том документе, который подготовила. Я еще посмотрю на мотивацию судьи", - сказала Венедиктова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Не волнуйтесь вы так. Вы же сразу в рай...
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14.05.2021 23:49
+6
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 4673
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15.05.2021 00:06
+3
И что, быть заложником такой связки и прогибаться перед куйлом?
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14.05.2021 23:51
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БеняДиктовна, что ж так нерешительно ?
Еще проплата от кума не прошла ?
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14.05.2021 23:33 Ответить
Не перегибайте палку с попытками взять под стражу. Медведчук действительно кум Путина. И в случае широкомасштабной войны могут погибнуть миллионы людей. Это не сопоставимая цена.
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14.05.2021 23:47 Ответить
Не волнуйтесь вы так. Вы же сразу в рай...
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14.05.2021 23:49 Ответить
И что, быть заложником такой связки и прогибаться перед куйлом?
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14.05.2021 23:51 Ответить
Прогибаться не надо. Но и под арест его брать, считаю, тоже не нужно.
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14.05.2021 23:56 Ответить
Обісрався?
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14.05.2021 23:58 Ответить
А чому це ви випробовуєте такі борошна через частку Мертвечука, який може влучити у тюремний висновок?
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15.05.2021 00:10 Ответить
Видно, что это лицо не заинтересовано в расследовании. Топи нелоха.
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14.05.2021 23:49 Ответить
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 8333№79
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14.05.2021 23:59 Ответить
Серьезные дела так и делаются. Скорее всего
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14.05.2021 23:50 Ответить
Краще медведчука нехай народ судитиме на майдані.Тоді ніякої апеляції не потрібно.
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14.05.2021 23:52 Ответить
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 4673
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15.05.2021 00:06 Ответить
Зачем она выдает секретную информацию?
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15.05.2021 00:28 Ответить
Может того....Венедиктову под домашний арест? Или владелицу крымских квартир -- жену комика?
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15.05.2021 01:07 Ответить
не останавливайтесь-следующий гнусавый наркоман?))
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15.05.2021 01:26 Ответить
Надеюсь, Офис генпрокурора понимает, что Мертвечук может, просто, купить судью и все потуги Генпрокурора будут напрасными.
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15.05.2021 01:25 Ответить
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 7938
Нехай цей кремлівський виродок мертвечук пізнає всі тюремні "принади",
через які пройшли багато українських патріотів такі як В.Стус...
І яких він Юда злочинно запроторив в в'язницю і на смерть.
І які на відміну від нього Юди страждали і гинули за Україну,
яку вбиває він вірний кум - яничар - опричник )(уйла ..
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15.05.2021 06:04 Ответить
Может быть, я ознакомлюсь... Ну, да то ж не Порошенко, тут тщательнее нужно, а то Боширов с Чепигой присниться могут
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15.05.2021 06:06 Ответить
Уш очінь відна бєльіє ніткі...
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15.05.2021 08:27 Ответить
Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції - Цензор.НЕТ 7642Швидше за все, повільніше за світло? Да какая разніца!
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15.05.2021 12:11 Ответить
 
 