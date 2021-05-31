После принятия закона о ворах в законе их в Украине стало в 2 раза меньше: не 34, а 17, - Данилов
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Цель правоохранительных органов - чтобы в Украине не осталось ни одного вора в законе.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Большая часть из них уехала, два человека сидит сейчас за решеткой, один сидит сейчас в СИЗО, ожидает приговор, и один сидит, скажем так, на депортацию. У нас полный перечень всех лиц, они, как говорил классик, у нас "в папках", и мы понимаем, что происходит. Наша задача - чтобы ни вора в законе не было на территории Украины. Им здесь нечего делать", - сказал Данилов.
По его словам, всего в мире есть 542 вора в законе - эта информация ФБР и правоохранителей из Евросоюза. 15 их них - граждане Украины.
"Из них 7 находятся на территории Украины. Против них сегодня также были применены санкции в соответствии с действующим нашим законодательством", - добавил Данилов.
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не надо делать подмены понятий - закона и уголовной ответсвенности за совершенное преступление
просто в стране не власть, а кусок дерьма
а санкции обходят ету формальность, так понятно?
кто хочет - тот делает, кто не хочет - ищет причины и отговорки
в свое время в Грузии сломали хребет воровскому дерьму и никаких клоунских санкций не понадобилось
потому что там где действует закон, там нет подмены понятий
Он в Одесі більше злодіїв чим у всій Грузії і т.д..-там действует закон в законє
Вы достойные ученички Геббельса: "Бросайте побольше грязи - что-нибудь, да прилипнет...".
Після ухвалення закону про ворів у законі їх в Україні стало вдвічі менше.
Згідно арифметичного розрахунку, для повної перемоги над ворами у законі,
потрібно ухвалити ще один Закон.
Собирается воровской "сходняк". Подъезжают "крутые тачки" к ресторану. "Воры в законе" собрались за столом. Председательствующий:
- На повестке дня вопрос: "По "понятиям-ли" "сходняк" в РНБО раскороновал половину "воров в законе"?
Що таке "сарказм", тобі відомо?
«Их в мире всего 444 по данным на 2019 год. А наша украинская полиция насчитала от 15 до 25 воров в законе. С теми, кто время от времени наезжает, около 50. А тут 557, да еще и 111 иностранцев. Полный бред. Кого он запишет в воры в законе? Борсеточников с одесских улиц? Все коллеги смеются. 557 - спим и видим, [как хотим] посмотреть на список. Потому что я лично знаю некоторых по долгу службы, я жду, кого туда запихают, чтобы просто посмеяться».
Кких . нафиг, семь ?!- Только у нас по дачам минимум 15 бомжуют в заброшенных домиках...