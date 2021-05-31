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Новости Общество
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вор в законе (312) Данилов (1057) шоу_Шустера (315)

После принятия закона о ворах в законе их в Украине стало в 2 раза меньше: не 34, а 17, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Общество

После принятия закона о ворах в законе их в Украине стало в 2 раза меньше: не 34, а 17, - Данилов

Цель правоохранительных органов - чтобы в Украине не осталось ни одного вора в законе.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Большая часть из них уехала, два человека сидит сейчас за решеткой, один сидит сейчас в СИЗО, ожидает приговор, и один сидит, скажем так, на депортацию. У нас полный перечень всех лиц, они, как говорил классик, у нас "в папках", и мы понимаем, что происходит. Наша задача - чтобы ни вора в законе не было на территории Украины. Им здесь нечего делать", - сказал Данилов.

По его словам, всего в мире есть 542 вора в законе - эта информация ФБР и правоохранителей из Евросоюза. 15 их них - граждане Украины.

"Из них 7 находятся на территории Украины. Против них сегодня также были применены санкции в соответствии с действующим нашим законодательством", - добавил Данилов.

Смотрите также: СНБО ввел санкции против воров в законе, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
какие еще нахер "санкции", клоуны гребаные
не надо делать подмены понятий - закона и уголовной ответсвенности за совершенное преступление

просто в стране не власть, а кусок дерьма
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15.05.2021 00:06
+7
Новый способ избежать тюрьмы от РНБО, уникальная практика не имеющая аналогов в мире: ввод санкций против граждан находящихся на территории твоей страны 🙄
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15.05.2021 00:02
+7
бред сивой кобылы
кто хочет - тот делает, кто не хочет - ищет причины и отговорки
в свое время в Грузии сломали хребет воровскому дерьму и никаких клоунских санкций не понадобилось
потому что там где действует закон, там нет подмены понятий
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15.05.2021 00:27
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Поборолися)))
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14.05.2021 23:56 Ответить
Новый способ избежать тюрьмы от РНБО, уникальная практика не имеющая аналогов в мире: ввод санкций против граждан находящихся на территории твоей страны 🙄
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15.05.2021 00:02 Ответить
какие еще нахер "санкции", клоуны гребаные
не надо делать подмены понятий - закона и уголовной ответсвенности за совершенное преступление

просто в стране не власть, а кусок дерьма
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15.05.2021 00:06 Ответить
чтоб посадить по-закону нужны доказательства вины.
а санкции обходят ету формальность, так понятно?
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15.05.2021 00:14 Ответить
бред сивой кобылы
кто хочет - тот делает, кто не хочет - ищет причины и отговорки
в свое время в Грузии сломали хребет воровскому дерьму и никаких клоунских санкций не понадобилось
потому что там где действует закон, там нет подмены понятий
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15.05.2021 00:27 Ответить
ти хоть знаєш де та Грузія знаходиться і скільки там населення взагалі?
Он в Одесі більше злодіїв чим у всій Грузії і т.д..-там действует закон в законє
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15.05.2021 01:34 Ответить
імбециля, а ти хоч знаєш, що вони майже всі з грузії і кацапії?
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15.05.2021 07:17 Ответить
Какой никакой закон приняли,знаете сколько голосов дали ЕС ,ОПЗЖ и Голос? Аж два.
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15.05.2021 10:50 Ответить
Легализовались в депутаты от "Слуги народа".
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15.05.2021 00:11 Ответить
напомнить про вора в законє от которого произошол шиколядный король?
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15.05.2021 01:36 Ответить
Ну, "напомни"... На каком "сходняке" и когда его "короновали"? Ты, "одноклеточное", хоть понимаешь, что означает это понятие? Или вам, на "Лахте", про это не рассказывают, так же, как и о понятии "мародёр" и "барыга"?
Вы достойные ученички Геббельса: "Бросайте побольше грязи - что-нибудь, да прилипнет...".
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15.05.2021 06:39 Ответить
данилов врет, количество воров в законе-422. это депутаты верховной рады, сначала они пишут законы, и потом по этим законам воруют.
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15.05.2021 00:27 Ответить
Після ухвалення закону про ворів у законі їх в Україні стало вдвічі менше: не 34, а 17, - Данілов - Цензор.НЕТ 668
Після ухвалення закону про ворів у законі їх в Україні стало вдвічі менше.

Згідно арифметичного розрахунку, для повної перемоги над ворами у законі,
потрібно ухвалити ще один Закон.
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15.05.2021 00:43 Ответить
можна простіше, прийняти закон яким визначити, що ніяких злодіїв у законі не існує, і все перемога
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15.05.2021 07:20 Ответить
Згідно розрахунку, після ухвали ще одного закону, їх стане знову вдвічі менше - 8,5. Протім 4,25 і так далі... Це якось зовсім негуманно - півзлодія, чвертьзлодія, а далі і не вимовиш Після ухвалення закону про "ворів у законі" їх в Україні стало вдвічі менше: не 34, а 17, - Данілов - Цензор.НЕТ 224
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15.05.2021 07:31 Ответить
Так мы оказывается всё знаем. Кто у нас воры и сколько их
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15.05.2021 00:56 Ответить
Конечно, их все знают. Но предъявить нечего. Это верхушка преступного мира.
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15.05.2021 14:53 Ответить
в два раза меньше -- из 3000 стало 1500?
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15.05.2021 01:06 Ответить
ОТ ОДНОГО СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ЗАБОЛЕЛИ И УМЕРЛИ !!!???
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15.05.2021 01:38 Ответить
вы думаете что воры не придумают чем ответить? просто уйдут в тень и будут больше шифроваться, воры это наименьшее из зол, вот воры по закону и вне закона то те горя много приносят
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15.05.2021 01:50 Ответить
Шоу для идиотов 73% продолжается: вместо посадок воров в загоне, зебилы вводят против них санкции, вместо посадок контрабандистов - зебилы вводят против них санкции...и так везде- вместо посадок санкции. Тогда накуя нам мусора, прокуратура и судьи если можно просто вводить санкции?
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15.05.2021 06:26 Ответить
МВД, прокуратура и суды нужны что бы получать денежное содержание из бюджета который лохи наполняют, а ворам санкции , про которые те ничего не знают, и все довольны, лохи в том числе!!!
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15.05.2021 06:36 Ответить
Данілов, а ти "пред"яви" не боїшся? "Злодії в законі" - вони такі - слів на вітер не кидають... Чи ти вважаєш, що достатньо Указу "Блазня", щоб їх "розкоронувать"?...
Собирается воровской "сходняк". Подъезжают "крутые тачки" к ресторану. "Воры в законе" собрались за столом. Председательствующий:
- На повестке дня вопрос: "По "понятиям-ли" "сходняк" в РНБО раскороновал половину "воров в законе"?
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15.05.2021 06:47 Ответить
Что значит РНБО " раскороновало",где вообще об этом пишется?
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15.05.2021 10:45 Ответить
"После принятия закона о ворах в законе их в Украине стало в 2 раза меньше: не 34, а 17, - Данилов..."

Що таке "сарказм", тобі відомо?
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15.05.2021 11:04 Ответить
Вори в законі сидять в кабінетах в піджачках та краватках і їх значно більше ніж 17, а прикриваються вони розмальованими в зірочки клоунами.
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15.05.2021 10:25 Ответить
Татьяна Монтян, украинский адвокат
«Их в мире всего 444 по данным на 2019 год. А наша украинская полиция насчитала от 15 до 25 воров в законе. С теми, кто время от времени наезжает, около 50. А тут 557, да еще и 111 иностранцев. Полный бред. Кого он запишет в воры в законе? Борсеточников с одесских улиц? Все коллеги смеются. 557 - спим и видим, [как хотим] посмотреть на список. Потому что я лично знаю некоторых по долгу службы, я жду, кого туда запихают, чтобы просто посмеяться».
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15.05.2021 10:25 Ответить
"Из них 7 находятся на территории Украины.

Кких . нафиг, семь ?!- Только у нас по дачам минимум 15 бомжуют в заброшенных домиках...
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15.05.2021 11:02 Ответить
Санкции только добавят вору в законе авторитет)
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15.05.2021 11:47 Ответить
 
 