Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагает возможность обмена Виктора Медведчука - в случае его осуждения - на украинцев, заключенных в российских тюрьмах, но такое решение может принимать только Президент.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос возможен обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, содержащихся в российских тюрьмах, секретарь СНБО ответил утвердительно.

"Это решение принимает Президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем ", - сказал Данилов.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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