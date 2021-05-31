Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагает возможность обмена Виктора Медведчука - в случае его осуждения - на украинцев, заключенных в российских тюрьмах, но такое решение может принимать только Президент.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос возможен обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, содержащихся в российских тюрьмах, секретарь СНБО ответил утвердительно.
"Это решение принимает Президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем ", - сказал Данилов.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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нечего эту падлу тут держать, кормить-поить, ещё и мученика из него делать.
Медведчука можно потом снова и навсегда наказать.
А ты ещё и не понял, дятел ?
Ну Это только зебилы могут проглотить и не подавиться!
Выдача граждан Украины иностранному государству противозаконна.
Вся надежда на то, что Зеля и Данилов асы и гроссмейстеры Большой политики и смотрят и видят на несколько ходов вперед. Только на них родимых
Якщо доведуть вину Мертветчуку , то нехай відбуде покарання в Украіні !
в котором прописано, что наказанием за финансирование терроризма является -
обмен на пленных украинцев...