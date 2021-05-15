К 18 годам тюрьмы приговорили капитана армии Беларуси Урада, который рассказал о приказе привлечь военных к разгону протестов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Верховный суд Беларуси приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам колонии строгого режима за "государственную измену".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 14 мая сообщила пресс-служба генпрокуратуры Беларуси.
"Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", – отметили в сообщении.
Урада лишили капитанского звания, приговор вступил в силу.
Судебный процесс над ним проходил в закрытом режиме. Это самый суровый приговор с начала протестов в Беларуси против фальсификации выборов и насилия, сообщило 14 мая "Радыё Свабода".
"В марте 2021 года был задержан и помещен под стражу по обвинению в государственной измене капитан Денис Урад, который, находясь на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Вооруженных Сил, сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о вовлечении военнослужащих Вооруженных Сил в деятельность по поддержанию правопорядка и направил копию Telegram-каналу", – написал 29 апреля правозащитный центр "Весна".
По информации "Радыё Свабода", речь идет о польском Telegram-канале.
Правозащитники признали Урада политзаключенным. Они подчеркнули, что в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
"Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ", – заявили в правозащитной организации
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(Сюрреализм --- абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов...)
БеларусиБелоруссии как и на росии умеют "справедливо" накинуть годков тюрьмы за "тяжкие" преступления, это только у нас в суде сопли жуют.
Щось явно не ідентичні порушення. А ти точно злий вовк з США, чи може тамбовскій волк із под твєрі?
Всё "партизанское движение" белорусское было организовано засланными московскими комиссарами уже в разгаре войны. Местные жители уходили в "партизаны" тупо, чтобы откосить от призыва и отсидеться в лесу. И чтобы по ночам приходить грабить оставшихся в деревнях местных жителей, а это были старики, женщины и дети. Местные называли этих "партизан" исключительно бандитами.
Миллионы свидетельств этому, а вы всё советские мифы тиражируете про советско-белорусских партизан-героев.
Закушувать не забувай...
15.05.2021 06:31
El En 14d7cfb0
я плять напилась и еще раз и шо...и хто брешет....дауж...я теперь за зе....а была противсильно сильно....надо галасаватьза того...кто понесет серьезно етот прапор...я права или нет????
15.05.2021 07:18
Яр Холодний
Те, що ти "плять" - для нас "відкриття"... Вибач, не знали... А те, що ти п"яна, видно по тексту твоїх коментарів...
Некоторые пишут нормальным шрифтом. Некоторые - "петитом". Некоторые - "капслоком"... Некоторые - даже "жирным" шрифтом.
А отдельные личности - "каК бУдт@ их НАпоиЛи и е,ут прямо нA клаВИатурЕ!..."
15.05.2021 07:41
"ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ноября 1992 г. № 1904-XІІ
О Вооруженных Силах Республики БеларусьСт. 3.
".... участие в разрешении внутреннего вооруженного конфликта;
обеспечение во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, военизированными организациями военного положения, режима чрезвычайного положения;...".
Якщо знадобиться, то "вооружённый конфликт" Лука створить...