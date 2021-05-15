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К 18 годам тюрьмы приговорили капитана армии Беларуси Урада, который рассказал о приказе привлечь военных к разгону протестов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

К 18 годам тюрьмы приговорили капитана армии Беларуси Урада, который рассказал о приказе привлечь военных к разгону протестов

Верховный суд Беларуси приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам колонии строгого режима за "государственную измену".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 14 мая сообщила пресс-служба генпрокуратуры Беларуси.

"Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", – отметили в сообщении.

Урада лишили капитанского звания, приговор вступил в силу.

Судебный процесс над ним проходил в закрытом режиме. Это самый суровый приговор с начала протестов в Беларуси против фальсификации выборов и насилия, сообщило 14 мая "Радыё Свабода".

"В марте 2021 года был задержан и помещен под стражу по обвинению в государственной измене капитан Денис Урад, который, находясь на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Вооруженных Сил, сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о вовлечении военнослужащих Вооруженных Сил в деятельность по поддержанию правопорядка и направил копию Telegram-каналу", – написал 29 апреля правозащитный центр "Весна".

По информации "Радыё Свабода", речь идет о польском Telegram-канале.

Правозащитники признали Урада политзаключенным. Они подчеркнули, что в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.

"Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ", – заявили в правозащитной организации

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Його посадили ті білоруси, що казали "ми ніхатім как в Украінє", "лішь би ні майдан" та дарували мусорам квіти і деруни за вбитих протестувальників.
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15.05.2021 06:48
+8
В Україні сепарам втричі менше дають які воювали....
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15.05.2021 07:11
+7
лукашенко ***** умственный но он многих устраевает тварь погань
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15.05.2021 01:44
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Это просто писец, сюрреализм какой то.

(Сюрреализм --- абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов...)
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15.05.2021 01:38 Ответить
В Україні сепарам втричі менше дають які воювали....
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15.05.2021 07:11 Ответить
в Беларуси Белоруссии как и на росии умеют "справедливо" накинуть годков тюрьмы за "тяжкие" преступления, это только у нас в суде сопли жуют.
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15.05.2021 10:18 Ответить
Сюрреалізм заперечує прийняті суспільні форми ********* життя, технічної цивілізації, культури, моральних засад, під впливом Зигмунда Фрейда пропагує психічний анархізм, автоматизм вислову, звільнення від контролю розуму, спонтанність підсвідомості.
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15.05.2021 01:39 Ответить
лукашенко ***** умственный но он многих устраевает тварь погань
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15.05.2021 01:44 Ответить
Саша 3%, мабуть стільки мусорів у Білорусі.
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15.05.2021 10:21 Ответить
На самом деле у него мусоров больше, просто только часть умеет голосовать)
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15.05.2021 10:45 Ответить
Брэдли Мэннинг за идентичное нарушение получил в США 35 лет.
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15.05.2021 01:44 Ответить
Потом Обама помиловал его, или ее (из тюрьмы она вышла женщиной), как настоящий демократ.
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15.05.2021 01:53 Ответить
В Америке протестами и всякими массовыми мероприятиями как раз занимается нацгвардия.
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15.05.2021 02:06 Ответить
Меннінг був заарештований у травні 2010 року в Іраку, де проходив службу[4]. Він зізнався, що передав сайту Wikileaks для публікації відео ударів з повітря, в результаті яких були вбиті мирні громадяни, сотні тисяч доповідей про інциденти на фронтах війни в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш держдепартаменту США. (с)

Щось явно не ідентичні порушення. А ти точно злий вовк з США, чи може тамбовскій волк із под твєрі?
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15.05.2021 06:51 Ответить
Ідентичне в чому мокша гебнявий?
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15.05.2021 06:53 Ответить
Не идентичное. Мэннинг слило агромадное к-во информации.
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15.05.2021 11:57 Ответить
Усатый выродок!
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15.05.2021 02:00 Ответить
Вигнали ж БАЦЬКУ із ЗС СССР за те що був психом. А сябри самі собі психа президентом вибрали. Нічого їх жаліти. Їжте очі що купували
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15.05.2021 02:09 Ответить
да...Вы правы ...Бацька в беларусь пришел НАВЕЧНО!!!!!Теперь беларусь ----- МАЛЕНЬКИЙ МАГАДАН!!!.....да УКРАИНЕ КРУПНО ПОВЕЗЛО....что она успела...удрать из суки раши.....НАТО--- единственное спасение для УКРАИНЫ.
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15.05.2021 04:07 Ответить
ничто не вечно под луной, а тем более, неустойчивые воровские режимы
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15.05.2021 10:49 Ответить
Цветов мало подарили, 100%...
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15.05.2021 02:37 Ответить
да...белорусы ---ето не совсем беларусы...Это маленькие русссские кролики....никогда уже не будет беларусов...НИКОГДА.....раша их всех сожрала.
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15.05.2021 04:10 Ответить
раша скоро кукукнется и даже финно-угры возродятся, а не то, что беларусы)
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15.05.2021 10:48 Ответить
Колись був найпотужніший партизанський рух...
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15.05.2021 08:18 Ответить
Начитались советских сказок?
Всё "партизанское движение" белорусское было организовано засланными московскими комиссарами уже в разгаре войны. Местные жители уходили в "партизаны" тупо, чтобы откосить от призыва и отсидеться в лесу. И чтобы по ночам приходить грабить оставшихся в деревнях местных жителей, а это были старики, женщины и дети. Местные называли этих "партизан" исключительно бандитами.
Миллионы свидетельств этому, а вы всё советские мифы тиражируете про советско-белорусских партизан-героев.
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15.05.2021 15:34 Ответить
Його посадили ті білоруси, що казали "ми ніхатім как в Украінє", "лішь би ні майдан" та дарували мусорам квіти і деруни за вбитих протестувальників.
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15.05.2021 06:48 Ответить
Влад, ти кому "лайкаєш"? Ти що, не бачиш, що "ЕІ Еn номерна" - це "п"яна кацапська ідіотка"? Почитай її коментарі на гілках... Вона ж "лика не в"яже..."!!!
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15.05.2021 07:55 Ответить
Але ж НАТО дійсно є порятунком від кацапні.
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15.05.2021 08:03 Ответить
Влад, у них, на "Лахті", "установка" така зараз - "прикидаться "суперпатріотами України", доводячи "псевдопатріотизм" до абсурду... Це все одно, що сало пхать у всі страви без винятку, навіть у десерт...
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15.05.2021 08:16 Ответить
Яр Холодний

Закушувать не забувай...
15.05.2021 06:31
El En 14d7cfb0

я плять напилась и еще раз и шо...и хто брешет....дауж...я теперь за зе....а была противсильно сильно....надо галасаватьза того...кто понесет серьезно етот прапор...я права или нет????
15.05.2021 07:18
Яр Холодний

Те, що ти "плять" - для нас "відкриття"... Вибач, не знали... А те, що ти п"яна, видно по тексту твоїх коментарів...
Некоторые пишут нормальным шрифтом. Некоторые - "петитом". Некоторые - "капслоком"... Некоторые - даже "жирным" шрифтом.
А отдельные личности - "каК бУдт@ их НАпоиЛи и е,ут прямо нA клаВИатурЕ!..."
15.05.2021 07:41
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15.05.2021 08:02 Ответить
Уффф... Жорстко. Інтернет та алкоголь речі несумісні.
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15.05.2021 08:04 Ответить
Тут вона не одна така... "Юра Сміт", "англичанин", теж частенько, "заливши очі", на "Цензор" лізе...
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15.05.2021 08:13 Ответить
Це той, що атеїст до мозку кісток аж з перебором?
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15.05.2021 08:17 Ответить
Він самий... До речі, один раз, "перебравши", навіть признався, що випивав перед тим, як у Інтернет залізти...
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15.05.2021 08:43 Ответить
Да уж.. В РФ и его минском генерал губернаторстве сроки просто фашистские... При союзе 10 лет за убийство давали. А тут цельных 18, да еще за что.. . Да уж.. Хвасшизм ( национал социализм - путинизм) на этот раз идет с востока
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15.05.2021 06:59 Ответить
"Закон, при отсутствии настоящей демократии, - всего лишь мнение того, кто на данный момент находится при власти... Он не имеет никакого отношения к справедливости...."
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15.05.2021 07:58 Ответить
Согласен. Но тогда возникает большая проблема по вопросу о " настоящей демократии". Трамп должен был сесть только лишь за то что науськивал народ на штурм Капитолия ( и это еще только одно из его всевозможных преступлений в том числе и финансовых) Но закон против него оказался бессилен. О посадках или хотя бы суда над первыми лицами я слышал только об Израиле ( и то по поводу домогательствам к женщинам) и недавнем почти символическом суде во Франции. ( может ошибаюсь) В США были примеры разбирательств ( не судов) по Никсону или замерам "чл-на" у Клинтона.. Но видимо "демократия связанная с законом" захромала на обе ноги и в США.
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15.05.2021 08:16 Ответить
суд ему присудил опровергнуть науськивание, а галлюцинирующим "хромыми демократиями" суд сша ничего не должен)
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15.05.2021 10:56 Ответить
Капитан генштаба сливает информацию за границу. А небось подписку давал, присягу.
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15.05.2021 09:48 Ответить
Разгон мирной демонстрации не силами полиции и спец служб, а военных.. охр-тельная военная тайна . Присягу же давали стране, а не узурпирующему пожизненно власть Луке.
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15.05.2021 10:04 Ответить
Там все "забито" було ще в період створення Білорусі:

"ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ноября 1992 г. № 1904-XІІ
О Вооруженных Силах Республики БеларусьСт. 3.
".... участие в разрешении внутреннего вооруженного конфликта;
обеспечение во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, военизированными организациями военного положения, режима чрезвычайного положения;...".
Якщо знадобиться, то "вооружённый конфликт" Лука створить...
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15.05.2021 10:10 Ответить
Ну дык, этот закон под бчб флагом и принимался во времена Шушкевича. А в стране все и так знают, армия, милиция и народ, едины.
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15.05.2021 10:16 Ответить
Ага... "Армия, милиция и народ, едины...". Сказав у КПЗ Мінська міліціонер, засовуючи гумового кийка в зад протестувальнику... До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів - Цензор.НЕТ 9998.........
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15.05.2021 10:22 Ответить
плохо, что такая амеба, как ты, далеко не едина там...............................
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15.05.2021 10:23 Ответить
вообще-то и эти русы присягу народу дают- не стране...(((
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15.05.2021 10:14 Ответить
несекретный (даже не дсп) приказ для тебя - гостайна..???- и шо ты еще проблеешь...???
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15.05.2021 10:22 Ответить
А у вас можно дежурным по узлу связи генштаба фоткать документы и выкладывать в интернет?
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15.05.2021 10:26 Ответить
Это юридически ничтожный документ, противоречащий присяге. Подчиняться ему - преступление против того, кому давал присягу - преступление против народа. Почему бы не сфоткать доказательства измены начальства?
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15.05.2021 10:54 Ответить
Дебіл, ВСУ в АТО воювали проти терористів "з-за поребрика"... Тобто, найманців-росіян. А це не суперечить доктрині ВСУ. А Лука збирається воювать з своїми власними грмадянами...
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15.05.2021 11:07 Ответить
Если в документе будет приказ о применении военныx для разгона демонстрации - то конечно До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів - Цензор.НЕТ 7015 Называется "преступный приказ" До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів - Цензор.НЕТ 9175
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15.05.2021 11:15 Ответить
присягу он давал тем, кого бандося разгонять собралась. присяга народу дается, в том числе и защищать народ от таких "разгонятелей" охреневших.
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15.05.2021 10:52 Ответить
А мертветчука за державну зраду під домашній арешт.
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15.05.2021 08:09 Ответить
Хоча у мертветучка думаю грошенят трохи більше ніж у того білоруського вояки...
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15.05.2021 11:35 Ответить
Низабудзем, нипрастим! Ненасильственный протест удался!
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15.05.2021 08:58 Ответить
и где же эти иПучие санкции от вечно озабоченного евросоюза???????
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15.05.2021 09:35 Ответить
В связи с белорусами кроме слова "импотенция" никаких ассоциаций.
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15.05.2021 09:35 Ответить
Будем надеяться,что Лукакашка скоро сдохнет и его выпустят.
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15.05.2021 11:35 Ответить
Интересно сколько всякой мрази (судей, прокуроров, полицаев и др. силовиков) сядет на парашу в тюрягу после свержения режима? Под миллион точно. Во дадут стране план трудом рабским.
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15.05.2021 12:44 Ответить
В Беларуси власть не поменяется в обозримой перспективе, дело ведь не в Лукашенко. Без Лукашенко даже более вероятно еще большее поглощение белорусов со стороны россиян. Прозападных у власти там не предвидится.
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15.05.2021 13:02 Ответить
 
 