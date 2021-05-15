Глава ВОЗ Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными, а не вакцинировать детей и подростков
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал передать вакцины странам с низким уровнем дохода вместо того, чтобы вакцинировать детей и подростков от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальной конференции в Женеве, которого цитирует BBC
Глава ВОЗ сказал, что он понимает, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков, но сказал, что "прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение", поскольку "в странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против COVID-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, а больницы переполнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи".
Отмечается, что с тех пор как были утверждены первые вакцины, богатые страны скупили большую часть поставок, и многие стремятся вакцинировать как можно больше своего населения.
Ряд стран позволили вакцинировать детей от 12 до 15 лет. Речь идет, в частности, о США и Канаде. В Швейцарии на прошлой неделе начали предлагать прививки 16-летним.
Пожалуйста, подождите...
даже лошади на скачках 😁
вакцина ВИКЛЮЧНО зменшує ризик важкого перебігу хвороби і ВСЕ
а істерички придумали "пандемію"
он уже предложил (или приказал?) отдать нтеллектуальную собственность Модерны китайцам
Немає вірусу - немає мутацій.
Л - логіка, з якою у вас проблема)
як це впливає на "кількість вірусу"?
Вакцина дозволяє організму розвинути імунітет, який надалі вбиває вірус. А ви питаєте, як впливає ні кількість збудника?)))
Скажіть тоді ви, а як вбитий вірус мутуватиме, чи передаватиметься далі?)))
Зменшує ризик важкого перебігу? Та ви ще той вигадник)
В цілому то вірно, перебіг буде легший, бо живого вірусу буде менше) Але саме через меншу кількість збудника, а не через власне вакцину!!!
Нові штами (індійський тощо) регочуть з Ваших гіпотез.
До того ж цей "імунітет", можливо, в певній мірі ефективний ЛОКАЛЬНО (для конкретної вакцинованої людини), але не ефективний ГЛОБАЛЬНО. Він дієвий кілька місяців і абсолютно не спроможний "вбити вірус повністю", оскільки в найближчому майбутньому в жодний момент часу не буде досягнуто позначки хоча б у 50% повністю вакцинованих від усього населення. А отже завжди буде існувати велика кількість носіїв, які заражатимуть інших і навіть вакцинованих.
"Зменшує ризик важкого перебігу? Та ви ще той вигадник)"
Це офіційна позиція виробників вакцини і ВООЗ.
А от як раз Ви поширюєте свої власні вигадки.
Це вірус грипу, вакцина від якого винайдена 80 років тому. А він і досі з нами, і в певні роки вбиває значну кількість людей в різних країнах (бо приходить новий "сильний" штам, на який вакцина не діє ефективно).
Крім того, у людини розвивається стійкий імунітет проти грипу. Зазвичай повторно людина хворіє уже іншим вірусом, а не тим самим, що вже хворіла!
"Це офіційна позиція виробників вакцини і ВООЗ" - не перекручуйте. Вакцина діє єдиним методом - розвиток імунітету для легшої боротьби організму зі збудниковм в подальшому!!!
Безпосередьно вакцина зі збудником НІЧОГО НЕ РОБИТЬ!!! Вакцина НЕ ЛІКУЄ!!! Вакцина НЕ ВБИВАЄ збудник!!!
І нічого не може зробити для полегшення протікання хвороби!!!
Вакцина для хворої людини, як фотографія води для риби в дюнах Сахари!!!