Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лауреатами Государственных премий Украины в области науки и техники 2020 года, авторами научных работ в сфере обороны, космоса и медицины, и вручил им награды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"На востоке Украины продолжается война с агрессором, поэтому все ваши научные изобретения и открытия - это не только ваши личные достижения и ваш творческий путь, это еще и значительный вклад в укрепление национальной безопасности и обороны нашей страны. Сегодня это имеет большое значение", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что согласно подписанному им закону со следующего года Государственная премия в области науки и техники будет переименована в Национальную премию Украины имени Бориса Патона.
"Можно сказать, что вы - последние представители отечественной науки, кто получит государственную премию с таким названием. Но, зная вашу настойчивость и жажду открытий, уверен, что это точно не последняя ваша государственная награда за ваши достижения", - добавил он.
Указами Зеленского присуждены 14 премий. Среди прочего награды получили работы, которые составляют государственную тайну.
Размер госпремии составляет 300 тыс. грн.
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