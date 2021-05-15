За минувшие сутки 11 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из артустановки 120-го калибра вблизи Гнутово, - ООС

За минувшие сутки, 14 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что вблизи населенных пунктов Водяное и Новгородское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра. Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Екатериновки - еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи поселка Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет", - следует из сообщения.

По данным штаба, на обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила СММ ОБСЕ.

Кроме этого, сообщается, что по состоянию на 7:00 15 мая, зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Так, около населенных пунктов Гладосово и Марьинка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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