В Украине за сутки от COVID-19 умерли 322 человека, зафиксированы 6 796 новых случаев заражения, свыше 17 тыс. человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
6 796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степнов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по данным Степанова, за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализировано - 2197 человек;
▪️летальных случаев - 322;
▪️выздоровели - 17 202 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 496 (в том числе методом ПЦР - 34108, методом ИФА - 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28360).
Кроме этого, министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 2 150 244 человека;
🔺выздоровели - 1 849 803 человека;
🔺летальных случаев - 47 942;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9824399
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
Пожалуйста, подождите...
У результаті 12 людей загинули, сотні поранених, зруйновані будинки та майно, повідомляє CGTN.
"Постраждали 280 осіб. 27 будинків повністю зруйновані, ще 130 пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Вихор також обрушився на місто Шенцзе, штат Цзянсу, внаслідок чого загинули 4 людини, понад 100 постраждалих. Вітри також пошкодили електромережі та повалили кілька заводських будівель.
Схоже, ви в курсі. Там вже всі вимерли, чи ще ні?
Сравнил это положение с Германией(звонила знакомая супруги оттуда).Постоянные требования ПЦР тестов(в аптеках бесплатно)при посещениях многих заведений, иначе не принимают. Обязательное ношение масок. Был и комендантский час. Составлены списки на на поступившую вакцину. Следующую очередь будут формировать после поступления новой партии. Население постанывает, но выполняет требования карантина.
Вывод: они победят эпидемию, а нас ждёт 4 волна, а с учётом, что в Турции уже гуляет индийский штам, а нашим туристам там мёдом намазано,то и этот штам идёт к нам в гости.
Как говорил Жванецкий:" Народ у нас хороший, да вот население подкачало".
В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями... Сколько в Украине таких и сколько из них умерло???