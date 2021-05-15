В Украине за сутки от COVID-19 умерли 322 человека, зафиксированы 6 796 новых случаев заражения, свыше 17 тыс. человек выздоровели

6 796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степнов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализировано - 2197 человек;

▪️летальных случаев - 322;

▪️выздоровели - 17 202 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 496 (в том числе методом ПЦР - 34108, методом ИФА - 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28360).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели

Кроме этого, министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 150 244 человека;

🔺выздоровели - 1 849 803 человека;

🔺летальных случаев - 47 942;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9824399

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.