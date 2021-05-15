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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 322 человека, зафиксированы 6 796 новых случаев заражения, свыше 17 тыс. человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 322 человека, зафиксированы 6 796 новых случаев заражения, свыше 17 тыс. человек выздоровели

6 796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степнов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализировано - 2197 человек;

▪️летальных случаев - 322;

▪️выздоровели - 17 202 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 496 (в том числе методом ПЦР - 34108, методом ИФА - 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28360).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели

Кроме этого, министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 150 244 человека;

🔺выздоровели - 1 849 803 человека;

🔺летальных случаев - 47 942;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9824399

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Довелось мне с супругой выйти в магазин вчера после 20 часов. Прошлись по Дерибасовской на Греческую площадь. Впечатление будто попали в прошлое: толпы людей, открытые площадки со столиками, где принимают пищу и проходящие люди заглядывают им в тарелки. В магазине сорвана надпись "Вход только в масках" и соответственно все без масок. Обратно пошли по Греческой - Ришельевской - Дерибасовской. Все рестораны заполнены. Навстречу попалась экскурсия человек из 30-40, еле разминулись, проходя мимо столиков. В общем вроде как народ выпустили на свободу и он пошёл в разнос.
Сравнил это положение с Германией(звонила знакомая супруги оттуда).Постоянные требования ПЦР тестов(в аптеках бесплатно)при посещениях многих заведений, иначе не принимают. Обязательное ношение масок. Был и комендантский час. Составлены списки на на поступившую вакцину. Следующую очередь будут формировать после поступления новой партии. Население постанывает, но выполняет требования карантина.
Вывод: они победят эпидемию, а нас ждёт 4 волна, а с учётом, что в Турции уже гуляет индийский штам, а нашим туристам там мёдом намазано,то и этот штам идёт к нам в гости.
Как говорил Жванецкий:" Народ у нас хороший, да вот население подкачало".
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15.05.2021 10:11
+3
Горящие путевки в Индию! Экономия 50%, билет в один конец. Страховка не нужна
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15.05.2021 08:23
+3
В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 3034
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15.05.2021 09:20
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Правила форума Совет форумчан
Горящие путевки в Индию! Экономия 50%, билет в один конец. Страховка не нужна
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15.05.2021 08:23 Ответить
Центральне китайське місто Ухань провінції Хубей вразили два торнадо.
У результаті 12 людей загинули, сотні поранених, зруйновані будинки та майно, повідомляє CGTN.
"Постраждали 280 осіб. 27 будинків повністю зруйновані, ще 130 пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Вихор також обрушився на місто Шенцзе, штат Цзянсу, внаслідок чого загинули 4 людини, понад 100 постраждалих. Вітри також пошкодили електромережі та повалили кілька заводських будівель.
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15.05.2021 13:30 Ответить
А що там з британським та південноафриканським штамами?

Схоже, ви в курсі. Там вже всі вимерли, чи ще ні?
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15.05.2021 18:03 Ответить
Це ЗЕперемога, чи ще ні?
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15.05.2021 08:29 Ответить
Довелось мне с супругой выйти в магазин вчера после 20 часов. Прошлись по Дерибасовской на Греческую площадь. Впечатление будто попали в прошлое: толпы людей, открытые площадки со столиками, где принимают пищу и проходящие люди заглядывают им в тарелки. В магазине сорвана надпись "Вход только в масках" и соответственно все без масок. Обратно пошли по Греческой - Ришельевской - Дерибасовской. Все рестораны заполнены. Навстречу попалась экскурсия человек из 30-40, еле разминулись, проходя мимо столиков. В общем вроде как народ выпустили на свободу и он пошёл в разнос.
Сравнил это положение с Германией(звонила знакомая супруги оттуда).Постоянные требования ПЦР тестов(в аптеках бесплатно)при посещениях многих заведений, иначе не принимают. Обязательное ношение масок. Был и комендантский час. Составлены списки на на поступившую вакцину. Следующую очередь будут формировать после поступления новой партии. Население постанывает, но выполняет требования карантина.
Вывод: они победят эпидемию, а нас ждёт 4 волна, а с учётом, что в Турции уже гуляет индийский штам, а нашим туристам там мёдом намазано,то и этот штам идёт к нам в гости.
Как говорил Жванецкий:" Народ у нас хороший, да вот население подкачало".
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15.05.2021 10:11 Ответить
По данным Степанова..........
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15.05.2021 08:29 Ответить
Степашка вже всьо. Громовідвід зробив свою справу. На нього навішали всіх собак і він більше не потрібен, а Вовочка тут ніяким боком.
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15.05.2021 08:42 Ответить
Рисуй 2000 тыщи в день, лохи поверят! Чем ближе отставка тем ниже цифры. Только вот трупов всё также.
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15.05.2021 08:45 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 3034
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15.05.2021 09:20 Ответить
брехня собача
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15.05.2021 10:08 Ответить
І саме тому відкрили школи...
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15.05.2021 12:30 Ответить
Степашкина грамота ... Это типа 322 умерло в сутки официально от Ковида ... А от последствий перенесенного Ковида сколько? Например в Великобритании есть такая статистика:
В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями... Сколько в Украине таких и сколько из них умерло???
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15.05.2021 16:10 Ответить
 
 