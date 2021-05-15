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Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов

Война на Донбассе закончится, как только президент РФ Владимир Путин заберет свои войска с этой территории.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя выступление Путина об Украине в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Данилова, войне на Донбассе настанет конец сразу после того, когда Россия уйдет с этой территории.

"Она очень быстро закончится, как только Путин заберет свои войска, заберет свои танки, заберет свои транспортеры оттуда, пойдет на свою территорию в Ростовскую область, пойдет в Курскую область, там будут его воины и война сразу закончится", - говорит Данилов.

Он также подчеркнул, что Россия должна отдать Украине контроль над ее границами, поскольку Украина выполняет все договоренности.

"И не нужно говорить, что все происходит по нашей вине. Мы все, о чем договаривались, выполнили. Но с ними (Россией. - Ред.) сложно договариваться, поскольку они сначала говорят одно, а потом другое", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Це є те, що говорив Порошенко
Але ж Зебіл на стадіоні волав інше - ми маємо перестати стріляти, йдіть всі в дупу.
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15.05.2021 08:36
+14
Война закончится, как только сгниет расиЮшка, а путэн всего лишь больное существо у руля, которых в раисии 90%
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15.05.2021 08:30
+6
зеленський не здатен перемогти росососію, він здатен тільки на капітуляцію.
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15.05.2021 08:41
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Уже забрал. Ихтамнет
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15.05.2021 08:29 Ответить
Война закончится, как только сгниет расиЮшка, а путэн всего лишь больное существо у руля, которых в раисии 90%
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15.05.2021 08:30 Ответить
либо более верный вариант:когда преисподняя заберет путина
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15.05.2021 12:55 Ответить
Щазз!
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15.05.2021 08:31 Ответить
Найкраще для данилова мовчати((( снбо черговиий шапітолій.
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15.05.2021 08:32 Ответить
Будуть спроби прив'язати Медведчука до Порошенка, - Рябошапка ... ну да ,а потом скажут что Порошенко российский шпион и работал на группу Вангера. Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов - Цензор.НЕТ 2643
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15.05.2021 08:34 Ответить
Тому і розвернули епопею з медвечуком.
І Гордончик з Білецьким про Маріуполь єрєсь верзли.
Виявляється Білецький самотужки з палицею і травматом відбив наступ російських танків.
Херой..
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15.05.2021 08:38 Ответить
Епта, очередной зеленый капитан "очевидность". А с зелей Данилов согласовал свое заявление? Зеля еще в анальном глазу тупина не все рассмотрел.
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15.05.2021 08:36 Ответить
Це є те, що говорив Порошенко
Але ж Зебіл на стадіоні волав інше - ми маємо перестати стріляти, йдіть всі в дупу.
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15.05.2021 08:36 Ответить
ага
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15.05.2021 08:38 Ответить
Война на Донбассе закончится, как только президент РФ Владимир Путин заберет свои войска с этой территории..... А с Крыма почему не говорит Данилов? наверное уже договорённость есть о продаже Днепровской воды в Крым? Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов - Цензор.НЕТ 8358 Источник: https://censor.net/ru/n3265443
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15.05.2021 08:39 Ответить
Как только здохнет путин...
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15.05.2021 08:39 Ответить
согласен! Война на Донбассе сразу закончится, как только ***** попадет в ад
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15.05.2021 12:33 Ответить
Додумався, кому "лайки" ставить... "Юпітер номерний" - "свізозарядженй лахтинський батрак"... Та ще й "тупий, як сінешні двері"...
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15.05.2021 23:11 Ответить
иногда и у тупого кацапа пробивает рациональное зерно мысли Війна на Донбасі відразу закінчиться, щойно Путін забере свої війська, танки, транспортери, - Данілов - Цензор.НЕТ 2624
(редко конечно,но ето именно тот случай))
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15.05.2021 23:29 Ответить
То не "пробивает рациональное зерно мысли", а "задача нарезана" - зображать з себе "суперпатріотів", доводить патріотизм до абсурду... Вони пишуть про "приращение территорий" нами, і цим самим ставлять нас на одну дошку з ними... А потім заявляють: "А чем вы от нас отличаетесь?". Я цьому придурку написав, що вони нам "нахєр не вперлись"... Тобі своїх "кацапів" мало? Ще й з ними возюкаться?
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16.05.2021 00:03 Ответить
Вин давно здох, кажуть шо це третий . Глянь старое фото.
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15.05.2021 14:17 Ответить
зеленський не здатен перемогти росососію, він здатен тільки на капітуляцію.
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15.05.2021 08:41 Ответить
так, но за Зеленским стоят США и ето дает нам надежду
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16.05.2021 09:30 Ответить
не за зєлєнським, а за Україною.
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16.05.2021 09:33 Ответить
Война закончится когда ***** здохнет, а свои территории мы вернём и ещё прирастём когда параша развалится.
Слава Руси-Украине! Героям Слава!
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15.05.2021 08:45 Ответить
Ну, і нахера ви, кацапи, нам потрібні? Вами "прирастать" - все одно, що собі в кишеню срать... Кишеня повна смердежу... А користі - ніякої...
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15.05.2021 09:40 Ответить
Ты есть крепостной крестьянин - чернь, а прирастанием Украины будут заниматься козаки. Поэтому засохни - твое дело телят пасти, а не рот в интернете открывать-позориться..
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15.05.2021 17:39 Ответить
Батрак лахтинський, ти, перед тим, як "пасть открывать", придивився-б, до людей, що тут пишуть... І людей краще взнаєш, і розуму наберешся... На відміну від вас, кацапів, нам "прирастать" не треба... Дай бог, своїй землі лад дать.... А вас "прирощувать", перевиховувать, працювать учить - "себе дороже...". Ви ж ліниві, лише з-під нагайки робите.. Тільки "водкопітієм" займаєтеся, та крадете... А ще й годувать вас треба... Передушите себе самі - прийдем на пусту землю, освоїмо, тоді і "приростимо" Україну...
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15.05.2021 17:54 Ответить
На якій помийниці тебе підібрали?... Недоумок, у тебе лексика батраків лахтинських, та ще й застаріла... Вони так писали кілька років тому.... А щодо "адью " - та й "хрєн на тебе"... Плакать не буду... Тебе навіть "тролить" нецікаво - до того ти тупий...
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15.05.2021 20:39 Ответить
удивительные открытия для себя делает данилов...выдайте ему грамоту !
7 лет об этом изо дня в день говорят те, кому это по настоящему болит...
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15.05.2021 08:56 Ответить
Це шо за наклеп? А кровавий ліпєцький барига? А просто пєрєстать стрілять? Проти бубочкиних тезісів попер?
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15.05.2021 08:57 Ответить
Война не только на Донбассе, но и во многих других точках мира закончится с исчезновением Москвы. Это также освободит всю остальную Россию, которую Москва доит. Судя по событиям в Хабаровске и других, они сами приближают этот момент.
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15.05.2021 09:30 Ответить
Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов.

О, так Лёха луганский - Кэп Очевидность Війна на Донбасі відразу закінчиться, щойно Путін забере свої війська, танки, транспортери, - Данілов - Цензор.НЕТ 2524
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15.05.2021 09:37 Ответить
- Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» Британії, США, Німеччини, на «Цензорі»?
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
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15.05.2021 09:37 Ответить
2018 рік. Можна дивитись вічно )
В Канаде шествие коммунистов разогнали слезоточивым газом и резиновыми дубинками
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15.05.2021 09:37 Ответить
А сёдня якой рик ? и чому в Торонто каждый рик проходыть шествие полка с палками
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15.05.2021 14:33 Ответить
а патамушто деньги *****-не пахнут
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16.05.2021 15:48 Ответить
Війна на Донбасі відразу закінчиться, щойно Путін забере свої війська, танки, транспортери, - Данілов - Цензор.НЕТ 9794
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15.05.2021 10:24 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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15.05.2021 10:32 Ответить
надо не гундосить ,а готовится к хорошей войне с москалями
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15.05.2021 10:46 Ответить
Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, паспорта, поребрики, боярышник....
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15.05.2021 11:07 Ответить
Ну это пусть сами за себя дамбасы беспокоятся - Хренлу челобитную отправляют, чтобы ******* нахй с региона. А нам до лампочки дамбаские проблемы позорных предателей Родины. По мне так пусть дамбасы хоть вечно сидят в Зоне ОРДЛО-Хренло в наказание за свое камунячее иудство.
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15.05.2021 12:42 Ответить
Гениально!!!! Браво!!!!
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15.05.2021 14:20 Ответить
як тільки хvйло забере свої війська з території України почнеться нова війна - війна з пошуку та ліквідації інфільтрованих та завербованих московитських агентів. І якщо вже цієї війни не буде, то з часом сценарій 2014 року повториться.
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15.05.2021 14:33 Ответить
 
 