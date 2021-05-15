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ВР (28734) ВСК (440) Арахамия (959) ЧВК Вагнера (1281)

Создание ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Создание ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю, - Арахамия

Вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера" включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады.

Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в программе "Свобода слова" Савика Шустера в пятницу вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас она (ВСК по вагнеровцам. - Ред.) стоит в повестке дня, кстати, на следующую неделю", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, ранее Арахамия проинформировал, что комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента планирует на заседании 17 мая рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Вже всі докази підчистили, тепер можна і комісію з тупих створити. Вона швидко цю справу перевірить і закриє.
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15.05.2021 08:54
+14
Що, "Хламідія", в жОПі "кінці в воду поховали", Єрмак "дав відмашку", дозволив "пограться в демократію" ?
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15.05.2021 08:50
+12



Ващенко Віталій

@vital2100


Щойно в магазині троє возмущаюцца:
- Хто того дебіла вибрав, ох і дебіл! Ох і ціни!
Питаю, за кого голосували.
- А ми не ходили (усі троє)... Створення ТСК щодо вагнерівців стоїть на порядку денному наступного тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 662
Ахтижля, так це я вам його вибрав? Ох і дебіли...
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15.05.2021 09:15
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Що, "Хламідія", в жОПі "кінці в воду поховали", Єрмак "дав відмашку", дозволив "пограться в демократію" ?
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15.05.2021 08:50 Ответить
І чого так "поспішати", якраз 29 липня "відмітили" б роковини, помянули би той "вагнергейт".
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15.05.2021 17:26 Ответить
Так після "підсрачника" від американців треба щось робить.... Вони ж, уже, знають, "де собака порилася...".
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15.05.2021 17:30 Ответить
ТА це одна видимість "робити". Всерівно що лити миючий засіб в фонтан на Контрактовій площі Києва.
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15.05.2021 19:43 Ответить
Спочатку групи захвату і план розміщення арештованих без інформування оп, огпу, мвс.
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15.05.2021 08:51 Ответить
та это такие мелочи... во как наши шлюхи-копипастеры подают инфу:
Создание ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1884
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15.05.2021 08:53 Ответить
Вже всі докази підчистили, тепер можна і комісію з тупих створити. Вона швидко цю справу перевірить і закриє.
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15.05.2021 08:54 Ответить



Ващенко Віталій

@vital2100


Щойно в магазині троє возмущаюцца:
- Хто того дебіла вибрав, ох і дебіл! Ох і ціни!
Питаю, за кого голосували.
- А ми не ходили (усі троє)... Створення ТСК щодо вагнерівців стоїть на порядку денному наступного тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 662
Ахтижля, так це я вам його вибрав? Ох і дебіли...
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15.05.2021 09:15 Ответить
Вспомнилось, прочитанное в твиттере: "Настанет день и миллионы скажут... Мы не ходили на выборы, мы болели!".
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15.05.2021 09:51 Ответить
зекретины предсказуемые до омерзения...
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15.05.2021 09:54 Ответить
Оперативность поражает воображение.
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15.05.2021 11:06 Ответить
А вы заметили, что у зе-мародеров все обещания в будущем времени: привезем вакцину, создадим следственную комисию, закупим вооружение потому что по факту никто нихера не будет делать
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15.05.2021 13:44 Ответить
Не прошло и года... Турборежим, однако!
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16.05.2021 01:30 Ответить
 
 