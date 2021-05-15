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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 23 638 человек, всего - 936 499, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 23 638 человек, всего - 936 499, - Степанов

За минувшие сутки, 14 мая, в Украине вакцинировали от коронавируса 23 638 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степнов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, 936 499 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 13 661 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Львовской области ( 2 026), Киеве (1 652), Полтавской (1 512),  Ивано-Франковской (1 378) и Одесской (1 364) областях.

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 21 587 человек, всего - 918 164, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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15.05.2021 10:06 Ответить
Хотелось бы спросить у Степанова, что это в последнюю неделю за флешмоб в интернете у вакцинированных? Они к месту вакцинации прикладывают магнитики и те прилипают к месту вакцинации. Все кто пробовал - у всех магниты прилипли, а попробовали в других местах - не прилипают. Пусть Степанов расскажет причину этому удивительному чуду и как это чудо отразиться на здоровье и психике привитых, которых уже около миллиона. К тому же пусть объяснит почему в Швеции 6000 привитых заболело и 187 из них умерло от короны. Как это понимать и что в вакцине на самом деле?
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15.05.2021 14:53 Ответить
Самоліквідатори -добровольці! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб, загалом - 936 499, - Степанов - Цензор.НЕТ 6094
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15.05.2021 10:50 Ответить
О, 936 497 украинцев !

Можно успокаиваться - половина вакцинирована... За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб, загалом - 936 499, - Степанов - Цензор.НЕТ 120
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15.05.2021 10:55 Ответить
Иди .....,официально не болел,но исчо жив,тьфу...
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15.05.2021 11:00 Ответить
 
 