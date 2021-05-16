Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое устроил пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой департамент коммуникаций полиции Луганской области.
Так, 14 мая в 22:51 в Сватовскую полицию поступило сообщение о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошло ДТП с травмированными.
Правоохранители установили, что 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.
В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.
Еще трое подростков 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).
Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Пожалуйста, подождите...
Короче итог один или машина или зарЭжут!
Но нет
Нехрен за руль садиться, раз ты сам знаешь, что реакция снижена. Вот потому.
Уверен, что насрали пешеходы на это правело. И кстате не вижу в статье промиллей.
Другое дело по ночам на переходы вываливаться не глядя или по проезжей части бродить в надежде что увидят и объедут. А вот не всегда складывается, надаже! И в новости можно не попасть - оп, водило трезвый оказался например!
Я сам раз їхав темною порою доби за межами міста. На зустріч йде фура, сліпить мене....
Як тільки вона проїжджає я вмикаю дальнє світло фар і прямо попереду я бачу сільського велосипедиста, що їде по обочині одягений у все темне без жодного катафота на велосипеді.
Якби він був на дорозі то вже їхав би у мене на капоті
Но у нас народ предпочитает считать себя всегда правым и гордо шагать по траектории полутора тонн железа.
Расскажу свою БЛАГОПОЛУЧНУЮ историю волдодятла.
Еду после Луцка на Маневичи, зима, вечер, ТРАССА, *********** трассы легкое, скорость 70-80. На обочине встречки стоят ЖИГУЛИ с ближним, их обходит бус с то ж с ближним.
У СЕБЯ НА ПОЛОСЕ ВИЖУ 2 мадам, бредущих в моем направлении, ИДУЩИХ параллельным курсом с ОГРОМНЫМИ сумками в руках!!! 2 ЖОПЫ с сумками, по дороге, не по обочине! Как проскочил между бусом и 2мя сраками помню плохо, поймал отход и слетел в сугроб на обочине.
2 курвы перешли на встечку идут мимо. Я почти обосранный кричу в окно - Вы ж уже 2 трупа!. В ответ - Все нормально, мы исправились!
Идиоты не лечатся, а виноваты волдодятлы, хотя среди волдодятлов идитов не меньше!
Темное время суток в темной одежде, по проезжей части, тротуара нет, освещения нет....
А был бы трезвый и при встречном свете при скорости 50 было бы тоже самое (((((
Кстате родственник в селе купил фонарь, подал заявление и его прикрутили на столб и подключили... к его счётчику!
Еду вот както бухой по селу в темноте. Ну как еду - пассажиром )) Навтречу машинка едет. Метров за пиисят опа! Включается цветомузыка и красная и синяя. Бутте любезны пройти на понюхать.
Водитель наш (не пьёт вообще) и тот малость спужался.
чому Закон має діяти тільки в сторону водія ?
Шкода та цей урок змусить інших мешканців цього та сусідніх сіл виконувати правила які прописані пішоходам в тому числі.
Люди не хочуть розуміти що на дорозі вони учасники руху і несуть таку ж відповідальність, правда не у нас. В Европі якщо тебе поліція побачить на дорозі в темну пору без світловідбивачів, чекай такий штраф, що вигідніше було Убер з іншого району викликати
пішохід правий при виконанні правил які прописані в ПДР.
а тут прямо зі статті випливає що пішоходи порушили, за що поплатились здоров'ям та життям.
В темноте по дороге в попутном направлении!
Порушення з боку пішоходів,а)ішли не назустріч т.з.,б)були без світлоповертаючих елементів одягу!
Водію світить п,ять-вісім років, але не максимальний строк, бо нехрін на дорозі відчувать себе Богом, навіть якщо ти і пішохід!
Не факт что из детей выросли бы кадры получше, но факты относительно водителя - упрямая вешь...