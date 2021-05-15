Настаиваем на выполнении обещания о членстве Украины в НАТО. Заявление на саммите 14 июня должно проложить дорогу к ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина
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Украина настаивает на выполнении обещания, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, относительно членства страны в Альянсе.
Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.
"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания", - сказала она на онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия была посвящена Дню Европы в Украине.
"Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ (План действий относительно членства в НАТО)", - подчеркнула вице-премьер.
При этом Стефанишина отметила, что вопрос присутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО 14 июня не является определяющим, правительство в настоящее время сосредоточилось на содержательных вопросах.
"Мы не разочарованы относительно ожидаемых результатов саммита. И планируем, что следующий саммит будет посвящен не дискуссиям, а принятию решений. И это обязательно создаст платформу, на которой будет присутствовать наш президент", - отметила вице-премьер.
Она подчеркнула, что решение о ПДЧ и членство в Альянсе очень важны для Украины. "Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть "план Маршалла" для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в Альянсе", - сказала она.
Вице-премьер отметила, что внутри Украины сегодня существует поддержка вступления страны в Альянс.
"Большинство политических лидеров поддерживают евроатлантическую интеграцию. Большинство политических элит поддерживают членство в НАТО. Уровень общественной поддержки растет из года в год, особенно с 2014 года", - сказала она.
Стефанишина отметила, что новое руководство США также поддерживает идею членства Украины в НАТО.
Смотрите прямую трансляцию онлайн-дискуссии День Европы в Украине.
Пожалуйста, подождите...
кстати, нам Германия еще за оккупацию во время 2ВМВ не выплатила компенсаций..
Израиль не участвовал в войне, а Германия ему до сих пор платит и строит флот на халяву..
пожестче нужно быть с этими бундес импотентами!..
.........
СТАТТЯ 10
Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до
цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати
у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у
Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином
держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого
документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів
Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін
про депонування у нього кожного такого документа про приєднання. ............
І що ? Де тут про збройний конфлікт ?
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
Чуть пониже текст лень было прочитать?
а написано, що ...
2. Від країн-претендентів також очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирними способами;
.......
"должны" та "також очікується" - мають різний сенс.
А позиция России очевидна: она всегда против и делает всё, чтобы развалить НАТО.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_009#Text
Ви будете руйнувати всі реформи, а вам НАТО подавай???
Міністерство факапів: Тільки вперед…
Міхал Міхалич був геній таки...
І коли це бакування перед серйозними дядями призводило до гарного результату для бикуючої плісняви? Чи в тому і задумка? Добикуватись, щоб послали УКРАЇНУ
А що завтра, як карта ляже чи з якої ноги стане це наше непорозуміння, напевно думають в НАТО.
Ze х RNG = NATO - UA
ЗЕлупарии их уже выполнили?
ПДЧ - не нададуть. На відмінну від грузин. Поза документами, неофіційно скажуть: "бубочку - геть"!
Они смогут очень быстро развалить НАТО
И с этим можно проситься в НАТО?
Главный вопрос - позиция президента США Байдена.
В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал
после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
"Я требую продолжения банкета!"(с)