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Настаиваем на выполнении обещания о членстве Украины в НАТО. Заявление на саммите 14 июня должно проложить дорогу к ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Настаиваем на выполнении обещания о членстве Украины в НАТО. Заявление на саммите 14 июня должно проложить дорогу к ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина

Украина настаивает на выполнении обещания, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, относительно членства страны в Альянсе.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания", - сказала она на онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия была посвящена Дню Европы в Украине.

"Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ (План действий относительно членства в НАТО)", - подчеркнула вице-премьер.

При этом Стефанишина отметила, что вопрос присутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО 14 июня не является определяющим, правительство в настоящее время сосредоточилось на содержательных вопросах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет членом НАТО, это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами, - вице-премьер Стефанишина

"Мы не разочарованы относительно ожидаемых результатов саммита. И планируем, что следующий саммит будет посвящен не дискуссиям, а принятию решений. И это обязательно создаст платформу, на которой будет присутствовать наш президент", - отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что решение о ПДЧ и членство в Альянсе очень важны для Украины. "Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть "план Маршалла" для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в Альянсе", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что внутри Украины сегодня существует поддержка вступления страны в Альянс.

"Большинство политических лидеров поддерживают евроатлантическую интеграцию. Большинство политических элит поддерживают членство в НАТО. Уровень общественной поддержки растет из года в год, особенно с 2014 года", - сказала она.

Стефанишина отметила, что новое руководство США также поддерживает идею членства Украины в НАТО.

Смотрите прямую трансляцию онлайн-дискуссии День Европы в Украине.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Нет, как таки вам нравиться эта ЗЕленая мразота сплошь состоящая из воровитых поцев и поцек с их заявлениями? Свернув все реформы в том числе и в армии вплоть до возврата питания солдата аля совковое говно, они таки еще и рты саои вонючии раскрывают дабы изрыгнутб какие то свои требования.
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15.05.2021 10:51
+14
настаиваю на вылолнение обещания платить учителям 4000 евро
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15.05.2021 10:39
+14
А домашнє завдання хто буде виконувати???
Ви будете руйнувати всі реформи, а вам НАТО подавай???
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15.05.2021 10:56
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Вовка сказав що не ходить туди куди його не запрошують.
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15.05.2021 10:31 Ответить
Уверен, что приглашение на гиляеу он постарается проигнорировать.
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15.05.2021 10:53 Ответить
правильно!.. нужно регулярно пинать под зад этих сонных европейских трансгендерных импотентных чиновников..
кстати, нам Германия еще за оккупацию во время 2ВМВ не выплатила компенсаций..
Израиль не участвовал в войне, а Германия ему до сих пор платит и строит флот на халяву..
пожестче нужно быть с этими бундес импотентами!..
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15.05.2021 10:32 Ответить
Там тети и дяди из нафтогаза разбежались по заграницам с рассказами про редиску-шмыгаля. А они настаивают
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15.05.2021 10:38 Ответить
PS: презентационный опрос представителей стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса показал, что подавляющее большинство членов НАТО выступает за приглашение Украины для участия в работе июньского саммита НАТО. Против высказались США и Канада. Важные страны, кто бы чего не говорил. Играл бы клоун в цирке на трубе, и они были бы "за".
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15.05.2021 11:33 Ответить
настаиваю на вылолнение обещания платить учителям 4000 евро
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15.05.2021 10:39 Ответить
Опять пустозвонство на публику... В НАТО не принимают государства, имеющие открытый вооруженный конфликт с другим государством и имеющие территориальные претензии от других стран. Там и так думают как это сделать не нарушая устав.
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15.05.2021 10:39 Ответить
согласно какого пункта устава?
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15.05.2021 11:11 Ответить
Посмотрите сами.
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15.05.2021 11:26 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_008#Text

.........

СТАТТЯ 10
Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до
цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати
у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у
Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином
держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого
документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів
Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін
про депонування у нього кожного такого документа про приєднання. ............
І що ? Де тут про збройний конфлікт ?
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15.05.2021 11:56 Ответить
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[32]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
Чуть пониже текст лень было прочитать?
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15.05.2021 12:04 Ответить
В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого
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15.05.2021 12:06 Ответить
І не " В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:"

а написано, що ...

2. Від країн-претендентів також очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирними способами;
.......
"должны" та "також очікується" - мають різний сенс.
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15.05.2021 12:11 Ответить
1999 год. Еще что-то надо пояснять? Мы тогда с кем воевали?
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15.05.2021 12:17 Ответить
Сергею Гусаченко:"Но ведь Молдова и Грузия, не говоря Кипре, который разделён на греческую и турецкую общины, явно собираются в НАТО. И в отношении них никто не упоминает решения Вашингтонского саммита 1999 года."
А позиция России очевидна: она всегда против и делает всё, чтобы развалить НАТО.
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15.05.2021 13:22 Ответить
Но они же не задают глупый вопрос "почему мы не ПДЧ в НАТО?"
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15.05.2021 13:36 Ответить
Може ще й в ПДЧ покажеш де написано?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_009#Text
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15.05.2021 12:05 Ответить
Официально конфликта и нет.
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15.05.2021 11:21 Ответить
Россия страна-агрессор. Принято ВР.
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15.05.2021 11:25 Ответить
А к кому у Украины территориальные претензии?Ты штото путаешь - это у нас отхапали кусок территории и не тысячу лет назад,а только что.Это территориальные претензии? Как же это по-русски...
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15.05.2021 11:50 Ответить
Как бы это попонятнее объяснить. У правительств стран НАТО в первую очередь обязательства перед избирателями своих стран. Принятие Украины сейчас в НАТО означает вступление в действие мероприятий коллективной безопасности по отражению вооруженной агрессии срасии. Т.Е. вооруженным путем освобождение наших территорий с участием войск стран НАТО. В процессе этой операции неизбежны жертвы. Таким образом они отравляют своих граждан на смерть. А у нас зеля все глазик тупину заглядывает и огонь открывать запрещает.
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15.05.2021 13:12 Ответить
Как бы попонятнее ответить - это и так понятно.
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16.05.2021 08:13 Ответить
Нет, как таки вам нравиться эта ЗЕленая мразота сплошь состоящая из воровитых поцев и поцек с их заявлениями? Свернув все реформы в том числе и в армии вплоть до возврата питания солдата аля совковое говно, они таки еще и рты саои вонючии раскрывают дабы изрыгнутб какие то свои требования.
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15.05.2021 10:51 Ответить
Это скулеж для зебильего употребления.
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15.05.2021 11:37 Ответить
Kolj bubochka obeshchal to i vot puskai ispolnjajet, mi nichevo ne obeshchali/ pravils prostijje, vipolnaite i posmotrim.
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15.05.2021 10:51 Ответить
А домашнє завдання хто буде виконувати???
Ви будете руйнувати всі реформи, а вам НАТО подавай???
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15.05.2021 10:56 Ответить
Та хочаби реформа харчування, реформа постачання в армії...
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15.05.2021 11:38 Ответить
" Я просто чесно кажучи я я думаю що ви не зовсім я я не знаю наскільки ви я вибачаюсь якщо буде некоректно те що я вам скажу я не знаю наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Мені здається що важливо не говорити наприклад про антикорупційний суд а його запровадити і він повинен працювати саме це було зроблено саме за мою каденцію його не існувало, НАБУ сьогодні незалежний орган який без антикорупційного суду чесно кажучи ви знаєте чому будь-яку справу якщо ви не довели до суду і значить немає вироку і тому всі ці дії вибачте вони ну скажімо так п'ятдесят на п'ятдесят не зовсім працюють на всі 100 відсотків, 100 відсотків щоб корупціонери, корупціонери були за гратами а за грати їх може е-е-е плям-плям відправити тільки суд а-а-а- спеціалізований антикорупційний, друге е-е-е земельна реформа про яку говорили тридцять років і п'ять років минулої влад-влади і сьогодні це не просто закон який проголосований це проголосовано а-а-а на сьогодні одинадцять повністю нових законопроектів і дванадцятий зараз закінчується це повністю земельна реформа велика реформа в в Україні, далі зараз проходить конкурс на керівника спеціально антикорупційной прокуратури далі ми перезавантажимо зараз е-е-е конституційний суд України який працював проти народу України а-а-а доречі я про це плям-плям е-е-е говорив говорю відкрито що найповноваження е-е-е найповноваження всім цим суддям контитуційного суду надала саме минула влада но я не хочу витрачати ваш час на плям-плям на минуле давайте говорити про майбутнє е-е-е багато е-е-е багато різних напрацював напрацювань важливих законів на яких чекала е-е-е на яких чекала наша країна - це і закон про водний транспорт фундаментальний це банківський закон фундаментальна реформа багато всього зроблено тому я не розумію що таке відкат назад зазвичай я тільки йду вперед... " (с)

Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 8997
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15.05.2021 11:06 Ответить
«зазвичай я тільки йду вперед..»

Міністерство факапів: Тільки вперед…

Міхал Міхалич був геній таки...
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15.05.2021 11:45 Ответить
Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 7373
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15.05.2021 10:56 Ответить
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15.05.2021 10:57 Ответить
Такая назойливость без оценки реальных результатов для вступления в НАТО попахивает просто как пиар акция. Сказали же четка, приблизте к нулю коррупцию и баста. А то, делаем то, делаем се. Где результат от такой деятельности, согласно требованиям Запада?
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15.05.2021 10:57 Ответить
...вообще попахивает шантажом, .... " наглость - второе счастье" ---- здесь не прокатит, весовые категории не те, уймите хотелки!!!) Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 5958
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15.05.2021 18:50 Ответить
А на выполнении обещаний, озвученных преЗЕдентом на стадионе она не настаивает?... Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 7536...Странно... Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 2719
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15.05.2021 10:58 Ответить
І що, уже і референдум не потрібний? Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 2735
Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 7377
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15.05.2021 11:01 Ответить
Та оно через пять минут забывает, что бовкнуло
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15.05.2021 11:04 Ответить
НАТО наполягає на звільненні з посади тарана та халімона ( для початку). На поновленні та продовженні реформ, а не тієї імітації, яку намагаються втюхать останні два роки.
І коли це бакування перед серйозними дядями призводило до гарного результату для бикуючої плісняви? Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 8963 Чи в тому і задумка? Добикуватись, щоб послали УКРАЇНУ
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15.05.2021 11:02 Ответить
Обещать - не значит жениться. (с)
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15.05.2021 11:04 Ответить
Справа, навіть не у виконанні тих чи інших умов перед вступом у НАТО, справа у тому, що у Зеленського заяви і дії як у генератора випадкових чисел. То йому референдум перед вступом до НАТО потрібен, то Путіну в очі хочеться подивитися, тепер давай швиденько в НАТО.
А що завтра, як карта ляже чи з якої ноги стане це наше непорозуміння, напевно думають в НАТО.
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15.05.2021 11:09 Ответить
Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 8726 Формула по вами сказанному:
Ze х RNG = NATO - UA
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15.05.2021 11:24 Ответить
В 2008 году были поставлены условия.

ЗЕлупарии их уже выполнили?
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15.05.2021 11:36 Ответить
навпаки: докуя повернули взад.
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15.05.2021 11:49 Ответить
Якусь заяву з приводу України на самміті НАТО -зроблять.
ПДЧ - не нададуть. На відмінну від грузин. Поза документами, неофіційно скажуть: "бубочку - геть"!
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15.05.2021 11:48 Ответить
После срыва операции по вагнеровцам любой адекватный политик будет опасаться иметь дело с зюзями-ермаками.
Они смогут очень быстро развалить НАТО
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15.05.2021 11:50 Ответить
Чтобы Украину взяли в НАТО и ЕС, то для этого нужно в Украине уничтожить русское влияние. Нужно уничтожить русских агентов и русские СМИ заблокировать для Украины. Например в ютубе можно блокировать контент из РФ для Украины и когда Украинцы будут заходить Соловьева смотреть им будет выбивать, что для вашей страны данный контент заблокирован. И когда влияние РФ на Украинцев исчезнет, тогда сепаратистов не будет в стране. А пока есть агенты России и СМИ РФ, которые агитируют за РФ и развивают сепаратизм, до тех пор будут эти ватные сепары и до тех пор не возьмут Украину в НАТО и ЕС. Украина должна стать по настоящему независимой страной и для этого нужно стать Украиной, чтобы не было в Раде русских агентов, чтобы СМИ зачистили в Украине России, через прокладок управляемых агентурных.
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15.05.2021 11:50 Ответить
Венгрия и Чехия в НАТО несмотря на то что презы подлизывают РФ.
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15.05.2021 12:46 Ответить
В Украине человек с предъявой в держзраде спокойно отдыхает у себя в имении.
И с этим можно проситься в НАТО?
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15.05.2021 12:02 Ответить
Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения.
Главный вопрос - позиция президента США Байдена.
В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал
после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
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15.05.2021 12:06 Ответить
Настаиваем на выполнении обещания о членстве Украины в НАТО. Заявление на саммите 14 июня должно проложить дорогу к ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина
"Я требую продолжения банкета!"(с) Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 9580
Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 9080
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15.05.2021 12:11 Ответить
НАТО-это американцы обороняющие Европу и остальные страны ЕС с языком в жо...е, зашуганные и подкупленные рф. Смысла на них давить и упрашивать нет. Они хотят тупо делать деньги с кремлем а мы этому в их понимании только мешаем. Разговаривать надо исключительно с США. И не про НАТО а про военное партнерство с США вне НАТО.
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15.05.2021 12:37 Ответить
Да, как Израиль.
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15.05.2021 12:48 Ответить
Какой бред несёт Стефанишина. Наверное заразилась от шмаркли.
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15.05.2021 13:03 Ответить
Бомжі України наполягають на своєму бажанні поселитися в Конча-Заспі!
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15.05.2021 14:45 Ответить
К сожаленнию, презиков которые за 2 млн долларов меняют свою думку, в НАТО не берут
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15.05.2021 16:22 Ответить
Навіщо мусолити це питання? Воно вже поставлено "найвеличнішим" (і придумають же титул) перед Байденом, так що справа за ним.
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15.05.2021 17:43 Ответить
Дура! С зебильной властью путь в НАТО закрыт! Зачем им агенты Кремля в НАТО???
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16.05.2021 01:28 Ответить
От і усе
Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 5250
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19.05.2021 10:34 Ответить
Нагадаю, що "найбільше галасу здійняв найвеличніший ... І до Байдена чиплявся, і до Столтенберга..." (с)
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19.05.2021 10:35 Ответить
 
 