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Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы

Бывшего бойца армейского спецназа США приговорили к длительному тюремному сроку за шпионаж в пользу России. Питер Рафаэль Дзибински Деббинс получил 15 лет и 8 месяцев лишения свободы согласно приговору суда, вынесенному 14 мая.

Об этом сообщает ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Максимальное наказание за шпионаж в США – пожизненное заключение. Прокуратура просила суд дать обвиняемому 17 лет тюрьмы, адвокаты настаивали на пятилетнем сроке. Позиция защиты сводилась к тому, что российские спецслужбы угрозами склонили военнослужащего к сотрудничеству, и он нанес "минимальный ущерб" национальной безопасности США.

В ходе судебного заседания бывший "зеленый берет" Питер Деббинс подтвердил признательные показания, которые дал во время следствия, а также извинился перед народом США.

В августе 2020 года Министерство юстиции США сообщило об аресте бывшего бойца Сил специальных операций Армии США, подозреваемого в работе на российскую разведку. В ноябре Питер Рафаэль Дзибински Деббинс сознался в шпионаже.

Следствие установило, что с 1996 по 2011 годы "зеленый берет" поддерживал контакты с российской Службой внешней разведки и периодически посещал РФ. СВР дала ему агентурный псевдоним "Икар Лесников" и Деббинс подписал документ о сотрудничестве с российской разведкой.

Агент передал СВР секретные данные о своей службе в ССО на территории Грузии и Азербайджана, раскрыл имена и другую информацию о своих сослуживцах.

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Топ комментарии
+26
А мог бы отделаться домашним арестом
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15.05.2021 11:28
+26
А от жив би він в Україні то принудітєльно гойдався б січас в гамаку у себе дома за шпіонаж на Казламордію.
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15.05.2021 11:30
+25
Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8978
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15.05.2021 11:30
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А мог бы отделаться домашним арестом
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15.05.2021 11:28 Ответить
В Україні? Не факт. От Єрмак став завгосп ом і водночас власником президента.
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15.05.2021 11:35 Ответить
та да и трёшку условно получить Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3928 а в загнивающей Америке пятнашку реально за слив информации)))
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15.05.2021 11:36 Ответить
А от жив би він в Україні то принудітєльно гойдався б січас в гамаку у себе дома за шпіонаж на Казламордію.
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15.05.2021 11:30 Ответить
Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8978
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15.05.2021 11:30 Ответить
це якщо про -Державники при владі , та е політична Воля....
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15.05.2021 11:34 Ответить
Законы должны работать, тогда не нужно будет уповать на чью-то волю. Вообще. холуйское понятие, которое уже воспринимается, как вполне себе естественное - чья-то политическая воля.
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15.05.2021 11:54 Ответить
І все просто. А в нас злодії та зрадники спокійно ходять по вулицях і знищують державу з середини.
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15.05.2021 11:38 Ответить
А залог. Родина за деньги не продаётся. Хотя,ни везде.
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15.05.2021 11:42 Ответить
А шпионивший в пользу РФ Мудачук спокойно отдыхает у себя в имении
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15.05.2021 11:44 Ответить
не шпионивший, а открыто работающий на страну-террористку !
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15.05.2021 16:26 Ответить
Важко зрозуміти мотиви цього вчинку. Ти громадянин однієї з найкращих країн світу. В тебе стабільна, відповідальна, престижна, високооплачувана робота. Але тобі цього мало і ти йдеш працювати на кацапів і стаєш зрадником, розуміючи, що якщо тебе на цьому спіймають то панькатись не будуть і тупо зруйнують усе подальше життя.
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15.05.2021 11:49 Ответить
"Адвокат Дэвид Беновиц утверждал, что Деббинс нанес минимальный вред США, а российские агенты шантажировали бывшему служащего сил специального назначения, угрожая разоблачить его гомосексуальность, проявившуюся в то время, когда еще действовало правило "не спрашивай, не говори" (геям разрешалось служить в армии только в том случае, если те будут скрывать свою ориентацию)."
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15.05.2021 12:33 Ответить
....а также извинился перед народом США.(!!!!!!!!!!!!!!!!)
НашЫ -все гордые и отмазливые. Колишнього американського спецпризначенця Деббінса, який шпигував на користь РФ, засудили до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 541 Колишнього американського спецпризначенця Деббінса, який шпигував на користь РФ, засудили до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 7435
Источник: https://censor.net/ru/n3265457
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15.05.2021 11:50 Ответить
США це Закон!!!
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15.05.2021 12:05 Ответить
Какой пугливый "зеленый берет"!
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15.05.2021 12:12 Ответить
До 2010 года он числился офицером запаса, работал в Миннесоте на украинскую металлургическую компанию и на транспортную фирму. Позже Деббинс преподавал в Академии военной разведки в Форт-Миде.
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15.05.2021 12:31 Ответить
Тогда -мало дали.
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15.05.2021 14:51 Ответить
а в Украине за то же самое накладывают ... санкции
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15.05.2021 22:05 Ответить
 
 