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Новости Политика Украины
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адвокат (618) Медведчук (1113) Стус (66) Антоненко Андрей (221)

Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно. У Медведчука адвокаты лучше, в отличие от Стуса, - Антоненко о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно. У Медведчука адвокаты лучше, в отличие от Стуса, - Антоненко о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ

Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно, поскольку человека, которого обвиняют в государственной измене, отпускают домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил ветеран боевых действий на востоке Украины Андрей Антоненко, комментируя решение суда в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Хочется немножко с сарказмом сказать, что у Медведчука, в отличие от Стуса, лучшие адвокаты были. Вы знаете, здесь мы увидели, что сработала такая история как презумпция невиновности. И мы же хотим, чтобы для всех был закон один, но так же видим, как этот закон работает избирательно. То есть человека, которого обвиняют в государственной измене – и мы многое видели и знаем – отпускают домой. А в нашем случае, как вы сказали верно, не имея ни одного доказательства причастности и по тем лживым бумажкам, которые представляли в суде еще в начале, когда нас задерживали, нас просто всех посадили в тюрьму, — тут просто нет слов для возмущения. Но для одних закон работает, а для других закон не работает. Это позор просто ", - сказал Антоненко.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Топ комментарии
+9
Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно. У Медведчука адвокаты лучше, в отличие от Стуса, - Антоненко о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9826
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15.05.2021 11:46
+9
Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9994
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15.05.2021 12:31
+8
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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15.05.2021 11:54
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Не могу представить ,чтобы НКВД или КГБ давали предателям и изменникам домашний арест. Просто в голову не укладывается. Мог быть только расстрел.
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15.05.2021 11:45 Ответить
Слава Богу що Україна не живе як при "кгб, нквд" ... але рашиссти-путлерасти нас туди тягнуть!
Державним зрадникам мінімум 25 років має бути в'язниці але ви бачили про що діти скддів відео записують? Й там таких ватних відсотків 60, тільки затаїлися.
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15.05.2021 13:04 Ответить
Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно. У Медведчука адвокаты лучше, в отличие от Стуса, - Антоненко о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9826
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15.05.2021 11:46 Ответить
Ця справа вже порохом припала !!)))
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15.05.2021 11:56 Ответить
Адвокаты лучше, а судьи те же!
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15.05.2021 11:49 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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15.05.2021 11:54 Ответить
И дело не только в адвокатах. Дела с судебной , прокурорской, правоохранительной, государственной системах Против Стуса работала карательная система государства со всеми этими службами как отлаженный механизм.. Эти системы в независимой Украине работают на отбеливание и по сути увода от наказания лиц особой касты " неприкасаемых" ( людей при власти или бывшие при ней ранее, депутатов настоящих и бывших, людей в погонах и петлицах, чиновников, людей с деньгами и т.д , а также членов их семей, кумовьев, родственников, друзей и друзей друзей) И это факт. Кто бы что не говорил. Недавно прозвучала умная фраза " Для судей Медведчук свой, а Зеленский временный", и это не чем не изменить .
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15.05.2021 11:54 Ответить
ще про медіакурвоту не забудьмо

Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5396
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15.05.2021 12:14 Ответить
И как это раньше жили без высеров кремлеботов?!
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15.05.2021 12:14 Ответить
Почему презумпция невиновности работает когда судят предателя Украины, спонсора террористов и организатора убийств укранинцев на Донбассе Медведчука, и ни фига не работает ни Закон, ни совесть у судей, когда судят Кузьменко, Дугарь, Рифмастера, Стерненко и других патриотов? Почему когда мент, прокурор, судья или депутат убивает, ворует или насилует и его хватают чуть ли не с ножом у еще теплого труппа или с чемоданом денег который ему только что вручили - и он благополучно отправляется домой, типа "под домашний арест", а простого украинца только при малейшем, ничем не обоснованном подозрении пьяных ментов, сбушников или прокуроров тут же отправляют в камеру на безумные сроки! Почему так в ЭТОЙ ГРЕБАНОЙ СТРАНЕ ПРОИСХОДИТ?
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15.05.2021 12:13 Ответить
вернись на бутылку
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15.05.2021 12:21 Ответить
а ви вважали що Антоненко буде мовчати після такого знущання?
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15.05.2021 12:21 Ответить
Респект Антоненко! Он говорит то что все разумный люди понимают!
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15.05.2021 12:22 Ответить
Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9994
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15.05.2021 12:31 Ответить
Пункт 3 статьи 183 УПК Украины обязывает судью при вынесении определения о применении меры пресечения в виде взятия под стражу в обязательном порядке определять размер залога, при внесении которого подозреваемый или обвиняемый будет выпущен под залог. Исключения возможны только в отношении подозреваемых в насильственных преступлениях.
Учитывая финансовое состояние Медведчука, ему не составило бы большой проблемы внести 10 млн. евро залога. В таком случае он был бы де-факто абсолютно свободен в пределах страны до вынесения приговора. А так он хотя бы сидит дома с позорным браслетом на лодыжке.
Учитывая вышеизложенное, Медведчук фактически получил самую жесткую меру пресечения из возможных по украинскому законодательству. Можно сколько угодно рассуждать о справедливости, но менять законы под каждый отдельный случай это нонсенс.
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15.05.2021 12:37 Ответить
Державна зрада! Яка застава? Який домашній "арншт" ?!
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15.05.2021 13:06 Ответить
Вопрос не ко мне, а к законодателям. На сегодняшний день госизмена это тяжкое, тем не менее не насильственное преступление. В таком случае по ЗАКОНУ определение залога ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это просто факт. Что тут не понятного?!
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15.05.2021 13:18 Ответить
Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9252
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15.05.2021 13:21 Ответить
Глупенфюрер
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15.05.2021 13:34 Ответить
 
 