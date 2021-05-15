Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно. У Медведчука адвокаты лучше, в отличие от Стуса, - Антоненко о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ

Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно, поскольку человека, которого обвиняют в государственной измене, отпускают домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил ветеран боевых действий на востоке Украины Андрей Антоненко, комментируя решение суда в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Хочется немножко с сарказмом сказать, что у Медведчука, в отличие от Стуса, лучшие адвокаты были. Вы знаете, здесь мы увидели, что сработала такая история как презумпция невиновности. И мы же хотим, чтобы для всех был закон один, но так же видим, как этот закон работает избирательно. То есть человека, которого обвиняют в государственной измене – и мы многое видели и знаем – отпускают домой. А в нашем случае, как вы сказали верно, не имея ни одного доказательства причастности и по тем лживым бумажкам, которые представляли в суде еще в начале, когда нас задерживали, нас просто всех посадили в тюрьму, — тут просто нет слов для возмущения. Но для одних закон работает, а для других закон не работает. Это позор просто ", - сказал Антоненко.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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