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Эпидзонирование Украины: Черкасская область перешла в "оранжевую" зону, остальные - в "желтой". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Эпидзонирование Украины: Черкасская область перешла в "оранжевую" зону, остальные - в "желтой". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 мая в "оранжевой" зоне карантина находится только Черкасская область, остальные - в "желтой".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "оранжевой" зоне на сегодняшний день находится только Черкасская область. Коэффициент выявления случаев инфицирования здесь составляет 20,8% при определенном показателе 20%.

Николаевская область, которая 14 мая попадала в "оранжевую" зону, снова вернулась в "желтую".

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Таким образом, в "желтой" зоне на сегодняшний день находятся: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и город Киев.

Эпидзонирование Украины: Черкасская область перешла в оранжевую зону, остальные - в желтой 01

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Ігор@chernobaiev 13 ч

Ще один міністр зеленського йде з посади, на яку його призначив зеленський.
Йде з курточкою за 620 000 гривен и майже 50 000 вбитих українців за спиною (по даним НАН 138 000 вбитих). Слава чемпіону зеленському @ZelenskyyUa!

Эпидзонирование Украины: Черкасская область перешла в "оранжевую" зону, остальные - в "желтой" - Цензор.НЕТ 7003
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15.05.2021 11:59 Ответить
Всі смерті на совісті Вовочки.
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15.05.2021 12:23 Ответить
у хімічно залежних відсутня химера совісті
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15.05.2021 12:25 Ответить
точніше всі НАДЛИШКОВІ СМЕРТІ ВНАСЛІДОК ПРОВАЛЕНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ.
ДИНАМІКУ ВАРТО ВРАХОВУВАТИ У ПОРІВНЯННІ,НАРИКЛАД З ДОСИТЬ ВІДСТАЛОЮ РУМУНІЄЮ..
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16.05.2021 11:40 Ответить
Особливо зелень любить вбивати в Жашкові, Умані, Каневі та Золотоноші. Якраз там, де маланців мало, а українців багато
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15.05.2021 15:52 Ответить
 
 