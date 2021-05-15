Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу
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Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в июне, но нужно добиваться включения ее вопроса в стратегию "НАТО 2030".
Об этом заявил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии "День Европы в Украине", которая прошла на площадке Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Считаю, что Украина действует правильно, когда подталкивает НАТО к выполнению своих обещаний. В то же время Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий по поводу саммита в июне. Мы должны рассматривать следующие несколько лет как период новых возможностей. У нас есть новая администрация в Вашингтоне, которая однозначно привержена суверенитету и независимости Украины, готова предоставлять больше военной поддержки, чем это было во время администрации Обамы или Трампа, чтобы усилить способность Украины сдерживать дальнейшую агрессию России, которая сегодня является непосредственной угрозой", - заявил Вершбоу.
По его мнению, со временем эта администрация готова поддержать Украину, чтобы "сдвинуться с мертвой точки" в интеграции в НАТО. По его словам, это может быть включение вопроса Украины и Грузии в стратегию "НАТО 2030" и пересмотр политики Альянса по результатам саммита в июне.
Вершбоу отметил, что страны должны проделать "домашнюю работу", чтобы соответствовать критериям членства, но такую роботу должен выполнить и Альянс: определить, как страны, часть территории которых находится под оккупацией, могут быть защищены гарантиями по ст. 5 Договора НАТО.
"В рамках стратегии 2030 НАТО должен определить, как интегрировать системы обороны Украины и Грузии в системы НАТО, какие силы и средства для этого нужны, какие политические меры могут понадобиться в ответ на реакцию России. Мы хорошо справились с этой задачей, когда начинали процесс расширения в конце 90-х. Поэтому Альянс должен иметь интеграционный план, и я считаю, что делать шаги для включения этих вопросов в стратегию 2030 будет правильным", – заявил он.
Напомним, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина настаивает на выполнении обещания, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, относительно членства страны в Альянсе.
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25% - те, кто с головой на плечах - прекрасно знают, что пока клоун на Банковой, ничего хорошего ждать нельзя.
73% - те, кто с жопой на плечах - болт ложили и на НАТО, и на Украину, и на самих себя.
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