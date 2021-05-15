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Новости Политика Украины
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Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу

Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в июне, но нужно добиваться включения ее вопроса в стратегию "НАТО 2030".

Об этом заявил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии "День Европы в Украине", которая прошла на площадке Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Считаю, что Украина действует правильно, когда подталкивает НАТО к выполнению своих обещаний. В то же время Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий по поводу саммита в июне. Мы должны рассматривать следующие несколько лет как период новых возможностей. У нас есть новая администрация в Вашингтоне, которая однозначно привержена суверенитету и независимости Украины, готова предоставлять больше военной поддержки, чем это было во время администрации Обамы или Трампа, чтобы усилить способность Украины сдерживать дальнейшую агрессию России, которая сегодня является непосредственной угрозой", - заявил Вершбоу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настаиваем на выполнении обещания о членстве Украины в НАТО. Заявление на саммите 14 июня должно проложить дорогу к ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина

По его мнению, со временем эта администрация готова поддержать Украину, чтобы "сдвинуться с мертвой точки" в интеграции в НАТО. По его словам, это может быть включение вопроса Украины и Грузии в стратегию "НАТО 2030" и пересмотр политики Альянса по результатам саммита в июне.

Вершбоу отметил, что страны должны проделать "домашнюю работу", чтобы соответствовать критериям членства, но такую роботу должен выполнить и Альянс: определить, как страны, часть территории которых находится под оккупацией, могут быть защищены гарантиями по ст. 5 Договора НАТО.

Также читайте: Украина будет членом НАТО, это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами, - вице-премьер Стефанишина

"В рамках стратегии 2030 НАТО должен определить, как интегрировать системы обороны Украины и Грузии в системы НАТО, какие силы и средства для этого нужны, какие политические меры могут понадобиться в ответ на реакцию России. Мы хорошо справились с этой задачей, когда начинали процесс расширения в конце 90-х. Поэтому Альянс должен иметь интеграционный план, и я считаю, что делать шаги для включения этих вопросов в стратегию 2030 будет правильным", – заявил он.

Напомним,  вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина настаивает на выполнении обещания, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, относительно членства страны в Альянсе.

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Топ комментарии
+9
Расслабься, мужик.
25% - те, кто с головой на плечах - прекрасно знают, что пока клоун на Банковой, ничего хорошего ждать нельзя.

73% - те, кто с жопой на плечах - болт ложили и на НАТО, и на Украину, и на самих себя.
Им интересно, что по телевизору сегодня вечером покажут, и чтоб в корыто погуще затирки сыпанули.
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15.05.2021 12:27
+8
А що можна чекати? Сучасне озброєння? Так завтра Єрмак віддасть Путіну. Інформації - Єрмак організує канал, що все напряму йтиме в Кремль. Доки при владі кремлівські агенти, НАТО з нами ніяких серйозних справ мати не захоче. І я б не захотів.
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15.05.2021 12:28
+7
переклад: так вас і впустять у НАТО з чорного ходу та з вашими гебістами ру на всіх рівнях, ага...
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15.05.2021 12:23
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Правила форума Совет форумчан
Пачіму ми нє в НАТЄ?
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15.05.2021 12:21 Ответить
Натє вікуситє, дословный перевод.
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15.05.2021 12:28 Ответить
Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 9068 Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 9068 Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 9068
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15.05.2021 18:14 Ответить
... а не кажется ли вам ,что нас просто технично послали -...к 2030 году или падишах помрёт или ишак здохнет!!?))
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15.05.2021 18:34 Ответить
Запізнилися з цим питанням, воно вже поставлено ЗЕ перед Байденом.
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15.05.2021 17:50 Ответить
как меня бесят подобные длб!!!
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15.05.2021 12:22 Ответить
переклад: так вас і впустять у НАТО з чорного ходу та з вашими гебістами ру на всіх рівнях, ага...
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15.05.2021 12:23 Ответить
В Европе гэбни и проплаченых Москвой политиков не меньше чем у нас
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16.05.2021 01:43 Ответить
Умный думкой багатие.
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15.05.2021 12:26 Ответить
кацапоид - ты хоть бы правильно поговорку написал: ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ.
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15.05.2021 12:44 Ответить
Расслабься, мужик.
25% - те, кто с головой на плечах - прекрасно знают, что пока клоун на Банковой, ничего хорошего ждать нельзя.

73% - те, кто с жопой на плечах - болт ложили и на НАТО, и на Украину, и на самих себя.
Им интересно, что по телевизору сегодня вечером покажут, и чтоб в корыто погуще затирки сыпанули.
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15.05.2021 12:27 Ответить
Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 8965
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15.05.2021 12:28 Ответить
Гарвард, Стенфорд, Беркли - традиционные кузницы кадров левацкого мира.
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15.05.2021 13:13 Ответить
А що можна чекати? ******* озброєння? Так завтра Єрмак віддасть Путіну. Інформації - Єрмак організує канал, що все напряму йтиме в Кремль. Доки при владі кремлівські агенти, НАТО з нами ніяких серйозних справ мати не захоче. І я б не захотів.
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15.05.2021 12:28 Ответить
Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 7763
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15.05.2021 12:36 Ответить
А то не Єрмак сидить поруч з Зелєю?Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 9842
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15.05.2021 12:49 Ответить
С такой властью Украине светит только стратегия НАТО-3030
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15.05.2021 12:33 Ответить
Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения.
Главный вопрос - позиция президента США Байдена.
В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
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15.05.2021 12:33 Ответить
Видно остерігаються заразитися. Як не як а Україна вийшла на 1-е місце в Європі по захворюваності на КОВІД. Та і слава "бідоносця" чого варта.
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15.05.2021 17:59 Ответить
Якщо до 2030 року то троді треба вимагати реалізації "Будапештського мемарандуму", якщо відмовляться постійно кричати на весь світ, що домовленості щодо відмови від ядерної зброї нічого не варті.
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15.05.2021 12:36 Ответить
Можно и не кричать. Все уже это давно поняли. Мало того поняли что любые договора это просто туалетная бумага. Поэтому в международной политике так много болтовни, а все проблемы решают только с помощью силы. Никаких каких либо значительных договоров за последние десятилетия просто нет, не смотря на рекламные ожидания в медиа.
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15.05.2021 12:50 Ответить
Плохо дело. Правящий Украиной кодлан Коломойского Украину защитить не способен.Он может только воровать и свистеть . Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник. Не должен кодлану только Израиль.
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15.05.2021 12:37 Ответить
мало того, при владі блазень
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15.05.2021 12:40 Ответить
Ну не хотят Украину в НАТО,получат более сильную Россию, всё очевидно.
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15.05.2021 12:38 Ответить
смешно
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15.05.2021 12:41 Ответить
экс-посол США в России заявил
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15.05.2021 12:46 Ответить
Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 6481
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15.05.2021 12:57 Ответить
2030? Серьёзно? К тому моменту Украины может уже не быть.
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15.05.2021 13:13 Ответить
і про НАТО теж вони говорять (наживо зараз)

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейської Солідарність" Петро Порошенко приїхав до Львова. Про це повідомляє телеканал "НТА".
Під стінами ЛНУ ім Ів Франка відбувається Форум місцевих депутатів, приурочений до Дня

https://www.youtube.com/watch?v=nbCkfNyl82g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
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15.05.2021 13:13 Ответить
Презентационный опрос представителей стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса показал, что подавляющее большинство членов НАТО выступает за приглашение Украины для участия в работе июньского саммита НАТО. Против высказались США и Канада.
ГЗМ tZE inform
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16.05.2021 01:23 Ответить
Да украинцы понимают,вот Марокко это важнее Украины. А от уродов,нарушивших гарантии Будапештского меморандума (рашистов но там и есть и ГАРАНТЫ-Великобритания и Франция и США ) мы ничего НЕ ждем,кроме предательства. Одни продолжают"из под тишка" подлую войну против украинской нации,другие ПОДЛО нарушив свои обязательства стоят в стороне( выдвигая УСЛОВИЯ на помощь Украине) Для Украины"союзники" ,которые НЕ выполняют свои обязательства,а высказывают ОБЕСПОКОЕННОСТЬ,когда Украину атакуют,тоже из ряда моральных УРОДОВ. И это высказывание о намерениях только подтверждает ,что союзников у Украины НЕТ,есть ситуационные,которые прежде всего соблюдают СВОЙ интерес.
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16.05.2021 07:15 Ответить
 
 