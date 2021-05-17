"Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Николай Коперник, Кива!!!", - нардеп ОПЗЖ с ошибками поздравил коллег с Днем науки
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
15 мая в Украине отмечается День науки. Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, со скандалом защитивший недавно кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления", поздравил коллег с праздником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фейсбук" Кивы.
"Поздравляю коллеги с Днем науки!!!", - написал ученый Кива, допустив в предложении две пунктуационные ошибки (на письме обращения выделяются запятыми. - Ред.)
"Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Николай Коперник, Кива!!!))", - добавил депутат ОПЗЖ.
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
Пожалуйста, подождите...
Так його бачать українці, їм нормально, не соромно.
Не в Ківі справа, а в тому, хто це все толерує - в народові.
Немедленно!!!!
Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки: Галилей, Николай Коперник, Кива!!!
Вообще-то, Кива еще при родах пострадал...
И даже до того, как научился читать.
І подивимось, на що цей вчений перетвориться 🤓🤓🤓
Жесть. Гарний сюжет для Лавкрафта. А Франкенштейн після споглядання такого розібрав би себе на запчастини...
(По секрету, колего, така ситуація. Футбол я дивлюся дуже рідко, попри те, що люблю цю гру. Причина - перед початком матчу в більшості випадків я вже знаю, як він закінчиться).
"В сефтонском сумасшедшем доме, в пятидесяти милях от Бостона, произошло нечто ужасное и непостижимое. Случай этот всполошил всю округу и привел в замешательство полицию. Перед рассветом несколько человек в полном молчании вошли в помещение, и их предводитель разбудил служителей. Грозного вида военный говорил, не разжимая губ. Его голос, напоминавший голос чревовещателя, казалось, исходил из большого черного ящика, который тот держал в руках.
Когда военный оказался в холле и на его бесстрастное, ослепительно красивое лицо упал свет, то надзиратель едва удержался на ногах: он увидел восковую маску с глазами из цветного стекла. Похоже, этот человек когда-то пережил ужасную катастрофу. За ним по пятам шел отвратительный громила с синюшным лицом, половина которого была изъедена какой-то неизвестной болезнью. Военный потребовал ключ от палаты, где содержался людоед, доставленный сюда из Аркхема шестнадцать лет назад. Получив отказ, он подал своим сообщникам знак, и те принялись крушить все вокруг. Злодеи избивали и рвали зубами всех, кто не успел спастись бегством. Убив четырех санитаров, они в конце концов освободили монстра. Свидетели происшествия, у которых достало душевных сил вспоминать о нем без истерики, утверждают, что нападавшими командовал человек с восковым лицом и действовали они не как живые люди, а как автоматы. Когда помощь наконец подоспела, злодеи успели скрыться, прихватив с собой безумца-людоеда.
Прочитав сообщение в газете, Уэст просидел в оцепенении до полуночи. В полночь раздался звон дверного колокольчика, повергший его в неописуемый ужас. Слуги спали на верхнем этаже, поэтому я пошел открыть дверь. Я уже говорил полиции, что на улице не было ни повозки, ни машины. Перед дверью стояли несколько человек очень странного вида. Они внесли в холл большой прямоугольный ящик и поставили его на пол, а один из пришедших совершенно неестественным голосом прохрипел: «Срочный груз - доставка оплачена». Слегка подпрыгивая, они гуськом вышли на улицу, и пока я смотрел им вслед, мне в голову пришла довольно странная мысль - что они направляются к старому кладбищу, к которому примыкала задняя стена нашего дома. Когда я затворил за ними дверь, Уэст вышел и посмотрел на ящик. Тот был около двух футов в длину, на крышке значились полное имя и адрес Уэста. Чуть ниже виднелась надпись: «От Эрика Морланда Клапем-Ли, Сент-Элуа, Фландрия». Шесть лет назад во Фландрии в наш госпиталь угодил немецкий снаряд, и под обломками остались обезглавленное тело доктора Клапем-Ли и его отрезанная голова, которая - возможно - издавала членораздельные звуки".
Де б мені знайти таку ж жомову яму, щоб бути таким же бідним...
И Рабинович вас вперед ведет
А мертветчук домашний заключенный,
Ему Вадим с трибуны запоет!..
Протираю монітор і похмуро іржу немов шибеник.
Це навіть не дно. Це - голіме днище...