Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слуга народа" Давид Арахамия должен выполнить обязательство по созданию временной следственной комиссии Рады по расследованию срыва операции по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера".
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил вчера в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно дела вагнеровцев я считаю, что мы все же должны увидеть и позицию СНБО, и должны увидеть позицию Верховной Рады, следственной комиссии. Я надеюсь, что Давид Арахамия, который давал обязательство создать эту следственную комиссию еще три месяца назад, я надеюсь, что Давид все же выполнит свое обещание и не будет продолжать этот фарс. Потому что 8 месяцев Верховная Рада не замечает эту позорную историю", - отметил журналист.
"Здесь стоял в студии Андрей Ермак, который говорил, что этой операции не было вообще. Что это выдумка. Сейчас уже через 8 месяцев понятно по такому стеснительному молчанию Верховной Рады и всех правоохранительных органов, что на самом деле операция была. И я считаю, что действительно глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель комитета разведки Руслан Демченко - они должны быть привлечены к уголовной ответственности, от которой они уклоняются. И они должны отвечать за провал спецоперации, нести наказание, и возможно, также СНБО введет против них санкции", - добавил Бутусов.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Дорогой Юрий, ну Вы же НЕ-лох и Вам не 42, а такое, извините, городите....
а Богдано-Ермаки - лушпайки
Дивовижна гра ДЕБІЛА вови на тлі справи проти Медведчука. Шуфрич де б не був на ТБ шоу починає промову в захист опозажопного соратника з теми "весна прийшла - Порошенко садити" .
Дивовижна поведінка Мосейчучки - позвати Чорновол , щоб вона відповіла Га(р)дону на його власне зізнання , що він агент Кремля, коротким НЕПІДСУДНИМ - ТАК , Я ТАК ДУМАЮ ...
Почался не просто війна, а гібридна бойня вови за рейтинги (скоріш його мізків шеріфівських ) за його похід на подальше розграбування країни й порятунку Бєні. Виликий рейдер Бєня знає, що робить! Смєшко випав з останнього опитування( а як він туди весь час попадав не відомо) ...Жах що чекає на Україну - комбінатор Льовочкін уміє видавати з себе патріота й організовувати Майдани...
Можливо санкції проти зашкварених осіб і введуть , але явно не за цієї влади.
-Нет.
Но операцию же вам делала?
-Да
Так ,что же вы отказываетесь?
-Но мне же грыжу.
А какое это имеет значение,операцию же делали.
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні" слуги кремля "ЗЕбіли" - виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією і
договорняками с ворогом. Вони знищують і Українську державу і Український народ!
Огромное , большущее спасибо ! Выручил ты моих орлов !
Россия своих верных преданных друзей не забывает !
Та там же зрадник на злодії сидить і клоуном поганяють!
Всё остальное -- внесудебная расправа и призывы к беззаконию.
...поэтому ермаки, медведчуки и татаровы будут всегда побеждать -- в судах...
Серьезно???!!! Юрий, вы вот серьезно верите в это при ЗЕ?
А против ЗЕ уголовное дело тоже заведут за сотрудничество с врагом?
Голіафа, тьфу... проти Голєма, тьфу... проти ериманфського кабанюри, якого сам викормив, накачав повноваженнями, виростив до розмірів левіафану, що підім'яв під себе все.. і ОПЗ і МЗС...ітд, ще й з "убієнним братом" торгує посадами... "бізнєс" закрить? як це? Андруша обідиться....
З Ким тоді Вова буде грати у пінг-понг і їздити по всім усюдам, і лежати у Феофанії??? а хто двері знову ремонтуватиме у ОПЗ, якщо що.... а бамаги, ксєрокси, віники...господарство... дороги...
ну так же не можна...
Ви, Юрій - хвантазьор.
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а давайте отменим Уголовний кодекс и заменим ответсвенность за совершенние преступления на "санкции" !!!!
"...Тут по экрану побежали уже титры и Юра закончил о тем, что может СНБО наложит на них санкции. И вот тут произошло главное. Я бы даже сказал, что прозвучала сверхважная искренняя фраза от секретаря СНБО. Он сказал:
- У нас всі фахові люди те, що стосується української розвідки. Шановні друзі, ми не є суд для того, щоби з вами безапелярно робити такі заяви. Якщо будуть відповідні органи займатися ціни справами та дадуть нам відповідь, тоді ми можемо з вами тільки казати хто є хто. І хто чим займається!
Вот тут у меня наступил когнитивный диссонанс. Он точно знает, что только суд может определить вину гражданина. И в тоже время, без решения суда, Зеленский может называть людей контрабандистами, преступниками или кем угодно. А Ермака без суда нельзя??? Это значит, что на Медведчука, которого я на дух не переношу, можно накладывать санкции и устраивать на этом пиар-шоу, а на Ермака, который такой же слуга Кремля, нельзя? Все опять по Оруэллу? Все животные равны, но некоторые равнее. Но самое главное, что секретарь СНБО своими словами подтвердил, что он-то хорошо понимает незаконность этой истории и знает, что лишь суд может выносить решение о том преступник человек или нет, совершил он преступление или нет. И в то же время Зеленский решил собой подменить суд. Это уже состав преступления. И многие в окружении президента, с криворожским юридическим дипломом, понимают это...."
А Зєлупа не має розлучатися з Єрмаком, бо він є найближчим подєльніком у його справі, тому Зєлупа повинен звєздувати по етапу разом з тим Єрмаком в унісон. Провина Зєлупи є набагато важче за провину Єрмака лише через те, що перший був при виконанні, а другий - ні.
рых приоритет Украина и которые не воспринимают афериста бубочку как президента поддер
жат военную (видимо, просто других тенденций не наблюдаю) диктатуру или полувоенную на
период достаточный для того что бы......... надеюсь понятно, расписывать не буду, долго.