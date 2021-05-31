Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов

"Слуга народа" Давид Арахамия должен выполнить обязательство по созданию временной следственной комиссии Рады по расследованию срыва операции по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера".

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил вчера в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно дела вагнеровцев я считаю, что мы все же должны увидеть и позицию СНБО, и должны увидеть позицию Верховной Рады, следственной комиссии. Я надеюсь, что Давид Арахамия, который давал обязательство создать эту следственную комиссию еще три месяца назад, я надеюсь, что Давид все же выполнит свое обещание и не будет продолжать этот фарс. Потому что 8 месяцев Верховная Рада не замечает эту позорную историю", - отметил журналист.

"Здесь стоял в студии Андрей Ермак, который говорил, что этой операции не было вообще. Что это выдумка. Сейчас уже через 8 месяцев понятно по такому стеснительному молчанию Верховной Рады и всех правоохранительных органов, что на самом деле операция была. И я считаю, что действительно глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель комитета разведки Руслан Демченко - они должны быть привлечены к уголовной ответственности, от которой они уклоняются. И они должны отвечать за провал спецоперации, нести наказание, и возможно, также СНБО введет против них санкции", - добавил Бутусов.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.