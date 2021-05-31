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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (2395) ЧВК Вагнера (648) Демченко Руслан (31) Ермак Андрей (894)

Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов

"Слуга народа" Давид Арахамия должен выполнить обязательство по созданию временной следственной комиссии Рады по расследованию срыва операции по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера".

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил вчера в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно дела вагнеровцев я считаю, что мы все же должны увидеть и позицию СНБО, и должны увидеть позицию Верховной Рады, следственной комиссии. Я надеюсь, что Давид Арахамия, который давал обязательство создать эту следственную комиссию еще три месяца назад, я надеюсь, что Давид все же выполнит свое обещание и не будет продолжать этот фарс. Потому что 8 месяцев Верховная Рада не замечает эту позорную историю", - отметил журналист. 

"Здесь стоял в студии Андрей Ермак, который говорил, что этой операции не было вообще. Что это выдумка. Сейчас уже через 8 месяцев понятно по такому стеснительному молчанию Верховной Рады и всех правоохранительных органов, что на самом деле операция была. И я считаю, что действительно глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель комитета разведки Руслан Демченко - они должны быть привлечены к уголовной ответственности, от которой они уклоняются. И они должны отвечать за провал спецоперации, нести наказание, и возможно, также СНБО введет против них санкции", - добавил Бутусов.

Читайте также: Создание ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю, - Арахамия

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+54
А шо это за такое диковинное наказание - санкции? А давайте им вместо тюрьмы озабоченность и обеспокоенность объявим? Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4451
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15.05.2021 13:10
+37
Это смешно 🤣! с Царь 🤡🤢 хороший , бояре плохие ! Времени было предостаточно , чтобы разобраться
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15.05.2021 13:24
+32
Факт на лицо зеленский -иуда ! Только ОН МОГ ОТДАТЬ ПРИКАЗ ДЛЯ срыва спецоперации Ермаку , а если это инициатива его канцелярии, тогда в любом случае , зеленский уже 💯 раз ,обязан был отдать их под трибунал
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15.05.2021 13:15
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Это смешно 🤣! с Царь 🤡🤢 хороший , бояре плохие ! Времени было предостаточно , чтобы разобраться
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15.05.2021 13:24 Ответить
Отнюдь не смешно - это нелепо и вызывающе. Враги Украины смеются в лицо.
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15.05.2021 13:31 Ответить
Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов

Дорогой Юрий, ну Вы же НЕ-лох и Вам не 42, а такое, извините, городите.... Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8992
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15.05.2021 13:38 Ответить
ГНИЛЬ в ЗЕлени !!!!!!!!

а Богдано-Ермаки - лушпайки
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15.05.2021 13:39 Ответить
... это был сарказм (с)
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15.05.2021 13:55 Ответить
со стороны Бутусова ? Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1933
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15.05.2021 17:25 Ответить
и кто же царь, в контексте изложенной новости и присутствующих в ней фамилий?
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15.05.2021 14:57 Ответить
А кто непосредственый начальник перечисленных?)
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15.05.2021 20:44 Ответить
А навіщо? Во ни ж нікому нічого не винні!!! А українці ло......
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15.05.2021 13:10 Ответить
А шо это за такое диковинное наказание - санкции? А давайте им вместо тюрьмы озабоченность и обеспокоенность объявим? Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4451
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15.05.2021 13:10 Ответить
Бутусов именно это в качестве сарказма и намекает
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15.05.2021 13:14 Ответить
аха!!согласен!!с ,,жесточайшими последствиями"(забыли приписать)это тоже мне кажется в ,,трэнде"(у зелёных недоумков) гы-гы Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6067 Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2639
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15.05.2021 13:31 Ответить
Потому, что государства нам не надо госуларством буду Я, Зеленский это Украина?
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15.05.2021 14:12 Ответить
санкции это не позор, позор иметь в стране такое количество предателей и ничего с ними не делать
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15.05.2021 13:14 Ответить
санкции внутри, к своим гормадянам - абсолютный бред сумасшедшего, или беспомощность (говорим- а подразумеваем - продажность) всех правоохороных структур...(((
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15.05.2021 19:57 Ответить
Виртуальное СИЗО от малюськи)))) бугагагага после заочного осуждения.... шапито
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15.05.2021 18:03 Ответить
Против предателей борятся патриоти, а предателям, предатели не мешают всьо просто
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15.05.2021 17:09 Ответить
Та чічас ! Бубочка, швидше, РНБО розпустить, чим фсбшних дерьмака та демченко на поталу віддасть. Фуйло ж абідеЦЦа.
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15.05.2021 13:12 Ответить
П'ятий у Львові замість півшостого про Європу (наживо) https://www.youtube.com/watch?v=nbCkfNyl82g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
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15.05.2021 13:15 Ответить
а також тут (бомбить напалмом...) https://www.youtube.com/watch?v=ZhD_k7bT4J8&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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15.05.2021 13:48 Ответить
Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9596
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15.05.2021 13:34 Ответить
Так і зробіть. Не забудьте покарати ще й американську та турецьку спецслужби. ВАЗеленський з дерьмаком зірвали міжнародну спецоперацію.
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15.05.2021 13:46 Ответить
Факт на лицо зеленский -иуда ! Только ОН МОГ ОТДАТЬ ПРИКАЗ ДЛЯ срыва спецоперации Ермаку , а если это инициатива его канцелярии, тогда в любом случае , зеленский уже 💯 раз ,обязан был отдать их под трибунал
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15.05.2021 13:15 Ответить
СНБО введет против них санкции / Чтобы служить кодлану Коломойского и не замараться надо быть очень умным и хитрым. Данилов не такой. Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. А для его начальника Ермак друг, товарищ и брат.
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15.05.2021 13:15 Ответить
не . отправит под домашний арест в пределах Украины Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7770
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15.05.2021 13:27 Ответить
ніззя ані в очах ***** шастають...
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15.05.2021 13:31 Ответить
+ провал вакцинации и ничегонеделанье по возврату более 30 ярдов баксов в бютжет. то есть ребята рулят всем и везде в доле.но они же друзья, а вы все ничтожества, как говорил великий ЗЕ Леросу. глупий нарід, верит что зелень хочет чтото сделать. бред сумасшедшего. везде хорошо налаженные и усовершенствованние схеммы, под чутким руководством ДРУЗЕЙ президента. И НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!!!!!!!!!!!!! короче, очередной а по счету шестой ......здабол и ворюга
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15.05.2021 13:33 Ответить
їх треба "прівлєкать" як добриво для полів
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15.05.2021 13:35 Ответить
Мої власні спостереження.
Дивовижна гра ДЕБІЛА вови на тлі справи проти Медведчука. Шуфрич де б не був на ТБ шоу починає промову в захист опозажопного соратника з теми "весна прийшла - Порошенко садити" .
Дивовижна поведінка Мосейчучки - позвати Чорновол , щоб вона відповіла Га(р)дону на його власне зізнання , що він агент Кремля, коротким НЕПІДСУДНИМ - ТАК , Я ТАК ДУМАЮ ...
Почался не просто війна, а гібридна бойня вови за рейтинги (скоріш його мізків шеріфівських ) за його похід на подальше розграбування країни й порятунку Бєні. Виликий рейдер Бєня знає, що робить! Смєшко випав з останнього опитування( а як він туди весь час попадав не відомо) ...Жах що чекає на Україну - комбінатор Льовочкін уміє видавати з себе патріота й організовувати Майдани...
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15.05.2021 13:55 Ответить
Запускайте аферистовича языком дерьмо дерьмка убирать-пусть джип отрабатывает
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15.05.2021 14:13 Ответить
Пан Юрій занадто оптимістичний.
Можливо санкції проти зашкварених осіб і введуть , але явно не за цієї влади.
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15.05.2021 14:17 Ответить
Питання не у "вагнерівцях". Питання навіть не у Демченко з Єрмаком, з ними все зрозуміло. Питання в Зеленському. Якщо Зеленський не бачить російських шпигунів у себе під носом, то він тоді за розумовим рівнем розвитку не може виконувати обов'язки президента. Якщо він все бачить і бездіє, то він стає співучасником держзради. Тобто в будь якому разі найпершим питанням має бути питання його президентства. І це питання має бути найпершим по важливості. Тому всі "великі будівництва" і "ринки землі" мають покищо залишитись на потім, а найпершим має постати питання імпічменту Зеленського.
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15.05.2021 14:25 Ответить
Такой же дебил, как и те кто за него голосовал, или все ж посмышленней будет. Как думаешь, ванья?
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15.05.2021 14:36 Ответить
Я не психіатор, щоб ставити такі діагнози, але переконано можу сказати, що вашого хозяїна Зєля цілком влаштовує. Бо інакше він давно дав би вам вказівку вимагати йому відставку і дострокові. А ви цього не робите. Дулі тільки тицяєте його виборцям Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6553
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15.05.2021 14:57 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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15.05.2021 14:44 Ответить
Вам апендицит же вырезали ?
-Нет.
Но операцию же вам делала?
-Да
Так ,что же вы отказываетесь?
-Но мне же грыжу.
А какое это имеет значение,операцию же делали.
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15.05.2021 14:45 Ответить
капец праблема
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15.05.2021 14:59 Ответить
Где же этот импичмент, о котором так долго все кричали? Что ещё хуже, чем предатели, сидящие в ОП, включая Президента, нужно для импичмента? Просто риторический вопрос
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15.05.2021 15:26 Ответить
Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1358
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні" слуги кремля "ЗЕбіли" - виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією і
договорняками с ворогом. Вони знищують і Українську державу і Український народ!
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15.05.2021 15:33 Ответить
Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2199
Огромное , большущее спасибо ! Выручил ты моих орлов !
Россия своих верных преданных друзей не забывает !
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15.05.2021 16:05 Ответить
за Татарова чого мовчиш?
Та там же зрадник на злодії сидить і клоуном поганяють!
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15.05.2021 16:06 Ответить
Один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Всё остальное -- внесудебная расправа и призывы к беззаконию.
...поэтому ермаки, медведчуки и татаровы будут всегда побеждать -- в судах...
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15.05.2021 16:22 Ответить
Бубочка тільки у воду пердіти може на більше воно не здатне.
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15.05.2021 16:56 Ответить
а ермак так надеялся шо за суматохой дел с мертвечуком казаком ворами в законе и хитрожопыми жителями госдач в Конча заспе пресичные уже позабыли о вагнеровцах и о предателях из оп.... а вот тебе и пожалуйста!!!
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15.05.2021 17:59 Ответить
Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6147
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15.05.2021 18:30 Ответить
Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов

Серьезно???!!! Юрий, вы вот серьезно верите в это при ЗЕ?

А против ЗЕ уголовное дело тоже заведут за сотрудничество с врагом?
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15.05.2021 18:36 Ответить
Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5303 Вова проти Андруші, Епічна Битва! майже як Давід проти Голіафа, тьфу... проти Голєма, тьфу... проти ериманфського кабанюри, якого сам викормив, накачав повноваженнями, виростив до розмірів левіафану, що підім'яв під себе все.. і ОПЗ і МЗС...ітд, ще й з "убієнним братом" торгує посадами... "бізнєс" закрить? як це? Андруша обідиться....
З Ким тоді Вова буде грати у пінг-понг і їздити по всім усюдам, і лежати у Феофанії??? а хто двері знову ремонтуватиме у ОПЗ, якщо що.... а бамаги, ксєрокси, віники...господарство... дороги...

ну так же не можна...
Ви, Юрій - хвантазьор.
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15.05.2021 19:39 Ответить
Кто ж его посадит? Он же памятник!
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15.05.2021 20:58 Ответить
"СНБО введет против них санкции"
-------
а давайте отменим Уголовний кодекс и заменим ответсвенность за совершенние преступления на "санкции" !!!!
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15.05.2021 21:36 Ответить
Так.Береза теж наголосив на моменті:

"...Тут по экрану побежали уже титры и Юра закончил о тем, что может СНБО наложит на них санкции. И вот тут произошло главное. Я бы даже сказал, что прозвучала сверхважная искренняя фраза от секретаря СНБО. Он сказал:

- У нас всі фахові люди те, що стосується української розвідки. Шановні друзі, ми не є суд для того, щоби з вами безапелярно робити такі заяви. Якщо будуть відповідні органи займатися ціни справами та дадуть нам відповідь, тоді ми можемо з вами тільки казати хто є хто. І хто чим займається!

Вот тут у меня наступил когнитивный диссонанс. Он точно знает, что только суд может определить вину гражданина. И в тоже время, без решения суда, Зеленский может называть людей контрабандистами, преступниками или кем угодно. А Ермака без суда нельзя??? Это значит, что на Медведчука, которого я на дух не переношу, можно накладывать санкции и устраивать на этом пиар-шоу, а на Ермака, который такой же слуга Кремля, нельзя? Все опять по Оруэллу? Все животные равны, но некоторые равнее. Но самое главное, что секретарь СНБО своими словами подтвердил, что он-то хорошо понимает незаконность этой истории и знает, что лишь суд может выносить решение о том преступник человек или нет, совершил он преступление или нет. И в то же время Зеленский решил собой подменить суд. Это уже состав преступления. И многие в окружении президента, с криворожским юридическим дипломом, понимают это...."
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16.05.2021 14:37 Ответить
Эта сволочь паршивая ермак, должен уже давно нары полировать, а клоун всё никак не может с ним расстаться, ну прям, как два голубка неразлучны.
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15.05.2021 23:26 Ответить
"а клоун всё никак не может с ним расстаться..."
А Зєлупа не має розлучатися з Єрмаком, бо він є найближчим подєльніком у його справі, тому Зєлупа повинен звєздувати по етапу разом з тим Єрмаком в унісон. Провина Зєлупи є набагато важче за провину Єрмака лише через те, що перший був при виконанні, а другий - ні.
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16.05.2021 03:06 Ответить
Да там в "слугах народа", собрались одни брехуны во главе с клоуном, так что, верить никому нельзя.
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15.05.2021 23:58 Ответить
Кому нужно? Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7255
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16.05.2021 01:46 Ответить
Ольга ********* назначила Зеле 73 % чуваков...,лишь бы не Порошенко.... Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6345
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16.05.2021 06:28 Ответить
А почему не требовать создать парламентскую комиссию о срыве гособоронзаказа? Это же поважнее ,чем срыв операции с вагнеровцами!
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16.05.2021 06:53 Ответить
А чего выбирать , а не все вопросы поставить ?
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16.05.2021 11:49 Ответить
Те, що головою адміністрації президента працює ворожий агент, то це не провал. Це повна відсутність спецслужб. Якби спецслужби хоч існували, то цього агента після історії з вагнерівцями просто б ліквідували. Як і всіх, хто з ним задіяний. А якби спецслужби ще й працювали, то ворожих агентів в нас не було б.
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16.05.2021 07:12 Ответить
понимаете ли вы Юра что 15% населения (прибл. судя по голосованию два года назад) у кото
рых приоритет Украина и которые не воспринимают афериста бубочку как президента поддер
жат военную (видимо, просто других тенденций не наблюдаю) диктатуру или полувоенную на
период достаточный для того что бы......... надеюсь понятно, расписывать не буду, долго.
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16.05.2021 08:20 Ответить
Взагалі то Єрамака треба прикувати до потяга Київ - Львів, до останього вагона, хай по шєбню побігає трохи ... Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3201
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16.05.2021 16:00 Ответить
Ого, скільки хрестів на форумах Бутусова. Як на цвинтарі. Мені здається, що кожний хрест це заплющена вільна думка людей Цензором. Бутуса. Ганьба!!! Гидко навіть дивитися на цей непотреб.
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17.05.2021 00:12 Ответить
Дуже цікаво. Чому така переважна більшість російськомовних зараз розриває свої "тєльняжки" на своїх грудях саме за Пороха? Не за Україну, не проти Зелі... А саме за Пороха??? Вам не цікаво, навіщо їм потрібен саме Порох? Ніхто інший, а саме - Порох?
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17.05.2021 00:23 Ответить
 
 