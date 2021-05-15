РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52120 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
21124 127
жилье (338) санкции (3133) СНБО (1614) Конча-Заспа (54)

"Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе", - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе", - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате. ФОТО

Экс-вице-премьер Геннадий Зубко прокомментировал высказывание президента Зеленского, который 14 мая заявил, что в государственных резиденциях в Конча-Заспе "за символическую плату живут непонятные личности", назвав при этом фамилию Зубко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Зубко подчеркнул: "ЗдОрово быть публичным человеком! Когда твою фамилию называет Президент Украины. Так действительно бывает, и твоя фамилия звучит:
- при решении сложных вопросов по ОРДЛО в ТКГ в Минске от второго Президента Украины Леонида Кучмы;
- при получении ордена Даниила Галицкого от третьего Президента Виктора Ющенко;
- при работе над сложными реформами с пятым Президентом Петром Порошенко;
- и во время визита во Францию ​​и Германию от шестого Президента Зеленского.

Только для Януковича моя фамилия, как и фамилии многих других оппозиционных бизнесменов и политиков, раздражала.
Но точно не ожидал услышать свою фамилию после заседания СНБОУ. И такое бывает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату

Он продолжил: "Но быть публичным человеком - не только здорово, это еще и ответственность. И поэтому каждый из нас, государственных деятелей, кто агитирует за движение в Европу и внедрение европейских стандартов публичности, должен отвечать на публичные вопросы, в том числе - где живешь, и сколько это тебе стоит".

"Я готов. Во время своей работы и народным депутатом Украины, и первым заместителем Администрации Президента, и в двух правительствах Украины никогда не пользовался ни льготами, ни бесплатным служебным жильем. Кстати, льготы для чиновников, действительно мы отменили в 2014 году", - написал экс-вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкого выселили из Конча-Заспы за долги по коммуналке

Зубко заявил: "Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) в базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа.
Я публичный человек, и поэтому публикую фото дома и фото платежных поручений за свое жилье - и во время работы в правительстве, и при президентстве Зеленского. Это не является государственной тайной".

"Может для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, для меня - нет. Ни 58 тыс. грн в 2017 году, ни 69 тыс. грн в 2020 году, ни 104 тыс. грн в 2021 году за месяц. Очень хорошо помню, что "бесплатный сыр может быть только в мышеловке". Честь имею", - резюмировал политик.

Он также опублиуковал фото дома, где проживает и квитанции об оплате за жилье. 

Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе, - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате 01
Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе, - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате 02
Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе, - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате 03
Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе, - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате 04

Напомним, что на заседании СНБО 14 мая 2021 года президент Владимир Зеленский поднял вопрос о земельных участках и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. СНБО поручили провести аудит этих сделок.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+18
Платит, в отличие от брехуна Зели, содержание которого обходится налогоплательщикам в десятки, а то и сотни млн. гривен.
показать весь комментарий
15.05.2021 13:38
+15
Чому там живе незрозумілий Голобаротька?"Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе", - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате - Цензор.НЕТ 9798
показать весь комментарий
15.05.2021 13:23
+13
Отберите у Вовачки СНБО - дите занимается самострельным членовредительством ! "Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе", - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате - Цензор.НЕТ 680

то на Медведчука дурак без подготовки наедет,
то патякает о темных личностях на гос. дачах (Ленка то хоть в курсе, что она - темна и живет на халяву ?)
показать весь комментарий
15.05.2021 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
у чиїй власності фабрика Карла Маркса ??
До речі, яким боком Карл був до кондитерської промисловості ?? "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 5892
показать весь комментарий
15.05.2021 15:10 Ответить
Его папа был директором Житомирского завода ограждающих конструкций. Нового завода, который и прибрал к рукам. Первой должностью Геннадия Зубко, была должность Генерального директора, на папином заводе, теперь там Гендиректором сын Гены Зубко, а папа так и трудится простым директором завода.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:47 Ответить
логика ТАКИХ платежей за эту халупу в таком случае не понятна.... - В ЧЕМ ПРИКОЛ? ведь за уплаченную сумму за все время можно было под Киевом построить котеджное местечко и здавать в аренду - где логика?
показать весь комментарий
15.05.2021 14:24 Ответить
Сарай у стили гондарёвай - сатанинскай. "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1955 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1955 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1955
показать весь комментарий
15.05.2021 14:24 Ответить
Дом Гонтаревой был построен по индивидуальному проекту хорошего архитектора. Учи матчасть зебил, прежде чем глупости вякать.
показать весь комментарий
15.05.2021 15:14 Ответить
комментарий отмечен как спам
Шикаластер саси чупачупеса рашенавава малчее и учы мацчасздь. "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 6229 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 6229 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 6229 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1061
показать весь комментарий
15.05.2021 18:06 Ответить
када їх хватають за жопу - вони усе нисчие !
показать весь комментарий
15.05.2021 14:25 Ответить
он действительно, кого то хочет разжалобить...?
показать весь комментарий
15.05.2021 14:42 Ответить
Зеленський знову облажався.
Сам то безплатно за наш рахунок живе. Хоча і має своє пристойне житло.
показать весь комментарий
15.05.2021 14:42 Ответить
Мнения комментаторов разделились. Одни глубоко возмущены тем как жируют на украденные у народа и у них лично деньги, другим совершенно не понравился экстерьер домика и возникли сомнения относительно его квадратуры. Объединяет всех классовая люмпенская ненависть, которую успешно эксплуатирует Зе. Клоун отнюдь не дурачок и знает как понравиться пиплу. Пипл хавает.
показать весь комментарий
15.05.2021 14:55 Ответить
Ну скорее это очередной прокол Зе команды, ведь Зеленский лично обещал отдать президентскую резиденцию детям - никто его за язык не тянул, а теперь сам там проживает.

Короче, ЭПОХА БРЕХНИ так и не закончилась. Вот именно это, и раздражает избирателей.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:50 Ответить
Таке відчуття, що на темі зібрались одні бомжі обісцяні
Хрущовка - ваше всьо!)))
показать весь комментарий
15.05.2021 15:09 Ответить
Спробуйте взнати про житлові умови в Англії. У широкого загалу. Будете здивовані.
показать весь комментарий
15.05.2021 15:12 Ответить
Согласен с Вами полностью - Кончу надо срочно заселить кварталовскими звёздами, зелёными слугами, кремлёвскими агентами из ОП ....
показать весь комментарий
16.05.2021 08:58 Ответить
Ой, какой вы умный )))
А именно это они сейчас и делают, кстати, еще до вашей подсказки.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:51 Ответить
З Гідранта вийшов просто Преп..здент рівня алкаша-завгостпа, бо на рівні РНБО розбирають питання аренди приміщення як питання нацбезпеки.
Хоча зеботам ця метушня сподобалась.

Про панування в держрезиденції Гідранта за гроші платників податків якось незручно говорити, він же не такий як попередник (Порох там не жив), тому може тринькати державні кошти на себе і своє шапіто скільки заманеться(
показать весь комментарий
15.05.2021 15:14 Ответить
Быдлу нравится ссанина в головы, и янелох это с успехом использует, чтобы отвлекать от реальных преступлений и проблем со стороны власти.
показать весь комментарий
15.05.2021 15:16 Ответить
конечно приятнее о каких то ворах в законе и о раскулачивании хитрожопых читать чем на цены в магазинах и на заправках смотреть!!! слой лапши на ушах у пересичных становится все толще и толще! тут я с тобой согласен Саня на все 100! 73%_центные дятлы кричите "Ура зеле " дальше и громче!!!
показать весь комментарий
15.05.2021 17:51 Ответить
зе-бесславные ублюдки не пройдут
показать весь комментарий
15.05.2021 16:15 Ответить
а в Броварах можно было снять дешевле..
показать весь комментарий
15.05.2021 17:30 Ответить
зубко, если для тебя там так дорого жить в этом госмаетке, то зачем ты там живёшь? за такие бабки в Киеве можно пентхаус снять. хотя я уверен он у тебя итак есть и квартирка наверняка есть и даже не одна. а я объясню зачем вы это делаете (живёте на этих госвиллах). а вы ждёте удобное время/власть при котором все эти виллы и маетки можно будет быстро качественно и с небольшими затратами приватизировать! я прав? и тогда - наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке.... и пойдет зелёный пiд три чорти!
показать весь комментарий
15.05.2021 17:46 Ответить
а я помню как Гройсман его опустил))

https://www.youtube.com/watch?v=K5Zy-qWHj3g
показать весь комментарий
15.05.2021 19:10 Ответить
ЭТО ЧТО САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ДОМ В КОНЧА ЗАСПЕ !?)
показать весь комментарий
15.05.2021 20:30 Ответить
Якась диспропорція на фото, ніби в фотошопі перспективу викривили, щоб будиночок здавався меншим))
показать весь комментарий
16.05.2021 01:09 Ответить
вот это его одноэтажный домик на 3 комнаты в 1 этаж?
и велик припаркован.
ни гаража, ничего. охотно верю.
скорее всего - это сторожка для охраны, за которую он и платит.
а покажите весь участок с беспилотника. пожалуйста.
показать весь комментарий
16.05.2021 03:05 Ответить
"Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1996
показать весь комментарий
16.05.2021 13:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 