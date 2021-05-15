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Новости Политика Украины
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Спикер МИД Николенко о словах Путина об антиподе РФ: Танки и токсичные идеи "русского мира" не остановят трансформацию Украины в демократическое государство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер МИД Николенко о словах Путина об антиподе РФ: Танки и токсичные идеи "русского мира" не остановят трансформацию Украины в демократическое государство

Слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Кремлю следует не вмешиваться в дела других стран, а сосредоточиться на решении первоочередных проблем российского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В МИД напомнили, что украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам.

"Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей" русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины на современное европейское демократическое государство", - сказал Николенко.

В то же время, он отметил, что "географию изменить нельзя", а потому после завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - отмечают в МИД.

Как сообщалось, вчера Путин заявил, что Украину превращают в "антипод" РФ. 

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15.05.2021 13:24 Ответить
Спикер МИД Николенко о словах Путина об антиподе РФ: Танки и токсичные идеи "русского мира" не остановят трансформацию Украины в демократическое государство - Цензор.НЕТ 3461
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15.05.2021 13:32 Ответить
Скрепанутые.
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15.05.2021 14:01 Ответить
просто правителям рефии очень повезло с таким населением. Они скрепные все.
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15.05.2021 13:47 Ответить
Этот сделают Бубочка с Ермаком вместо Путина.
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15.05.2021 14:03 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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15.05.2021 16:36 Ответить
 
 