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В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь

В селах, находящихся в пределах 50-70 километров от госграницы, в принципе отсутствует украинское телевидение

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С начала этого года мы получили обращения от всех глав приграничных территорий, а это Волынь, Ривне, Чернигов и Житомир, о том что в селах, которые находятся в пределах 50-70 километров от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение. Они живут в реалиях Белоруссии или Российской Федерации и узнают о каких-либо новостях в Украине через 2-3 недели. И в основном через искривленное видение, демонстрируемое российскими телеканалами", - заявил он на брифинге в Киеве в субботу.

По словам Щиголя, донесение украиноязычного вещания общественных телеканалов является основной задачей государства в период военной агрессии.

"Именно поэтому мы реализуем проект строительства нового мультиплекса, ведь он является одним из вопросов национальной безопасности", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

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Топ комментарии
+11
Зато другие страны на 70 км в глубь Украини вещают свою точку зрения, и так на всей границе. Даже Молдова и Беларусь могут считать украинское приграничье на 70 км своими землями. И только украинцам все побоку, удивительно только как Украина дожила до своего 30 летия.
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15.05.2021 14:19
+10
И об этом подумали на тридцатом году независимости?! В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 1967 В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 8043
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15.05.2021 13:54
+6
зараз це означає тільки те, що Україна по факту не контролює ці території
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15.05.2021 13:44
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зараз це означає тільки те, що Україна по факту не контролює ці території
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15.05.2021 13:44 Ответить
У вас з мізками все добре?Я живу в Сумській області за три км від кордону з паРашкою і можу вас запевнити,що прикордонна смуга контролюється Україною і на цій землі живуть українці,в переважній більшості патріоти своєї країни.Люди дивляться українське т2,українські канали по супутниковому ТБ,в більшості сел проведено кабельний інтернет.Звісно,що багато людей дивляться якісь фільми чи концерти по раша тв через супутник,але російська пропаганда сприймається все меншою кількістю людей.
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15.05.2021 15:09 Ответить
розбомблені мізки страшніше розбитих доріг
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15.05.2021 15:24 Ответить
Це те, чого хоче клоун - бидло не має знати Українських новин бо може приїхати до Києва та зкинути клоуна.
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15.05.2021 13:51 Ответить
И об этом подумали на тридцатом году независимости?! В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 1967 В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 8043
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15.05.2021 13:54 Ответить
Овруч, например, в 20 км от границы.
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15.05.2021 13:55 Ответить
интернет есть?
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15.05.2021 17:34 Ответить
в с.Норинск?
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15.05.2021 17:35 Ответить
Про що там казати, якщо на ВСІЙ території України немає українських мультиків для дітей! Діти вивчають українську мову по російськомовним мультикам. Перемога, мля!
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15.05.2021 13:56 Ответить
Дуже дивно, що до цього часу не порушена кримінальна справа проти Ахмєтова, який знищив "Укртелеком" та його систему урядового зв`язку та оповіщення.
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15.05.2021 13:56 Ответить
ну кто то же должен кацапов с цветами встречать ...
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15.05.2021 13:58 Ответить
Воно отсутствуєт на всій території України В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 4966 .. То що є , то не українське ТБ , а олігархічне . Одне й друге мало що пов'язує .
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15.05.2021 14:03 Ответить
Это потерянные сёла, а если не уберём РПЦ ,то потерям всю Украину, можете спросить у тех 73% от 39% проголосовавших
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15.05.2021 14:04 Ответить
иппаааать... ВОТ ЭТО нооовость))))
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15.05.2021 14:14 Ответить
Зато другие страны на 70 км в глубь Украини вещают свою точку зрения, и так на всей границе. Даже Молдова и Беларусь могут считать украинское приграничье на 70 км своими землями. И только украинцам все побоку, удивительно только как Украина дожила до своего 30 летия.
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15.05.2021 14:19 Ответить
Помню, в детстве, иногда приходилось смотреть УТ-1. Это одни из самых страшных детских воспоминаний. Не думаю, что украинское телевидение с тех пор как-нибудь изменилось.
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15.05.2021 14:22 Ответить
В УТ1 був величееезний плюс в 90-х і 2000-х - там показували чемпіонат України з футболу та лігу чемпіонів!
А зараз їх показують на платних каналах Фубол 1 і 2 Ахметова!
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15.05.2021 14:52 Ответить
А где же МинСтэць со своими мега-проджектами, где комсомолец Кирилленко с многочисленными рассказами? Где спец по медиа Сюмар со своим "солсбери" в виде похищения Чауса? Где все эти замечательные болтуны? Оказывается лучше по Киеву вышивать и кукарекать о космических кораблях бороздящих просторы Большого театра, нежели чем подорвать свою задницу и съездить в пограничные районы и сделать так, чтобы на 50-70 км вглубь территории соседей было слышно украинское телевидение, а не наоборот В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 6915
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15.05.2021 14:23 Ответить
Які Стець,Кириленко та Сюмар?Ти останні два роки в космосі перебував?
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15.05.2021 15:14 Ответить
21 век - есть спутниковое ТВ, если кто не хочет, тех не заставишь смотреть, а вот бюджетное бало распилить на "на вышках" много из чинуш кто желает!
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15.05.2021 14:34 Ответить
Для цього і піднятий цей плач про нещасних українців в прикордонних селах.
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15.05.2021 15:16 Ответить
Зато уверенно принимаются российские и ДНРовские телеканалы.
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15.05.2021 14:55 Ответить
У Львові ТБ присутнє , але я вже 7 років як викинув зомбоящик , щоб не перетворитись на дегенерата чи бидлюка , яких масово вирощує телевізор . Для нормальної , здорової , самодостатньої людини , яка хоче розвиватись , а не падати до рівня мешканця зоопарку , цілком достатньо смартфон , wi-fì "вуха" і безлімітний інтернет . Ну і може ще power-bank , по можливості . Дуже зручно .
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15.05.2021 14:55 Ответить
Коли українські телеканали припинять російськомовні передачі?
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15.05.2021 15:00 Ответить
Ніколи . Ми тяжко хворе суспільство .
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15.05.2021 15:07 Ответить
До речі , в Україні немає жодної української розмовної радіостанції . ЖОДНОЇ . НВ - не зовсім розмовна і тим більше не українська , бо коли один ведучий говорить кацапською , а інший - взагалі московською , то це особисто мені звучить гидко і огидно . Незнаю чому . Просто гидко і все . Слухаю деколи польські tolk-fm або RP 24,там все нормально , польське радіо , польська мова . Як у людей .
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15.05.2021 15:06 Ответить
Українське радіо, Промінь...
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15.05.2021 15:09 Ответить
Дивно, куди все поділось, шоколад обіцяв і зробив українське телебачення по всій Україні, і де воно?
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15.05.2021 15:24 Ответить
а якого біса ви супутники закодували, жлоби ж-ські
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15.05.2021 16:28 Ответить
Шоб меньше рекламу дивились. У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок - Цензор.НЕТ 6803 Є куча незакодованих українських телеканалів, але ж люди не хочуть їх дивитись. Вони хочуть скотів на г+г і головне шоб на шару
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15.05.2021 20:21 Ответить
интернет есть?
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15.05.2021 17:32 Ответить
Я не розумію тих людей які хочуть на шару дивитись оті нещасні 32 телеканали на яких постійно йде реклама. Шо там можна дивитись на тих рекламних телеканалах? Рекламу? Ну в містах люди ж платять за послуги кабельного телебачення і нічого... Є провайдери супутникового телебачення. Приміром Viasat. Купи модуль та за якихось 100 грн дивись більше 100 телеканалів. Все всі хочуть на шару. Лайно, але ж нашару... У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок - Цензор.НЕТ 6506
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15.05.2021 20:19 Ответить
это все что нужно знать, чтоби повесить министра культури и информационной политики на самой высокой телевышке в Украине
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15.05.2021 22:02 Ответить
В Чернигове кроме пары украинских каналов никуя нет потому как остальные пару лет назад закодировали и сделали платными. Зато белоруские или кацапские каналы с их тупыми нарративами и концертами кобзона- полно, и все их смотрят.
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16.05.2021 00:51 Ответить
 
 