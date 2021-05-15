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Новости Политика Украины
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Медведчук (1113) уголовное дело (513) государственная измена (323) Козак (100) Венедиктова (594)

"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине

Отсутствие в Украине нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, подозреваемого в государственной измене, пока не является критическим для продолжения расследования в отношении него.

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отвечая на вопрос, намерены ли объявлять Козака в международный розыск, Венедиктова сказала, что пока следствие будет исходить из того, что он находится в стране.

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"Если мы господину Медведчуку инкриминируем организацию, то Козаку мы инкриминируем пособничество. В принципе, конечно, мы пойдем по закону и будем идти с тем, чтобы проводить следственные действия, исходя из того, что гражданин находится в стране. Но я уверена, что мы этого не добьемся, что-то у меня такой пессимизм профессиональный. Но все может быть. Возможно, завтра явится Козак и скажет: "Вы знаете, вам показалось, я все время находился в соседней области, и то, что вы там... Это ваше политически мотивированное решение". И такое может быть", – сказала Венедиктова.

На вопрос, является ли для следствия критически важным присутствие Козака в Украине, генпрокурор заявила: "Я считаю... Не хочу где-то подвести орган досудабного расследования и прокуроров, которые в группе прокуроров являются старшими прокурорами. Но я считаю, что нам на сегодня ничего не мешает двигаться по делу".

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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Топ комментарии
+3
зеленые да вы что охренели . как смотреть сериал если не все актеры съехались "Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 4612
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15.05.2021 14:29
+2
"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 2174
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15.05.2021 14:03
+1
Заочное осуждение - самое удобное. Осудили, и концы в воду. А со временем осуждение опротестовали. Зато какая работа проведена и сколько героических рассказов мы услышим.
Как гражданин, требую осуждения троллей. Они, гады, носки тырят. Правда, только левые. А что же с правыми делать?
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15.05.2021 14:13
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"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 2174
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15.05.2021 14:03 Ответить
Так у нас и на Байдена открывали дело.
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15.05.2021 14:10 Ответить
Можна и против Дарта Вейдера открыть, было бы желание и фантазия. Но если ты - гражданин Украины, и подозреваешься в особо тяжких преступлениях против своего государства, должен немедленно быть арестован, помещен в СИЗО и сидеть,а не гулять на свободе, и спокойно пересекать границу, когда нужно.
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15.05.2021 17:00 Ответить
"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине.

Та это даже помогает. С Медведчуком протупили. Не было бы его сейчас в стране, он бы уже переможно сидел (заочно). Руб за сто - Козак, которого нет, сядет. Медведчук, которого есть, выйдет. "Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 921
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15.05.2021 14:05 Ответить
Заочное осуждение - самое удобное. Осудили, и концы в воду. А со временем осуждение опротестовали. Зато какая работа проведена и сколько героических рассказов мы услышим.
Как гражданин, требую осуждения троллей. Они, гады, носки тырят. Правда, только левые. А что же с правыми делать?
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15.05.2021 14:13 Ответить
''Посадіть на шконарь Мудачука і прочіх москальських прихвостнєй''
Дія ІІІ.
В кабінєті гєнпрокурора сидить ум-чєсть-совість во плоті , прокурор Вєнєдіктова і насупуривши накрашені брови , через нарощені рєснічки очами висєкає молніїї і скорчивши накрашені губи в суровой гримасі строго , лєдєня кров в жилах Мудачука і прочіх москальских прихвостнєй , сказала: (читай статтю).
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15.05.2021 14:15 Ответить
Конечно не мешает, даже помогает - проще похерить
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15.05.2021 14:17 Ответить
зеленые да вы что охренели . как смотреть сериал если не все актеры съехались "Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 4612
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15.05.2021 14:29 Ответить
У Козака будет закадровая роль.
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15.05.2021 16:49 Ответить
Цікаво, чому хєррой Грицак не чіпав обох - невже не було даних про їх підривну діядьність? Сивохряки ******, ще гірші за зєлєнь пархату
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15.05.2021 17:04 Ответить
"Вважаю, що нам сьогодні нічого не заважає рухатися у справі", - Венедіктова про відсутність Козака в Україні - Цензор.НЕТ 2145
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15.05.2021 19:57 Ответить
Ото сміху буде якщо сам приїде, що це непорозуміння на посаді прокурора буде чесати.
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15.05.2021 22:13 Ответить
 
 