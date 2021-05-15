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Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений

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Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает шагом к эскалации отношений с ЕС решение Кремля создать перечень стран, "недружественных" к РФ.

Об этом Шарль Мишель написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение российской власти по поводу "стран, совершающих недружественные действия", является еще одним шагом к эскалации и к подрыву дипломатических отношений. Усилия, направленные на раздел ЕС, напрасны. Полная солидарность с Чешской Республикой и Андреем Бабишем (Премьер-министр Чешской Республики - ред.). Мы призываем Россию в полной мере уважать Венскую конвенцию", - отметил Мишель.

Как сообщалось, Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель

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Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений - Цензор.НЕТ 8230
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