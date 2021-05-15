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Новости Политика Украины
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Шмыгаль Денис (1733) Бюро экономической безопасности (109)

Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль

Начало работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе правительство создало Бюро экономической безопасности. Это будет новый аналитический орган, который заменит "знаменитую" налоговую милицию. Начало работы бюро станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом, ведь БЭБ - это конец "маски-шоу", это конец силовому давлению на бизнес и новый аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений", - отметил Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет избрал в комиссию по назначению главы Бюро экономической безопасности рекомендованных Гетманцевым кандидатов. Остальных вообще не пригласили на заседание, - СМИ. ВИДЕО

Как сообщалось, 12 мая Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

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Топ комментарии
+7
Да!!Только шмаргаль забыл сказать , что 60-70 % состава этого бюро , это будут те же ворюги милиционеры из той же воровитой налоговой!!Так , что ни на что хорошее не надейтесь!! Всё это очередной обман Зе и Зе-команды!! Как обдирали народ , так и будут обдирать!! и Воровать!!
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15.05.2021 14:55
+4
На рынке совесть продавали…
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.



Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.


Эд Дикий
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15.05.2021 14:44
+2
Сегодня как раз общался с новоявленным гражданами Канады, украинцами, которых достали вкрай все эти бесконечные гавно-маски-шоу и которые свалили и открыли бизнес в Северной Америке. И сколько у нас таких людей уехало и ещё уедет. Руководство страны вообще отдаёт себе отсчёт, сколько вреда натворили все эти "правоохранители" с налоговиками и судами?
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15.05.2021 14:38
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Сегодня как раз общался с новоявленным гражданами Канады, украинцами, которых достали вкрай все эти бесконечные гавно-маски-шоу и которые свалили и открыли бизнес в Северной Америке. И сколько у нас таких людей уехало и ещё уедет. Руководство страны вообще отдаёт себе отсчёт, сколько вреда натворили все эти "правоохранители" с налоговиками и судами?
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15.05.2021 14:38 Ответить
"Руководство страны вообще отдаёт себе отсчёт, сколько вреда натворили все эти "правоохранители" с налоговиками и судами?"
Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8264 А ты отдаёшь себе отчёт зачем вообще руководству власть?
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15.05.2021 14:42 Ответить
...в Кривому Розі один бізнесМен уже два роки добивається, щоб до його магазина підключили електроенергію. Зроблено все за його рахунок, потрібно притиснути болтиками чотири клеми і поставити пломбу.
А знайома вже другий місяць чекає електрика з енергокомпанії щоб опломбував новий лічильник, який вона купила за свої гроші.
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15.05.2021 14:54 Ответить
пока ментальность совка и постсовка не поменяется, ничего не получится с кумовством, основой коррупции...профур менять в борделе нужно, а не кровати совать тудой-сюдой... Бюро економічної безпеки - це кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3487
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15.05.2021 15:17 Ответить
Бюро новое,люди старые.
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15.05.2021 14:39 Ответить
Лапша. На уши. Недорого.
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15.05.2021 14:39 Ответить
На рынке совесть продавали…
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.



Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.


Эд Дикий
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15.05.2021 14:44 Ответить
_Ну наверняка найдутся такие умственно отсталые, которые ему поверят. Есть ведь такие что думают будто они работают на благо народа и Украины...
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15.05.2021 14:39 Ответить
Тепер буде усьо КВАРТАЛ 95 Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8016
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15.05.2021 14:41 Ответить
Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7425
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15.05.2021 14:41 Ответить
Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6793
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15.05.2021 14:45 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!))
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15.05.2021 14:43 Ответить
_Локшини? Да ну на! Макароны. И дуршлаг лопоухим сверху нахлобучили - как бейсболку. Так что вид у них теперь лихой - и придурковатый..
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15.05.2021 14:48 Ответить
Теперь на бизнес никто давить не будет, теперь бужнес будут тупо отбзирать, как при януковиче.
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15.05.2021 14:45 Ответить
Навіщо відбирати - самі віддадуть з приплатою.
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15.05.2021 14:47 Ответить
Та создавайте уже скорее "Бюро интеллектуальной безопасности". Которое будет передавать дела в "Бюро психиатрической безопасности", которое будет консультироваться у "Бюро нравственной безопасности". На руководящие должности в этих бюро полно кандидатов в партии "Слуга народа" (или нарида, уж и не знаю как эту партию сейчас надо называть).
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15.05.2021 14:47 Ответить
Все правильно, только не для банановых республик. У нас есть такой бизнес, типа электроэнергии, королей Донбасса, олигархов Московского патриархата, связи и СМИ, который контролирует стратегические ресурсы и сам спокойно давит на государство и даже способствует развалу этого самого государства.
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15.05.2021 14:51 Ответить
ГАНЬБА....... Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5993

Потрібно відокремити бізнес від політики і ліквідувати монополізм. Податок на монополізм повинен рости в геометричній прогресії, при умові, що монополізм зростає в арифметичній прогресії.
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15.05.2021 14:59 Ответить
Да!!Только шмаргаль забыл сказать , что 60-70 % состава этого бюро , это будут те же ворюги милиционеры из той же воровитой налоговой!!Так , что ни на что хорошее не надейтесь!! Всё это очередной обман Зе и Зе-команды!! Как обдирали народ , так и будут обдирать!! и Воровать!!
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15.05.2021 14:55 Ответить
теперь будет просто шоу с предварительной продажей билетов. Не хочешь шоу - купуй билет на квартал.
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15.05.2021 14:56 Ответить
...зовсім НІ, просто перефарбувались і вивіску змінили. Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9108
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15.05.2021 15:00 Ответить
Знов ліжка в борделі переставляють.
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15.05.2021 15:17 Ответить
ето дєньгі на вєтєр. бєзопасность є, економіки нема.
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15.05.2021 15:17 Ответить
да - НУ
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15.05.2021 15:19 Ответить
Фабрикували кримінальні справи в податковій міліції, тепер будуть в БЕЗі.
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15.05.2021 15:40 Ответить
Ще пару тисяч дармоїдів наплодите? Хто післЯ вас цих зелених гнид буде вичісувати з державних кабінетів?
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15.05.2021 16:32 Ответить
))))
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15.05.2021 17:27 Ответить
очередная развесистая цветастая лапша, как и все, что было до этого 2 года подряд у зеленых клоунов...
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15.05.2021 17:37 Ответить
нет, єто очередная дыра в бюджете, неоправданные расходы за счет народа и бездарное управление государством. когда будут вешать этих мерзавцев, прошу очередь на гильотину не занимать
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15.05.2021 21:58 Ответить
Создавать новых"сосунов" бюджетных денег это ГЛУПОСТЬ. Возьмите пример с СНБО раньше это было сборище решал,сейчас оно дает "просраться" всем кто умеет решать свои вопросы через прокуратуры,суды,полицию,СБУ и госаппарат. Выводы какие? Силовиков ДОСТАТОЧНО. Заставьте их РАБОТАТЬ НА ГОСУДАРСТВО! Задача- не выполнили- увольнение с ЧЕРНОЙ МЕТКОЙ( что бы НИКОГДА ЛЮБОЙ чиновник ее получивший НЕ смог работать в ГОСорганах,а лучше и воообще в любых компаниях) И показательно ВЫПОРОТЬ ТЫСЯЧУ чиновников. И все. ВСЕ будут работать. Если НЕ будут,...ну они понимают как закончат.
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16.05.2021 07:01 Ответить
 
 