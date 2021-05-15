На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Продолжаются выплаты 8 тысяч гривен "карантинной" помощи предпринимателям. На сегодняшний день правительством выделено для этих целей 1 млрд гривен.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Более 1 млрд грн уже выплатило государство людям и бизнесу, который находился в "красных карантинных зонах"", - отметил Шмыгаль.
Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон № 1358-IX "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
9 апреля закон вступил в силу.
Материальную выплату можно получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".
Пожалуйста, подождите...
И кто это когда проверит? Какая же это приятная тема, бабло скирдовать..
из пустой казны по сусекам вышкребают последнее...
А где их взять? (с)