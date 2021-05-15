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На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль

Продолжаются выплаты 8 тысяч гривен "карантинной" помощи предпринимателям. На сегодняшний день правительством выделено для этих целей 1 млрд гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Более 1 млрд грн уже выплатило государство людям и бизнесу, который находился в "красных карантинных зонах"", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Предприниматели из бывших "красных" зон могут претендовать на 8 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон № 1358-IX "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

9 апреля закон вступил в силу.

Материальную выплату можно получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

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На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль

И кто это когда проверит? Какая же это приятная тема, бабло скирдовать.. На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5711
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15.05.2021 15:21 Ответить
дефолт опять маячит на горизонте ?
из пустой казны по сусекам вышкребают последнее...
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15.05.2021 15:23 Ответить
зачем фопам, пройдохам конченым, платят эти деньги?)..они на одном лохе разведенном, месяц отпахавшем на черта и за день до конца испытательного срока изгнанном за просто так с работы без денег, те же 8тыс. и поимеют, не напрягаясь даже...а таких лохов- рабов по стране сотни тыс.!..отдайте деньги пенсам или безработным лучше.. На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7438
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15.05.2021 15:25 Ответить
ахаха иммеешь опыт? впредь не будь лохом. будь осмотрителен когда нанимаешься на работу На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4353
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15.05.2021 16:24 Ответить
Зелена влада готується відати пусту казну - *****.
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15.05.2021 15:35 Ответить
Треба у Польщі брати приклад.
На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1519
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15.05.2021 15:45 Ответить
1 арбуз, по 8 штук -- это всего, на 12500 предпринимателей. Учитывая, шо предпринимателей в Украине почти 1,5 лимона -- страшные суммы денег получаются...*)
А где их взять? (с)
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15.05.2021 16:08 Ответить
развод для лохтората. отказ на отказе по получению распиаренных 8К....
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15.05.2021 16:28 Ответить
 
 