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Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отказывается комментировать возможность занять должность министра здравоохранения.

Об этом он сказал он журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я в должности заместителя министра уже при третьем министре, и каждый раз при каких-то изменениях я слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает. Некорректно с моей стороны коммуницировать сейчас то, что сказал премьер-министр", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кресло Степанова, вероятно, займет Ляшко, причина отставки - провал вакцинации, - Арахамия

Напомним, ранее  глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что новым министром здравоохранения, скорее всего, станет Виктор Ляшко. Максима Степанова отправят в отставку из-за слишком медленных темпов вакцинации.

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Топ комментарии
+2
Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

Кокетничает. Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны" - Цензор.НЕТ 6052
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15.05.2021 15:48
+1
Хочеться спитати у Ляшка про досліди вакцинованих з магнітиками. В інтернеті щеплені притуляють магніт до місця щеплення і магніт тримається, а в інших місцях падає. Цікаво, що там у вакцинах, що вони притягують магніти. І чи привитий Ляшко, чи він робив на собі такий дослід. Хай зробить і викладе в інтернет. І ще, сьогодні пройшла інформація про те,що Норвегія відмовилась від вакцини Астрозенека ,бо від неї багато смертей і ускладнень. А наша ковішилд майже копія астрозенеки. Чи не відмовляється Ляшко від цієї вакцини, чи йому по барабану?
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15.05.2021 16:24
+1
Ему по барабану.
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15.05.2021 16:26
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Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

Кокетничает. Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны" - Цензор.НЕТ 6052
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15.05.2021 15:48 Ответить
Хочеться спитати у Ляшка про досліди вакцинованих з магнітиками. В інтернеті щеплені притуляють магніт до місця щеплення і магніт тримається, а в інших місцях падає. Цікаво, що там у вакцинах, що вони притягують магніти. І чи привитий Ляшко, чи він робив на собі такий дослід. Хай зробить і викладе в інтернет. І ще, сьогодні пройшла інформація про те,що Норвегія відмовилась від вакцини Астрозенека ,бо від неї багато смертей і ускладнень. А наша ковішилд майже копія астрозенеки. Чи не відмовляється Ляшко від цієї вакцини, чи йому по барабану?
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15.05.2021 16:24 Ответить
Ему по барабану.
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15.05.2021 16:26 Ответить
І зрозуміло чому. У нього в мозку працює тільки домінантне поле - стати міністром охорони здоров,я, про інше він не думає.
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15.05.2021 16:31 Ответить
Не хочу бачити це лайно на посаді.
Поверніть пані Уляну !
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15.05.2021 15:53 Ответить
чергова жертва зеленого недоумка
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15.05.2021 15:57 Ответить
незаймана вона ще.... и крайне непрофессиональная - СЭС развалила за год....
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15.05.2021 16:18 Ответить
буде саме ляшко. який президент, такі й міністри.
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15.05.2021 16:28 Ответить
Оно конечно, не корректно, но курточку то поди уже себе присмотрел? Или плащик?
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15.05.2021 18:31 Ответить
Он уже таким простаком как степашка не будет, ляшко будет квартирами брать, как дубинский.
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15.05.2021 18:38 Ответить
некорректно
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15.05.2021 19:21 Ответить
Зато точно.
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15.05.2021 19:37 Ответить
 
 