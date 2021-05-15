Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отказывается комментировать возможность занять должность министра здравоохранения.

Об этом он сказал он журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я в должности заместителя министра уже при третьем министре, и каждый раз при каких-то изменениях я слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает. Некорректно с моей стороны коммуницировать сейчас то, что сказал премьер-министр", - сказал Ляшко.

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Напомним, ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что новым министром здравоохранения, скорее всего, станет Виктор Ляшко. Максима Степанова отправят в отставку из-за слишком медленных темпов вакцинации.