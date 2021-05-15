Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко

Начался второй этап вакцинации от COVID-19 столичной полиции. 2 300 полицейских Киева получат вторую дозу вакцины препаратом CoronaVac.

Об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Я уже писал о том, что полицейские круглосуточно находятся в контакте с людьми и прекрасно понимают, что они - в зоне повышенного риска. Поэтому, как только мы получили вакцину, сразу начали вакцинацию личного состава. А сегодня я вместе с полицейскими прошел ревакцинацию. Нам нужно как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет и вернуться к нормальной жизни без масок. Ну очень хотелось бы!", - написал Крищенко.

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Как сообщалось, за минувшие сутки, 14 мая, в Украине вакцинировали от коронавируса 23 638 человек. Всего провакцинировано - 936 499 человек. Больше всего прививок от коронавируса за сутки сделали во Львовской области (2 026), Киеве (1 652), Полтавской (1 512), Ивано-Франковской (1 378) и Одесской (1 364) областях.