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Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко

Начался второй этап вакцинации от COVID-19 столичной полиции. 2 300 полицейских Киева получат вторую дозу вакцины препаратом CoronaVac.

Об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Я уже писал о том, что полицейские круглосуточно находятся в контакте с людьми и прекрасно понимают, что они - в зоне повышенного риска. Поэтому, как только мы получили вакцину, сразу начали вакцинацию личного состава. А сегодня я вместе с полицейскими прошел ревакцинацию. Нам нужно как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет и вернуться к нормальной жизни без масок. Ну очень хотелось бы!", - написал Крищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцина для первой прививки закончилась в большинстве областей: следующая поставка в Украину ожидается 24-25 мая, - Ляшко

Как сообщалось, за минувшие сутки, 14 мая, в Украине вакцинировали от коронавируса 23 638 человек. Всего провакцинировано - 936 499 человек. Больше всего прививок от коронавируса за сутки сделали во Львовской области (2 026), Киеве (1 652), Полтавской (1 512), Ивано-Франковской (1 378) и Одесской (1 364) областях.

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Топ комментарии
+3
В мене сестра - вчитель, вже 60 років, але педагогів навіть однією дозою не вакцинували. Менти завжди в пошані...
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15.05.2021 16:06
+2
Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac,
Надо же деньги отмыть - а то стращают годами а дохода кот наплакал!

Жалко РБ и Швецию, наверно все улицы трупами завалены...
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15.05.2021 16:07
+1
А шо делать? Хочешь-не хочешь - подставляй жопу, улучшай статистику. Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8893
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15.05.2021 16:06
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А шо делать? Хочешь-не хочешь - подставляй жопу, улучшай статистику. Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8893
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15.05.2021 16:06 Ответить
В мене сестра - вчитель, вже 60 років, але педагогів навіть однією дозою не вакцинували. Менти завжди в пошані...
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15.05.2021 16:06 Ответить
Мєнти - не люди.
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15.05.2021 16:07 Ответить
. Менти завжди в пошані..
Какое уважение, или подставляйся или увольняйся.Не завидую..
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15.05.2021 16:09 Ответить
мента на дистанційку не відправиш.
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15.05.2021 17:44 Ответить
так і вчителів вже випустили, щоб перед літом перезаражались, а діти ковід до родичів по селах рознесли
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15.05.2021 20:22 Ответить
а ти їх прбував привити? тм такий самий цирк, як і з лікарями. прививають зараз вчителів, але тих, хто бере участь у ЗНО. і то не всі хочуть.
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15.05.2021 20:30 Ответить
А людей за 65 ще жодного разу не вакціанували.
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15.05.2021 16:07 Ответить
не бреши. якщо ти сам не записався, то ти і не вакцинований.
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15.05.2021 17:45 Ответить
Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac,
Надо же деньги отмыть - а то стращают годами а дохода кот наплакал!

Жалко РБ и Швецию, наверно все улицы трупами завалены...
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15.05.2021 16:07 Ответить
А что в индии, где самая высокая смертность в мире, валяются трупы на улице? А в америке?
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15.05.2021 16:13 Ответить
сама висока смертність? від чого? від відсутності іжі та води в 50-градусну спеку через лохдаун? зручно, звичайно, все списати на вірус
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16.05.2021 01:52 Ответить
Почти каждый день в ВСУ летальные случаи, но вакцинировать армию клоунам квартала95 - взападло. Поэтому вакцинируют мусоров в первую очередь, ведь они защищают их право грабить страну.
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15.05.2021 16:11 Ответить
100% так і є.
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15.05.2021 16:15 Ответить
а відмовитися можна? чи примушують?
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15.05.2021 16:43 Ответить
воля вибору. ти думаєш, їх там усього дві тищі?
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15.05.2021 17:46 Ответить
Да да, этих в первую очередь.может хоть размножаться не будут Столичних поліцейських почали вакцинувати другою дозою препарату CoronaVac, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6624
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16.05.2021 07:58 Ответить
 
 