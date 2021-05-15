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"Слуга" Костюх о Галущенко: Нереально быть человеком Деркача и получить 305 голосов "За" в ВР

Новости Цензор.НЕТ Экономика

"Слуга" Костюх о Галущенко: Нереально быть человеком Деркача и получить 305 голосов "За" в ВР

Новый министр энергетики Герман Галущенко является профессионалом в энергетической сфере.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Анатолий Костюх.

"До назначения я его (Галущенко. - Ред.) лично не знал. Мы познакомились, когда он пришел на наш комитет и рассказывал о своих планах и намерениях. Давать оценку рано, потому что человек всего две недели на должности. Надо подождать несколько месяцев. К сожалению, так сложилось, что у нас каждый министр приходит со своими идеями и начинает их воплощать. Говорю, к сожалению, потому что должна быть определенная государственная стратегия, которая выполняется из года в год...Могу сказать, что Галущенко является профессионалом в энергетической сфере, понимает, что такое атомная энергетика, как формируется рынок и так далее. Видит, что у нас есть перекосы по возобновляемой электроэнергии. Понимает, что попал не в "сладкое" кресло. У него хватает проблем, которые нужно решать", - отметил нардеп.

Он также уточнил, что Галущенко - первый министр, которого действующий состав Рады поддержал таким количеством голосов.

"За" было 305. Это огромный вотум доверия. Значит, это человек компромисса. Мне бы хотелось верить, что Галущенко, как министр, профессионал, выполнит задачи, которые перед ним стоят. Тогда я смогу ему дать оценку, как специалисту. Как человеку - не смогу и не буду", - добавил он.

Говоря о проблемах, которые должен решать Галущенко как министр энергетики, Костюх в первую очередь выделил проблему с ценообразованием на услуги электроснабжения для конечного потребителя.

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"Совсем скоро заканчивается мораторий (который, думаю, будет продлен) на повышение стоимости электроэнергии для бытового потребителя - это 1 гривна 68 копеек. Давайте говорить откровенно: эта цена должна была быть выше....Мы не можем все "перекрыть" исключительно атомной электроэнергией, так как атомные энергоблоки имеют определенную норму. Остальное должно перекрываться другими видами электроэнергии", - уточнил он.

"Еще одна проблема, которая стоит перед министром, это добыча угля. Надо уже сейчас думать, что делать с шахтами, а также с регионами, где именно в этой сфере - основной заработок людей. Спрос на уголь в мире падает. В Украине со временем тоже так будет...Кроме этого, министру нужно договариваться с компаниями, которые поставляют газ, чтобы сформировать возможность его покупки по единому тарифу в течение всего года", - уверен нардеп.

Также он отметил, что Галущенко нужно провести оптимизацию как Минэнерго, так и всего энергетического сектора.

"Откровенно, ему придется несладко", - заявил собеседник Цензор.НЕТ.

Говоря о том, чем Галущенко лучше Витренко, которого Рада дважды отказалась назначать министром энергетики, Костюх заявил: "У Витренко была некрасивая история с его честно заработанной с юридической точки зрения премией. К сожалению, в представлении общества человек не может много зарабатывать. Потому, что тогда он становится плохим. Хотя хороший менеджер и должен иметь высокую зарплату".

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При этом нардеп также выразил мнение, что в случае, если бы вопрос назначения Витренко вновь был вынесен на рассмотрение ВР, он был бы в третий раз провален.

Говоря о том, является ли Галущенко человеком Деркача, Костюх отметил: "Нереально быть чьим-то человеком и получить поддержку 305 народных депутатов в сессионном зале".

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Анатолием Костюхом читайте здесь.

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Топ комментарии
+10
тут зебилам нужно напомнить КТО из бизнес-партнеров зеленского и Ко голосовал за галущенко: дупататы мертведчука, бойко, рабиновича и тимошенко..
И стали бы из окружения бойко-мертведчука голосовать за кандидатуру "от зеленского/деркача" - если бы реально между зеленским и мертведчуком не было бы ДРУЖБЫ))

"Слуга" Костюх про Галущенка: Нереально бути людиною Деркача і отримати 305 голосів "за" у ВР - Цензор.НЕТ 1434
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15.05.2021 17:56
+8
І хто проплатив кандидатуру Галущенка ?
Знову 6 млн баксів зеленим занесли.
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15.05.2021 16:23
+8
"Слуга" Костюх про Галущенка: Нереально бути людиною Деркача і отримати 305 голосів "за" у ВР - Цензор.НЕТ 5344 Та кАнешнА. Що нереального в тому, що за не челавека, проголосували
"слуги, майбутнє та подруга" бабломойського, разом з мертвечуківцями.
Нагадать, що беня з мертвечуком бізнеспарнери і переслідують спільну мету?
То в чому ж нереальність?
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15.05.2021 16:30
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Нереально быть человеком Деркача и получить 305 голосов "За" в ВР

Как кто-то сказал, Я не замечал, чтоб честность человека возрастала вместе с его богатством.
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15.05.2021 16:12 Ответить
тут зебилам нужно напомнить КТО из бизнес-партнеров зеленского и Ко голосовал за галущенко: дупататы мертведчука, бойко, рабиновича и тимошенко..
И стали бы из окружения бойко-мертведчука голосовать за кандидатуру "от зеленского/деркача" - если бы реально между зеленским и мертведчуком не было бы ДРУЖБЫ))

"Слуга" Костюх про Галущенка: Нереально бути людиною Деркача і отримати 305 голосів "за" у ВР - Цензор.НЕТ 1434
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15.05.2021 17:56 Ответить
ранее Герман Галущенко был вице-президентом ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».
По итогам 2020 года госкомпания вошла в топ-7 самых убыточных, получив 4,8 млрд грн чистых убытков.
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15.05.2021 17:57 Ответить
«СЛУГИ -МРАЗИ «, за суммы с шестью нолями в конвертах и за ***** ПРОГОЛОСУЮТ И МАМУ ПРОДАДУТ !
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15.05.2021 19:05 Ответить
І хто проплатив кандидатуру Галущенка ?
Знову 6 млн баксів зеленим занесли.
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15.05.2021 16:23 Ответить
"Слуга" Костюх про Галущенка: Нереально бути людиною Деркача і отримати 305 голосів "за" у ВР - Цензор.НЕТ 5344 Та кАнешнА. Що нереального в тому, що за не челавека, проголосували
"слуги, майбутнє та подруга" бабломойського, разом з мертвечуківцями.
Нагадать, що беня з мертвечуком бізнеспарнери і переслідують спільну мету?
То в чому ж нереальність?
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15.05.2021 16:30 Ответить
Загнать Энергоатом в долги и сделать убыточным - конечно такое мог сделать только "профессионал"...
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15.05.2021 17:01 Ответить
там ціла "команда професіоналів" діяла. На чолі - Шмигаль, Зе і д'єрмак.
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15.05.2021 19:25 Ответить
Два роки тому багатьом здавалось нереальним, що третьою за впливом людиною в офісі преЗедента буде риг-антимайданівець Татаров.
Але ж це реальність, яку ви, костюхи, зробили разом.
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15.05.2021 18:12 Ответить
им было «какаяразница « , «бабло не пахнет «, конец эпохи бедности для них , но не для 73% доверчивых простаков
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15.05.2021 19:09 Ответить
Пристойна людина до Зеле працювати не піде. Тільки якись покидьок!
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15.05.2021 19:52 Ответить
этот юрист хоть знает, что такое электрический ток и как он добывается?? Профессионал, бл.
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15.05.2021 20:08 Ответить
Адекватний українець: "нереально, що президентом оберуть клоуна-малороса";
Вибори 2019: surprised Pikachu face.
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15.05.2021 20:09 Ответить
Якщо в ВР переважають Слуги то цілком реально ще й не таке.
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16.05.2021 09:48 Ответить
 
 