"Слуга" Костюх о Галущенко: Нереально быть человеком Деркача и получить 305 голосов "За" в ВР

Новый министр энергетики Герман Галущенко является профессионалом в энергетической сфере.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Анатолий Костюх.

"До назначения я его (Галущенко. - Ред.) лично не знал. Мы познакомились, когда он пришел на наш комитет и рассказывал о своих планах и намерениях. Давать оценку рано, потому что человек всего две недели на должности. Надо подождать несколько месяцев. К сожалению, так сложилось, что у нас каждый министр приходит со своими идеями и начинает их воплощать. Говорю, к сожалению, потому что должна быть определенная государственная стратегия, которая выполняется из года в год...Могу сказать, что Галущенко является профессионалом в энергетической сфере, понимает, что такое атомная энергетика, как формируется рынок и так далее. Видит, что у нас есть перекосы по возобновляемой электроэнергии. Понимает, что попал не в "сладкое" кресло. У него хватает проблем, которые нужно решать", - отметил нардеп.

Он также уточнил, что Галущенко - первый министр, которого действующий состав Рады поддержал таким количеством голосов.

"За" было 305. Это огромный вотум доверия. Значит, это человек компромисса. Мне бы хотелось верить, что Галущенко, как министр, профессионал, выполнит задачи, которые перед ним стоят. Тогда я смогу ему дать оценку, как специалисту. Как человеку - не смогу и не буду", - добавил он.

Говоря о проблемах, которые должен решать Галущенко как министр энергетики, Костюх в первую очередь выделил проблему с ценообразованием на услуги электроснабжения для конечного потребителя.

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"Совсем скоро заканчивается мораторий (который, думаю, будет продлен) на повышение стоимости электроэнергии для бытового потребителя - это 1 гривна 68 копеек. Давайте говорить откровенно: эта цена должна была быть выше....Мы не можем все "перекрыть" исключительно атомной электроэнергией, так как атомные энергоблоки имеют определенную норму. Остальное должно перекрываться другими видами электроэнергии", - уточнил он.

"Еще одна проблема, которая стоит перед министром, это добыча угля. Надо уже сейчас думать, что делать с шахтами, а также с регионами, где именно в этой сфере - основной заработок людей. Спрос на уголь в мире падает. В Украине со временем тоже так будет...Кроме этого, министру нужно договариваться с компаниями, которые поставляют газ, чтобы сформировать возможность его покупки по единому тарифу в течение всего года", - уверен нардеп.

Также он отметил, что Галущенко нужно провести оптимизацию как Минэнерго, так и всего энергетического сектора.

"Откровенно, ему придется несладко", - заявил собеседник Цензор.НЕТ.

Говоря о том, чем Галущенко лучше Витренко, которого Рада дважды отказалась назначать министром энергетики, Костюх заявил: "У Витренко была некрасивая история с его честно заработанной с юридической точки зрения премией. К сожалению, в представлении общества человек не может много зарабатывать. Потому, что тогда он становится плохим. Хотя хороший менеджер и должен иметь высокую зарплату".

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При этом нардеп также выразил мнение, что в случае, если бы вопрос назначения Витренко вновь был вынесен на рассмотрение ВР, он был бы в третий раз провален.

Говоря о том, является ли Галущенко человеком Деркача, Костюх отметил: "Нереально быть чьим-то человеком и получить поддержку 305 народных депутатов в сессионном зале".

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