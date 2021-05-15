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изменения (47) Налоговый кодекс (339) Шмыгаль Денис (1733)

Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль

Правительство предлагает новые справедливые изменения в Налоговый кодекс, которые позволят дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд гривен ежегодно.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, новации будут касаться большого и экспортно ориентированного бизнеса.

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"Это позволит дополнительно привлечь в бюджет ежегодно примерно 60 млрд грн. Мы также закрываем пробелы, которые существовали в налоговом кодексе и позволяли не платить налоги в Украине тем компаниям, которые здесь работают. Кроме того, продолжим закрывать лазейки по "скруткам", манипуляциям с налоговым долгом и теневым оборотом земель. Налоги для ФЛП, МСБ и людей не повышаются и не будут повышаться", - отметил глава Правительства.

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Топ комментарии
+12
люой налог на предпринимателя оплачивает конечный потребитель Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 967.
а так да,на людей повышать не будут...
иканамисты,мля...
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15.05.2021 16:22
+10
Вопрос риторический. Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены на украинские товары и услуги выросли в среднем до 40%.
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15.05.2021 16:41
+9
Привлечь - это типа оббобрать бизнес еще на 60 млрд
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15.05.2021 16:21
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з карманів українців
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15.05.2021 16:16 Ответить
Податки мають збільшуватись на фізосіб та ФОПів а на підприємства зменшуватись! Все інше не дасть результатів, бо компанії не платили і не будуть платити всі податки!
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15.05.2021 16:47 Ответить
за счет кого?
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15.05.2021 16:16 Ответить
Вопрос риторический. Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены на украинские товары и услуги выросли в среднем до 40%.
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15.05.2021 16:41 Ответить
Привлечь - это типа оббобрать бизнес еще на 60 млрд
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15.05.2021 16:21 Ответить
_Ну да, эвфемизм такой. Пока ещё немного стесняются прямо говорить что намерены грабить вдвое пуще прежнего.
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15.05.2021 16:28 Ответить
Результатом такой политики стало рекордное с нулевых (!!!) сворачивание прямых иностранных инвестиций в нашу экономику. Вернее их рекордный отток.
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15.05.2021 16:44 Ответить
Ну и что? У грабителей вообще благо Украины даже и отдалённо не является их мотивом.
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15.05.2021 16:46 Ответить
люой налог на предпринимателя оплачивает конечный потребитель Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 967.
а так да,на людей повышать не будут...
иканамисты,мля...
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15.05.2021 16:22 Ответить
Я так поняв шо Мудачука це не коснеца бо вся країна чула і бачила шо в нього бабла нема , а жінка вобщє під церквами христараднічає.
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15.05.2021 16:22 Ответить
_Грабить бандиты будут народ, ясное дело. Поправка: они уже грабят! А что они при этом брешут не имеет значения, это просто лапша лопоухим на уши.
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15.05.2021 16:26 Ответить
это просто лапша лопоухим на уши.

Ковид?
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15.05.2021 16:37 Ответить
Пора уже воздуз обложить налогом
За каждый вдох выдох /согласно объема лугких /
Основной прирост нужно получать
Роста производства роста покупательной
способности
И ввести прогресивный налог на з/п
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15.05.2021 16:26 Ответить
_Бандиты пришли грабить! А ты им про развитие экономики, рост производства?.. Да плевать они хотели! Время течёт быстро и им надо пока у власти - прибарахлиться.
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15.05.2021 16:31 Ответить
Плюс 60 лярдов в бюджет на радость казнокрадам,означает минус 60 лярдов из карманов простых украинцев,мы рады мистер ахметовская шестерка.
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15.05.2021 16:26 Ответить
Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7981
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15.05.2021 16:29 Ответить
Шмыга, и позволят твоему хозяину Ахмету стать богаче не в три раза , как сейчас, а в раз пять???
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15.05.2021 16:29 Ответить
Не. В 5 - это только в этом годе.
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15.05.2021 16:32 Ответить
З кого будуть драть податки ?
Із зебілів ? ))
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15.05.2021 16:32 Ответить
С конечного покупателя. За всё и всегда платит последний - покупатель в магазине.
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15.05.2021 16:33 Ответить
Заплатят все потребители.
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15.05.2021 16:53 Ответить
Наоборот бюджет после этого потеряет примерно такую сумму. Нелья корову меньше кормить и больше доить. Почему в КМУ нет экономиста Новака и экономиста Ланового ? Они бы вам об этом рассказали.
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15.05.2021 16:37 Ответить
Обиженные олигархи перетрут промеж себя и устроят Зеле маленький саботажик -- по всем каналам, заносам и отстёгам...

...и застучат у Кабмина касками по бочкам, какие-нить шахтёры с металлургами и энергетиками...
Всё в этом мире меняется, кроме граблей...*)
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15.05.2021 16:40 Ответить
Так и назовите эти реформы "налог на Беню". И не надо нос совать в налоговое законодательство, не ваше это от слова совсем.
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15.05.2021 16:44 Ответить
Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 842
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15.05.2021 16:46 Ответить
"Вы стали меньше дышать!" (С)
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15.05.2021 16:52 Ответить
Пора на Майдан.
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15.05.2021 17:27 Ответить
а изменения в налоговой и фискальной службах даст 360 миллиардов. только про них говорит не президент ни ОП и не правительство а Саакашвили. ПОЧЕМУ ТО!!! все суки в доле.
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15.05.2021 17:48 Ответить
Шмыгаль, а зарабатывать деньги в бюджет ума не хватает?
Только привлечь, повысить, ужесточить, продать. Откуда тебя взяли в премьеры?
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15.05.2021 17:52 Ответить
Налогы поднять цены на энергоносители поднять, ценовая политика в торговых сетях это условие рынка...какая радостная новость слов нет.А может начать с создания рабочих мест и достойной зарплаты...
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15.05.2021 18:26 Ответить
вы "закрываете пробелы", а я закрыл предприятие. клоуны тупые. опять будет полно безработных бомжей с квартирой в центре Киева, принадлежащей маме или бабушке, ездящих на бентли, принадлежащем папе или дедушке. из имущества - только штаны и телефон, можете отобрать. дебилы.
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16.05.2021 08:14 Ответить
Очередное наглое враньё этого базарного барыги Шмаргаля!! Где 400 тыс рабочих мест, где зарпалата учитилей в 4000 дол и ещё много где.....!!! Два сапога пара ..это чмо и брехло шмаргаль , и что наглый враль Зеленский!!!
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16.05.2021 12:29 Ответить
Ага, дурень думкою багатіє!
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16.05.2021 16:03 Ответить
 
 