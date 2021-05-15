Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство предлагает новые справедливые изменения в Налоговый кодекс, которые позволят дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд гривен ежегодно.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, новации будут касаться большого и экспортно ориентированного бизнеса.
"Это позволит дополнительно привлечь в бюджет ежегодно примерно 60 млрд грн. Мы также закрываем пробелы, которые существовали в налоговом кодексе и позволяли не платить налоги в Украине тем компаниям, которые здесь работают. Кроме того, продолжим закрывать лазейки по "скруткам", манипуляциям с налоговым долгом и теневым оборотом земель. Налоги для ФЛП, МСБ и людей не повышаются и не будут повышаться", - отметил глава Правительства.
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а так да,на людей повышать не будут...
иканамисты,мля...
Ковид?
За каждый вдох выдох /согласно объема лугких /
Основной прирост нужно получать
Роста производства роста покупательной
способности
И ввести прогресивный налог на з/п
Із зебілів ? ))
...и застучат у Кабмина касками по бочкам, какие-нить шахтёры с металлургами и энергетиками...
Всё в этом мире меняется, кроме граблей...*)
Только привлечь, повысить, ужесточить, продать. Откуда тебя взяли в премьеры?
За всё заплатит олигархат? Нет, как всегда, вы - л@хторат! Изменения в Налоговый кодекс Украины на 60 млрд. грн.