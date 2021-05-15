"Северный поток-2" - это антиевропейский и антиукраинской проект. Лучший путь к справедливости - его остановить, - Яценюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина обеспечила транзит газа в ЕС. Мы это гарантировали и выполнили свои обязательства, даже во время войны. Поддержка "Северного потока-2" - это нечестно со стороны наших европейских партнеров. Такое заявление сделал Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 15 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт форума.
"Северный поток-2" - это, без сомнения, антиевропейский, антиукраинский и пророссийский проект", - подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что как премьер-министр, а затем как председатель Киевского форума по безопасности, четко заявлял, что этот проект подорвет энергетическую стабильность и энергетическую независимость Украины, Польши, Словакии и всей Европы.
Россия получит преимущество, если "Северный поток-2" будет завершен, поэтому, подчеркнул глава КБФ, он удивлен лицемерием, с которым определенные стороны поддерживают этот проект: "Еще один циничный подход тех, кто поддерживает и защищает этот проект, заключается в нарративе, что он якобы усилит энергетический рынок Европы. Это неправда".
"Россия - поставщик природного газа в Европейский Союз. Но дело не в том, кто добывает газ, а в том, кто его доставляет. И Украина уже обеспечила транзит газа в Европейский Союз. Мы это гарантировали и выполнили свои обязательства, даже во время войны, после начала российской агрессии против Украины", - подчеркнул он.
"Поэтому хочу очень четко сказать: это нечестно со стороны наших европейских партнеров, в частности Германии. Понимаю, почему они решили ускориться с "Северным потоком-2" - ведь после выборов за несколько месяцев Германия будет новое правительство, и неизвестно, кто станет новым канцлером", - отметил Председатель КБФ.
"Это - политический проект. Это антиевропейский и антиукраинской проект. И лучший путь к справедливости - это остановить его", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Киевский Форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Украину".
Пожалуйста, подождите...
Потом этот суд выиграть... ...лет через пять. И только потом, по постановлению суда начать остановку производственного процесса.
А тут всем хочется, шоб восторжествовал силовой, незаконный беспредел...
-- Яцык себе политические купончики и стижёт -- на ровном месте -- маладэць! ...*)
...токо ж вы воровать сами у себя перестаньте, для начала...
*)
Гений
Креативный жулик с популистким уклоном...*)
До речі, мем "мудрий нарід" фішка ФСБшних тролів.Та й соевих недорозумінь.
Та ще невідомо чи витягав чи затягнув, несенітницю про 15 тис гривень на казначейському рахунку вже спростували,оновіть методичку.
Якщо є - давай до шуруй до ГПУ , а якщі ні , то досить брехати і поливати брудом украінських політиків , в угоду кремлю !
Ну і сеня за державний кошт вбухав на непотрібну "стіну" сотні мільйонів долларів США. Чи може сіточка зупинити танк?
Досить ліпити з сені месію. А його "послідовники" як щурі розбіглись по партіям
На первом месте по импорту товаров в Украину находится Китай ($654 млн).
На третьем - Германия ($299 млн).
https://biz.liga.net/
его достроят
А німці будуть бабло косити , як це робить Шрьодер !
оно ждет указаний
Поточного року станом на 5 травня 2021 року кошти на проведення інженерно-технічного облаштування кордону витрачалися в розмірі 330 тисяч гривень на оформлення земельних ділянок. Станом на 5 травня 2021 виконання робіт за зазначеною програмою складає 51,4 відсотка», - зазначили у ДПСУ.
А може варто кошти виділяти?
"зойк волаючого в пустелі"©
і "гострий сморід нафталіну"®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-тюрко-татарського походження.