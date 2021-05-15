До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко
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В Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса. Они пойдут как для первой, так и второй прививок.
Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 15 мая, передет Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
"Владелец завода Serum Institute of India, недавно приезжал в Украину и встречался с министром и с президентом (Украины Владимиром Зеленским - ред.). По словам министра, он пообещал, что в мае будет поставка CoviShield в объеме 500 тысяч доз", - сказал Ляшко.
По его словам, кроме партии вакцины CoviShield в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз южнокорейской AstraZeneca. По предварительным данным, препарат прибудет в страну 24-25 мая.
"Они пойдут и для второй прививки, и для первой", - уточнил главный санитарный врач.
Он также добавил, что для людей, которые вакцинировались препаратом CoviShield с 24 февраля по 10 марта, уже зарезервирована вторая доза вакцины с последней поставки южнокорейской AstraZeneca от COVAX. "У них с 19 мая начинается прививка второй дозой", - отметил Ляшко.
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індійсько-китайське гівно собі колоти не хоче!
Второе. Люди не записываются в чергу, бо нечем колоться. При массовой вакцинации всех желающих запишется миллионов 5 сходу.
Третье. Милионов 10 у нас ипланов по жизни, им хоть пфайзером, хоть золотым раствором от гордона предлагай вакцинироваться, они не захотят.
Давайте вже, в чергу! До речі, Файзер не кращий і не має повного схвалення - амеро-німецько-кітайська розробка.
Я знаю -- саду цвесть!
Способны наши люди
Не спать, не пить, не есть!
А вы знаете, (Степанова) снимают.
За разбой его, за пьянство, за дебош!
И, кстати, вашего соседа забирают -- негодяя,
Потому, что он на Берию похож. (сс)
Степанов хз от кого, но в трудный момент быстрого ухода двух предшественников стал у руля и както продержался до сегодня. Сейчас если уйдут то много негатива на него повесят и уже вешают, а по сути все там мазаны.