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До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко

В Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса. Они пойдут как для первой, так и второй прививок.

Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 15 мая, передет Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина. 

"Владелец завода Serum Institute of India, недавно приезжал в Украину и встречался с министром и с президентом (Украины Владимиром Зеленским - ред.). По словам министра, он пообещал, что в мае будет поставка CoviShield в объеме 500 тысяч доз", - сказал Ляшко.

По его словам, кроме партии вакцины CoviShield в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз южнокорейской AstraZeneca. По предварительным данным, препарат прибудет в страну 24-25 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко

"Они пойдут и для второй прививки, и для первой", - уточнил главный санитарный врач.

Он также добавил, что для людей, которые вакцинировались препаратом CoviShield с 24 февраля по 10 марта, уже зарезервирована вторая доза вакцины с последней поставки южнокорейской AstraZeneca от COVAX. "У них с 19 мая начинается прививка второй дозой", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко

Источник: 
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Топ комментарии
+5
Всі міністри від ЗЕ будуть однакові, бо призначаються недоумком.
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15.05.2021 18:15
+4
Есть подозрение, что и за Модерну, и за Пфайзер тут ни драк, ни очередей не будет. До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9776
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15.05.2021 17:03
+2
Задолбали клоуны своими "будет". До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4678
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15.05.2021 17:13
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Клондайк. Мені давно вже стало зрозуміло чому Меркаль в одому з своїх виступів сказала так загадково, що світ вже ніколи не буде таким, як був раніше.....
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15.05.2021 17:00 Ответить
Хіба тіки клондайк?
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15.05.2021 19:41 Ответить
Не тільки. Не тільки....
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15.05.2021 20:53 Ответить
Нарід хоче тільки Модерну від Пфайзер, все інше можна не везти а Україну бо ніхто це
індійсько-китайське гівно собі колоти не хоче!
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15.05.2021 17:01 Ответить
Есть подозрение, что и за Модерну, и за Пфайзер тут ни драк, ни очередей не будет. До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9776
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15.05.2021 17:03 Ответить
За Модерною будуть черги в 20 млн. осіб
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15.05.2021 18:41 Ответить
Ой.
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15.05.2021 19:02 Ответить
Очередь в 500 тыс. желающих это никто? Теща сегодня укололась. Полтора месяца в очереди в Дие стояла.
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15.05.2021 17:48 Ответить
500 тис на 40 мільйонів населення при епідемії це цифра просто сміхотворна! Привезіть Модерну Пфайзер і черга буде 20 млн. осіб. Люди ж не дурні
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15.05.2021 18:40 Ответить
Не на 40 миллионов. Считать вы не умеете. Не вакцинируются дети и подростки. Это порядка 8 млн. Плюс люди, которым это противопоказано. В сухом остатке база не более 32-33 млн.
Второе. Люди не записываются в чергу, бо нечем колоться. При массовой вакцинации всех желающих запишется миллионов 5 сходу.

Третье. Милионов 10 у нас ипланов по жизни, им хоть пфайзером, хоть золотым раствором от гордона предлагай вакцинироваться, они не захотят.
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15.05.2021 19:29 Ответить
Влада має знайти Модерну Пфайзер для вакцінації населення і тоді процес зрушить з мертвої точки! В Одесі є мед заклади в яких Астразенекой лікарі взагалі відмовились вакцинуватись, а один медбрат який вакцинувався захворів коронавірусом наступного дня!
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15.05.2021 21:03 Ответить
Это мизер.если миллионов 10 провакцинируются до следующего лета это будет успех.
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15.05.2021 18:41 Ответить
Результаты Moderna не были окончательными - так как испытание будет продолжено до конца 2022 года, также они не рецензировались и не публиковались в медицинских журналах. 15 ноября 2020 года Национальный институт здравоохранения США объявил, что общие результаты испытаний были положительными.

Давайте вже, в чергу! До речі, Файзер не кращий і не має повного схвалення - амеро-німецько-кітайська розробка.
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15.05.2021 19:52 Ответить
Будет, скоро, до конца года, зарезервировано. Ляшко, не путай страну с супругой. Для нее может и прокатывает, но производство вил в стране не уменьшалось.
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15.05.2021 17:07 Ответить
По Гангу пливла чергова партія трупів від коронавірусу Астра-зенекаїм не допомогла.
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15.05.2021 17:11 Ответить
Задолбали клоуны своими "будет". До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4678
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15.05.2021 17:13 Ответить
Я знаю -- город будет!
Я знаю -- саду цвесть!
Способны наши люди
Не спать, не пить, не есть!
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15.05.2021 17:17 Ответить
По словам министра (Степанова), он пообещал, что в мае будет поставка CoviShield в объеме 500 тысяч доз", - сказал Ляшко.

А вы знаете, (Степанова) снимают.
За разбой его, за пьянство, за дебош!
И, кстати, вашего соседа забирают -- негодяя,
Потому, что он на Берию похож. (сс)
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15.05.2021 17:15 Ответить
флудер ти.
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15.05.2021 17:26 Ответить
просто совковый алкоголик До кінця травня нам надійде 1,2 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6752
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15.05.2021 18:37 Ответить
ти шо, він же себе вважає арійцем, усі інші, так, тварі підколодні.
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15.05.2021 18:46 Ответить
забыл добавить что это мизер для Украины. за то загнул речь, перед вступлением в дожность министра. зелени ведь умные и честные не нужны. почему не говоришь что зе и его жОП забрали у МОЗ бабло и теперь на вакцину денег нет. вакцины в мире достаточно, ЕС уже вакцинирует подростков и детей, евреи привили уже более 75%всего населения Степанов недавно просил 5 ярдов на вакцину. так нет вакцины или денег на нее??? короче..... Ще один козел-відбувайло.
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15.05.2021 17:22 Ответить
Стесняюсь спросить А кому это "НАМ ПОСТУПИТ" (с)
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15.05.2021 17:23 Ответить
Что моё -- то моё! А что твоё -- то наше! (с)
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15.05.2021 17:30 Ответить
Скільки б доз вакцини не було в Україні зелені недоумки зроблять все аби не використати їх за призначенням. Чому? Бо їм не вигідно аби Україна розвивался.
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15.05.2021 17:36 Ответить
Цікаво ,хтось бачить, бадай якісь відмінності між Степашкою і цим звіздоболом ???)))
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15.05.2021 17:41 Ответить
Ляшко протеже грантоедов, либералов, был с супрун изначально.
Степанов хз от кого, но в трудный момент быстрого ухода двух предшественников стал у руля и както продержался до сегодня. Сейчас если уйдут то много негатива на него повесят и уже вешают, а по сути все там мазаны.
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15.05.2021 17:59 Ответить
Всі міністри від ЗЕ будуть однакові, бо призначаються недоумком.
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15.05.2021 18:15 Ответить
Попрошайки выциганыли,гроші вкрали курви с ковідного фонду,тепер ходять по світу с протягнутой рукою,жебракують...,осли...,а перед Украінцями щоки надувають...
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15.05.2021 18:17 Ответить
Хто там тепер у вас суки зелені,доктор смерть?,недоумки...
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15.05.2021 18:18 Ответить
До кінця травня нам надійде 1,2 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4581
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15.05.2021 19:05 Ответить
А нам?? А нам они поступят??
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15.05.2021 20:06 Ответить
 
 