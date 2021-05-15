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С начала суток 15 мая террористы на Донбассе 6 раз нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 15 мая террористы на Донбассе 6 раз нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала субботы, украинские военные не пострадали.

Об этом Цензор.НЕТ  сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток, 15 мая, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В частности, враг два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного. Из миномета 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино".

Кроме того, возле Марьинки враг два раза открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово - один раз из станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки 11 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из артустановки 120-го калибра вблизи Гнутово, - ООС

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Нахера нам эта статистика? Кому она нужна, если на нарушения нет никакой реакции? ОБСЕ? Так это дармоеды, которые придумали себе бесполезное занятие. Они в тех краях уже 7 лет пасутся.
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15.05.2021 18:06 Ответить
Ця фейкова статистика для українців, щоб вони повірили що терористи стріляли 6 разів а не 666 разів по 6! Довжина фронту 450 км, терористи по всьому фронту застосовують артилерію та танки! Ну хто повірить в те що терористи стріляли 6 разів якщо терористи ведуть обстріли цілодобово і по всьому фронту!
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15.05.2021 18:50 Ответить
***
Господи! Храни солдата!!!
Бо у кожного є мати!
В когось дітки і дружина.
В когось молода дівчина…
Господи, храни солдата!
Від вогню, від автомата…
На зло всім ворогам лихим! -
Нехай повернеться живим!!!
Хай янголи святі літають,
І хлопців наших захищають!
Від куль ховають їх крильми!
За них молитись будем ми…
Господи! Спаси й сохрани солдата!!!
Для мати - сина, для малечі - тата!!!
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15.05.2021 18:07 Ответить
а під Попасною ..значить тиша була шо аж в Лисичанську чути було..А в сводках ні слова про це
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15.05.2021 18:24 Ответить
А belge переживает, что сводки сильно информативные Від початку доби 15 травня терористи на Донбасі 6 разів порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2977
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15.05.2021 18:42 Ответить
Так, зранку дуже гучно гупало щось важке. В Лисичанську добре це відчувалося.
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15.05.2021 22:51 Ответить
Идиотская формула: Столько-то раз нарушено перемирие.

В похоронках тоже пишут, типа: Погиб в бою во время перемирия. ?
Это не честно, по крайней мере, в отношении Воинов...
Ганьба!
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15.05.2021 18:44 Ответить
 
 