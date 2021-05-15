С начала суток 15 мая террористы на Донбассе 6 раз нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС
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На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала субботы, украинские военные не пострадали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток, 15 мая, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В частности, враг два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного. Из миномета 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино".
Кроме того, возле Марьинки враг два раза открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово - один раз из станковых противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Господи! Храни солдата!!!
Бо у кожного є мати!
В когось дітки і дружина.
В когось молода дівчина…
Господи, храни солдата!
Від вогню, від автомата…
На зло всім ворогам лихим! -
Нехай повернеться живим!!!
Хай янголи святі літають,
І хлопців наших захищають!
Від куль ховають їх крильми!
За них молитись будем ми…
Господи! Спаси й сохрани солдата!!!
Для мати - сина, для малечі - тата!!!
В похоронках тоже пишут, типа: Погиб в бою во время перемирия. ?
Это не честно, по крайней мере, в отношении Воинов...
Ганьба!