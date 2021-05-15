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Новости Политика Украины
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Латвия (368) Джапарова (140) Крымская платформа (269)

В латвийском сейме создана депутатская группа для поддержки Крымской платформы, - Джапарова. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Сейме Латвии создана депутатская группа для поддержки Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке  написала заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

Группа создана "для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыму и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Джапарова поблагодарила латвийских партнеров за поддержку Украины, в частности председателя комитета по иностранным делам Рихарда Колсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен подтвердил участие США на высоком уровне в саммите "Крымской платформы", - Кулеба

Напомним, по замыслу украинских властей "Крымская платформа" должна стать площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа. Свое участие в нем подтвердили, в частности, президент Латвийской Республики Егилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Польши Анджей Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите "Крымской платформы" оценят эффективность санкций против РФ, - Джапарова

В латвийском сейме создана депутатская группа для поддержки Крымской платформы, - Джапарова 01
В латвийском сейме создана депутатская группа для поддержки Крымской платформы, - Джапарова 02

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...сдаётся мне, шо платформа эта затонет сразу после отправки в большое плаванье...
Могу сказать: почему?
...денег Бене не дадут...
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15.05.2021 18:15 Ответить
Если что и затонет, так это мечты кацапов У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова - Цензор.НЕТ 231
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15.05.2021 18:40 Ответить
оно не тонет (
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15.05.2021 21:56 Ответить
У этого "оно" есть другое замечательное свойство - все мечты кацапов сбываются наоборот. У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова - Цензор.НЕТ 452
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16.05.2021 11:27 Ответить
 
 