Главы МИД Молдовы Чокой и Грузии Залкалиани посетят Украину, чтобы обсудить евроинтеграцию трех стран
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Министры иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой и Грузии Давид Залкалиани посетят Украину 17 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"17 мая и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетят Украину с совместным рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", - сказано в нем.
Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии проведут переговоры по теме европейской интеграции трех государств.
В этом контексте они также обсудят приоритеты развития инициативы Европейского союза "Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Армения) и подготовку к его саммиту в этом году.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные усилия по укреплению региональной безопасности.
В ходе встречи министры подпишут совместный меморандум и сделают заявления для прессы.
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На цьому саміті необхідно поставити питання про створення робочої групи для підготовки союзу у військові обороні та створенні загальної базпекової доктрини і за два місяці цю доктрину прийняти і ратифікувати.
Народи Молдови, Грузії України мають спільні корені - що не скажеш про москалів - тому ми мусимо домовитись і дати відсіч орді.