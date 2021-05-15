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Грузия (1241) евроинтеграция (454) МИД (2545) Молдова (635)

Главы МИД Молдовы Чокой и Грузии Залкалиани посетят Украину, чтобы обсудить евроинтеграцию трех стран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главы МИД Молдовы Чокой и Грузии Залкалиани посетят Украину, чтобы обсудить евроинтеграцию трех стран

Министры иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой и Грузии Давид Залкалиани посетят Украину 17 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"17 мая и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетят Украину с совместным рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", - сказано в нем.

Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии проведут переговоры по теме европейской интеграции трех государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19

В этом контексте они также обсудят приоритеты развития инициативы Европейского союза "Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Армения) и подготовку к его саммиту в этом году.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные усилия по укреплению региональной безопасности.

В ходе встречи министры подпишут совместный меморандум и сделают заявления для прессы.

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Топ комментарии
+3
"Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Армения)
Щас петь буду! (с)

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15.05.2021 19:00
+2
Министры иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой и Грузии Давид Залкалиани будут обсуждать в Украине (на секундочку, ведущей войну с РФ) без представителей Азербайджана и Армении (между которыми не закрыт вопрос территориальных претензий), Беларуси (с усатым диктатором во главе страны) будут решать вопросы евроинтеграции . Что же у нас в МИДе курят все-таки, такой треш заявить.... Жаба с гадюкой отдыхает.
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15.05.2021 19:14
+2
Голимий чёс ,пурга!!! Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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15.05.2021 19:37
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"Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Армения)
Щас петь буду! (с)

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15.05.2021 19:00 Ответить
Министры иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой и Грузии Давид Залкалиани будут обсуждать в Украине (на секундочку, ведущей войну с РФ) без представителей Азербайджана и Армении (между которыми не закрыт вопрос территориальных претензий), Беларуси (с усатым диктатором во главе страны) будут решать вопросы евроинтеграции . Что же у нас в МИДе курят все-таки, такой треш заявить.... Жаба с гадюкой отдыхает.
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15.05.2021 19:14 Ответить
Голимий чёс ,пурга!!! Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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15.05.2021 19:37 Ответить
Лихорадит фондовые биржи мира: Молдова подняла цены на укроп...
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15.05.2021 19:01 Ответить
Как бы при молдавской делегации Чауса не нашли...
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15.05.2021 19:03 Ответить
Обычная рутинная встреча , просто после того как Осел насрал и грузинам и молдаванам им все равно приходится иметь с нами дело и тянуть время в ожидании нормальной власти в Украине.
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15.05.2021 20:02 Ответить
Он даже не понял сам , что натворил .
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15.05.2021 22:36 Ответить
Мавзолейное быдло давно не при делах....,с Крысами диалога не бывает...
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15.05.2021 21:02 Ответить
Кусок Молдовы украли,кусок Грузии,Кусок Украины... о чем можно договориться с БЫДЛОМ питерской шпаны?Глави МЗС Молдови Чокой та Грузії Залкаліані відвідають Україну, щоб обговорити євроінтеграцію трьох країн - Цензор.НЕТ 2274
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15.05.2021 21:05 Ответить
карлсона не забудьте
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15.05.2021 21:15 Ответить
Молдові насрали в кишеню зі справою Чауса і тепер надіються на підтримку.
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16.05.2021 00:39 Ответить
Як перший крок до створення коаліції для організації протидії намірам спільного ворога це дуже бажаний політичний захід.
На цьому саміті необхідно поставити питання про створення робочої групи для підготовки союзу у військові обороні та створенні загальної базпекової доктрини і за два місяці цю доктрину прийняти і ратифікувати.
Народи Молдови, Грузії України мають спільні корені - що не скажеш про москалів - тому ми мусимо домовитись і дати відсіч орді.
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16.05.2021 15:41 Ответить
Спільних коренів ми не маємо, але маємо добросусідські взаємини. Маємо тільки спільного ворога -- Росію.
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16.05.2021 16:08 Ответить
 
 