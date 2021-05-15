Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира подчеркнул важную роль военного сдерживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями", - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-го Экуменического церковного съезда во Франкфурте-на-Майне в субботу, 15 мая.

"Пока существует военная угроза, мы должны обеспечивать военное сдерживание", - подчеркнул Столтенберг, отвечая на вопрос о военных расходах и мерах по сохранению мира.

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В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. "Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене", - сказал он, напомнив в этой связи об Украине, Грузии и оппозиционере Алексее Навальном. "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - указал Столтенберг.

На вопрос о том, какую роль в деле урегулирования конфликтов могли бы играть религиозные лидеры, Столтенберг ответил, что религия, безусловно, может быть частью решения, но при этом она может являться и частью проблемы.

По словам генсека НАТО, это относится не только к террористической группировке "Исламское государство", но и, например, к норвежскому правому экстремисту Андерсу Брейвику, который попытался оправдать совершенные им преступления своим представлением о вере.

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