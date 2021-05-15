Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира подчеркнул важную роль военного сдерживания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями", - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-го Экуменического церковного съезда во Франкфурте-на-Майне в субботу, 15 мая.
"Пока существует военная угроза, мы должны обеспечивать военное сдерживание", - подчеркнул Столтенберг, отвечая на вопрос о военных расходах и мерах по сохранению мира.
В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. "Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене", - сказал он, напомнив в этой связи об Украине, Грузии и оппозиционере Алексее Навальном. "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - указал Столтенберг.
На вопрос о том, какую роль в деле урегулирования конфликтов могли бы играть религиозные лидеры, Столтенберг ответил, что религия, безусловно, может быть частью решения, но при этом она может являться и частью проблемы.
По словам генсека НАТО, это относится не только к террористической группировке "Исламское государство", но и, например, к норвежскому правому экстремисту Андерсу Брейвику, который попытался оправдать совершенные им преступления своим представлением о вере.
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Про це пише Air Force Magazine.
Це відбуватиметься на фоні намірів скоротити парк бойової авіації до чотирьох типів літаків.
До кінця 2026 фінансового року заплановано списати близько 234 винищувачів F-15C/D. Флот F-16 скоротиться на 124 літаки, за рахунок списання найстаріших моделей. До 2023 року буде зменшено на 63 одиниці кількість штурмовиків A-10 на озброєнні - з 281 до 218 бортів.
За цей же період в експлуатацію введуть 84 нових винищувачів F-15EX та 220 багатоцільових F-35A, тобто кількісна різниця складе 117 бортів.На фоні намірів скороти парк винищувальної авіації керівники Повітряних сил США планують вивести з експлуатації багатоцільові винищувачі F-22.
На зміну багатоцільовому винищувачу F-22 прийде реактивний літак, що створюється за програмою NGAD, який буде літати разом з F-35.
За підрахунками Heritage Foundation, станом на листопада 2020 року у Повітряних силах США налічувалось 186 літаків F-22.
Їх середній вік - 12 років, але у той же час в експлуатації американські авіатори зіткнулись з низьким рівнем спроможностей місій, що частково пов'язана зі структурною модернізацією, яка часто виводить з ладу кілька літаків.https://mil.in.ua/uk/news/u-ssha-hochut-spysaty-421-staryh-vynyshhuvachiv-ta-kupyty-304-novyh/
_Либо крестик, либо трусы. Долбаные шизофреники! Ослы буридановы.
Десятки тысяч человек были бы живы, МН17 спокойно бы долетел до места, Сев.Корея была бы смешным музеем жирного хомяка, черножопые убийцы сидели бы тише воды и не трогали Израиль...
в их головы с детсада вбивается нацистская доктрина- ненависть ко всему неруSSкому и жертвенность во
имя кремлёвского фюрера !
рюсские бабы говна еще нарожають...
Такую мысль высказал американский дипломат Александр Вершбоу во время Киевского форума 15 мая, передает "Украина 24". По его словам, возможно, именно колебания НАТО и недостаток единства добавили России смелости в ее действиях.
"Но есть и те, кто считает, что неудачно сформулированное решение саммита, а именно - однозначное обещание членства, спровоцировало Россию, и мы должны быть осторожными сегодня", - сказал Вершбоу.
Такая позиция Альянса, по мнению дипломата, дает возможность Владимиру Путину считать, что время на его стороне.
"Мы должны каким-то образом повлиять на его расчеты", - подчеркнул дипломат.