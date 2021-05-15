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Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира подчеркнул важную роль военного сдерживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями", - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-го Экуменического церковного съезда во Франкфурте-на-Майне в субботу, 15 мая.

"Пока существует военная угроза, мы должны обеспечивать военное сдерживание", - подчеркнул Столтенберг, отвечая на вопрос о военных расходах и мерах по сохранению мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг

В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. "Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене", - сказал он, напомнив в этой связи об Украине, Грузии и оппозиционере Алексее Навальном. "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - указал Столтенберг.

На вопрос о том, какую роль в деле урегулирования конфликтов могли бы играть религиозные лидеры, Столтенберг ответил, что религия, безусловно, может быть частью решения, но при этом она может являться и частью проблемы.

По словам генсека НАТО, это относится не только к террористической группировке "Исламское государство", но и, например, к норвежскому правому экстремисту Андерсу Брейвику, который попытался оправдать совершенные им преступления своим представлением о вере.

Также читайте: Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений

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Топ комментарии
+4
Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9661
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15.05.2021 19:39
+4
Где-то под землей в бункере под просторами завораживающего природного приморского пейзажа одиноко загрустил на горшке величайший геополитик. От грусти ему помогал только противогаз...
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15.05.2021 19:41
+3
Імперські амбіціі Росіі ,скінчаться лише разом з РФією !!!))))
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15.05.2021 19:40
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Правила форума Совет форумчан
Вони вже лежать під ними 👍🏼🙂
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15.05.2021 19:55 Ответить
шо та не заметно
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15.05.2021 21:11 Ответить
Что то совсем бред какой-то, начиналось с военного устрашения, а закончилось экономическим давлением. Это он о сп2 судя по логике статьи?
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15.05.2021 19:34 Ответить
А Боррель иного мнения, осторожничает, "не поймешь вас,Ивановых".
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15.05.2021 19:38 Ответить
Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9661
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15.05.2021 19:39 Ответить
Імперські амбіціі Росіі ,скінчаться лише разом з РФією !!!))))
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15.05.2021 19:40 Ответить
Где-то под землей в бункере под просторами завораживающего природного приморского пейзажа одиноко загрустил на горшке величайший геополитик. От грусти ему помогал только противогаз...
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15.05.2021 19:41 Ответить
"Чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями"

...так Зеле и передайте...
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15.05.2021 19:44 Ответить
сам і передай ТЄ, тут пєрєдастів катма! Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5057
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15.05.2021 19:49 Ответить
-- а вместо тебя на диване не полежать? *)
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15.05.2021 19:51 Ответить
В мене є кіт, він мені *********. Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6808
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15.05.2021 19:53 Ответить
Тебе легче... -- а у меня, с моих налогов -- Столтенберг на содержании... ...приходится пахать...*)
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15.05.2021 19:56 Ответить
У Повітряних силах США хочуть списати 421 старих винищувачів та купити їм на заміну 304 нових.
Про це пише Air Force Magazine.
Це відбуватиметься на фоні намірів скоротити парк бойової авіації до чотирьох типів літаків.
До кінця 2026 фінансового року заплановано списати близько 234 винищувачів F-15C/D. Флот F-16 скоротиться на 124 літаки, за рахунок списання найстаріших моделей. До 2023 року буде зменшено на 63 одиниці кількість штурмовиків A-10 на озброєнні - з 281 до 218 бортів.
За цей же період в експлуатацію введуть 84 нових винищувачів F-15EX та 220 багатоцільових F-35A, тобто кількісна різниця складе 117 бортів.На фоні намірів скороти парк винищувальної авіації керівники Повітряних сил США планують вивести з експлуатації багатоцільові винищувачі F-22.

На зміну багатоцільовому винищувачу F-22 прийде реактивний літак, що створюється за програмою NGAD, який буде літати разом з F-35.

За підрахунками Heritage Foundation, станом на листопада 2020 року у Повітряних силах США налічувалось 186 літаків F-22.
Їх середній вік - 12 років, але у той же час в експлуатації американські авіатори зіткнулись з низьким рівнем спроможностей місій, що частково пов'язана зі структурною модернізацією, яка часто виводить з ладу кілька літаків.https://mil.in.ua/uk/news/u-ssha-hochut-spysaty-421-staryh-vynyshhuvachiv-ta-kupyty-304-novyh/
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15.05.2021 19:45 Ответить
п.с. Українським військовим відомствам варто попрацювати з Повітряними Силами США, щоб заполучити списані винищувачі США.
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15.05.2021 19:46 Ответить
Дикого зверя нельзя приручить и сделать домашним. А если дикий зверь нападает на домашних зверей и утаскивает их, то такого зверя можно только пристрелить. Потому Россию можно только уничтожить и она должна развалится и с империи должно образоваться много стран и эти стран не будут такими агрессивными.
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15.05.2021 20:02 Ответить
в цирке дрессировщика слушаются слоны , тигры , львы и даже медведи
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15.05.2021 21:19 Ответить
видел море видео, как слоны нападали на людей цирке и львы и тигры и медведи.
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15.05.2021 22:08 Ответить
5 океанов видео , где цирк с дикими и свирепыми животными проходит благополучно , даже кошки слушаются Куклачёва ))
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15.05.2021 22:29 Ответить
"В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией."

_Либо крестик, либо трусы. Долбаные шизофреники! Ослы буридановы.
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15.05.2021 20:04 Ответить
185 Гвардейский Краснознаменный Кировоградско Будапештский тяжелый бомбардировочный авиационный полк авиапарк ракетоносцы ТУ 22 м 3 Когда его резали пилоты плакали Для незнающих авиабаза Полтава Тогда все обещали защищать Украину А сейчас всем похер Мое мнение заминировать все АЭС и диктовать свои условия
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15.05.2021 20:12 Ответить
или засыпать в снаряды та ракеты радиационный порошок от реакторов
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15.05.2021 21:23 Ответить
В европейском противостоянии учавствуют только христианские страны. Поэтому могут и должны религиозные лидеры помочь установлению мира и стабильности
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15.05.2021 20:14 Ответить
Только представьте себе мир без совка, без русских...
Десятки тысяч человек были бы живы, МН17 спокойно бы долетел до места, Сев.Корея была бы смешным музеем жирного хомяка, черножопые убийцы сидели бы тише воды и не трогали Израиль...
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15.05.2021 20:26 Ответить
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3393
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15.05.2021 20:30 Ответить
какое нах экономическое давление... дети,кремлёвский великодержавный шовинизм готовит страну полным ходом к мировой войне, разжигая в мире ненависть и укрепляя свой военный потенциал...идя по стопам гитлераприродных ресурсов у них - хватает,только посмотрите, как они готовят путлерюгенд у себя , в украинском Крыму, на Донбассе...эти путинские выкормыши намного опаснее взрослых солдат, ведь

в их головы с детсада вбивается нацистская доктрина- ненависть ко всему неруSSкому и жертвенность во
имя кремлёвского фюрера !
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15.05.2021 20:31 Ответить
Глухие , слепые , заторможенные , запуганные ****** совсем потеряли чувство самосохранения , веря , что с рашизмом можно договариваться !
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15.05.2021 21:22 Ответить
кто бы говорил о договорах Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9486 ваша Меркель с рашистами торгует , инвестирует и продвигает сп-2 , молчала бы
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15.05.2021 21:28 Ответить
Гейропа решительно и самоотверженно будет сохранять 33-ю степень крайней озабоченности и зарплату от кремля будет принципиально принимать только в Евро !

Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9749
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15.05.2021 20:32 Ответить
После краха мордора настанет следующий период мира и созидания. Войны затихнут, ибо главный всемирный спонсор войн и терроризма будет уничтожен. Китай будет осваивать Сибирь. Европа будет заниматься вытрезвлением и приучением к нормальной жизни туземцев западной части мордора.(с)
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15.05.2021 20:44 Ответить
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7245.
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15.05.2021 22:32 Ответить
Советское быдло сопротивлялось мировым Буржуинам целых 70 годков,с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года... Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3572
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15.05.2021 20:49 Ответить
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 270 Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8910
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15.05.2021 20:52 Ответить
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3580 Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5490
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15.05.2021 20:54 Ответить
Маршал Жюков сказал гениальную фразу....
рюсские бабы говна еще нарожають... Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9966
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15.05.2021 20:57 Ответить
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3415
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15.05.2021 21:00 Ответить
/Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9076
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15.05.2021 22:31 Ответить
54 года назад кацапсиновые людоеды коммурастической Москаль Орды мобилизовали около 1 миллиона арабов,сотни тысяч СССРовецкой авиации и бронетехники и организовали нападение на Израиль!За 6 дней войны, экспедиционный корпус ВС США разнес на атомы 50 тыс. срусских "советников-палководцев" и пол дюжины арабских стран! Стараниями "непобедимой красной армии,КПСС и советского нарота" территория Израиля увеличилась в 4 раз !!!
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1840
 Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4146
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15.05.2021 21:36 Ответить
Не сохранять, а наращивать
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15.05.2021 21:39 Ответить
нужно просто перестать стрелять
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15.05.2021 21:46 Ответить
.Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5910
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15.05.2021 22:35 Ответить
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9905/
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15.05.2021 22:29 Ответить
если мировое сообщество не видит(ослепло) в зайвлениях рашиста о войне хамас с Израилем (угроза интересам рабсеи) его непосредсвенного участия и спонсирования терроризма ,через своих подельников ,тогда примеры которые ,рисует Столтенберг мультфильмы для деток ,в сравнении с тем,что вытворяет зажравшийся рашистский террорист.
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15.05.2021 22:56 Ответить
РоССия вела, ведет и будет вести себя агрессивно. Без этого орда не выживает.
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15.05.2021 22:57 Ответить
В НАТО, вероятно, опасаются спровоцировать агрессию со стороны России, поэтому медлят предоставлять Украине и Грузии План действия относительно членства. Однако именно неуверенность Альянса дает РФ "ложное ощущение, что она имеет право постоянного вето на евроатлантическое будущее стран".

Такую мысль высказал американский дипломат Александр Вершбоу во время Киевского форума 15 мая, передает "Украина 24". По его словам, возможно, именно колебания НАТО и недостаток единства добавили России смелости в ее действиях.
"Но есть и те, кто считает, что неудачно сформулированное решение саммита, а именно - однозначное обещание членства, спровоцировало Россию, и мы должны быть осторожными сегодня", - сказал Вершбоу.
Такая позиция Альянса, по мнению дипломата, дает возможность Владимиру Путину считать, что время на его стороне.
"Мы должны каким-то образом повлиять на его расчеты", - подчеркнул дипломат.
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16.05.2021 01:38 Ответить
 
 