За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине продолжается "Большая приватизация", в рамках которой в этом году планируют продать около 900 объектов.
Об этом сообщил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"В списке на приватизацию уже находятся более 900 объектов. Первый квартал прошел достаточно успешно. По итогам проведенных аукционов 1 млрд грн должен зайти в бюджет. Мы ждем эти деньги. Каждый покупатель в течение месяца после выигрыша в аукционе должен заключить договор. А еще спустя максимум месяц должен оплатить деньги в бюджет. Приватизационный механизм работает, мы видим, что доверие инвестора вернулось", - рассказал Кошеленко.
По его словам, среди следующих объектов, которые сейчас готовят к приватизации — объединенная горно-химическая компания (ОГК) и АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик").
"ОГК - это два горно-обогатительных комбината, расположенных в Днепропетровской и Житомирской области", - уточнил Кошеленко.
При этом заместитель председателя Фонда государственного имущества отметил, что те предприятия, которые попадают в перечень на приватизацию, как правило, уже имеют финансовые проблемы.
"Они не являются стратегическими. Они требуют инвестиций, поскольку оборудование изношено", - отметил Кошеленко.
Пожалуйста, подождите...
-- Хто заходил?
-- Бюджет.
-- И где он?
-- Весь вышел...
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России брошен вызов, сравнимый с экспансией Тевтонского ордена и татаро-монгольским игом. По его словам, сейчас у России другой противник в лице западных стран, который «не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти стрел».
братья, православные !
рубите кабеля нечестивые что в Чухонию и город Стекольный идут !
Ми скоро рєшим , какая єто будєт сумма , какой наш процент с єтого , и озвучім .
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еще успешней!
Буквально день назад, з"явилася новина, що Кабінет міністрів ЗЕленого придурка вирішив порегулювати ціни на бензин та солярку.
Ну от нічого дебілів життя не навчило, адже відносно недавно, у 2005 році, Жулька Тимошенниця робила те ж саме - вручну регулювала ціни на пальне.
В результаті, пальне майже зникло на заправках, і на них стояли кілометрові черги !!
Сьогодні та ж сама ситуація на деяких заправках !!
Ура, товарісчі!