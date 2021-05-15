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Новости Политика Украины
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За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко

В Украине продолжается "Большая приватизация", в рамках которой в этом году планируют продать около 900 объектов.

Об этом сообщил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"В списке на приватизацию уже находятся более 900 объектов. Первый квартал прошел достаточно успешно. По итогам проведенных аукционов 1 млрд грн должен зайти в бюджет. Мы ждем эти деньги. Каждый покупатель в течение месяца после выигрыша в аукционе должен заключить договор. А еще спустя максимум месяц должен оплатить деньги в бюджет. Приватизационный механизм работает, мы видим, что доверие инвестора вернулось", - рассказал Кошеленко.

По его словам, среди следующих объектов, которые сейчас готовят к приватизации — объединенная горно-химическая компания (ОГК) и АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик").

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июне ожидаем первую "ласточку" большой приватизации: на аукцион будет выставлена "Объединенная горно-химическая компания", - Сенниченко

"ОГК - это два горно-обогатительных комбината, расположенных в Днепропетровской и Житомирской области", - уточнил Кошеленко.

При этом заместитель председателя Фонда государственного имущества отметил, что те предприятия, которые попадают в перечень на приватизацию, как правило, уже имеют финансовые проблемы.

"Они не являются стратегическими. Они требуют инвестиций, поскольку оборудование изношено", - отметил Кошеленко.

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Топ комментарии
+19
За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко - Цензор.НЕТ 8750
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15.05.2021 19:57
+9
в бюджет должен зайти 1 млрд грн
-- Хто заходил?
-- Бюджет.
-- И где он?
-- Весь вышел...
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15.05.2021 19:59
+7
После того как распилили 65 млрд ковидных денег, они хвастаются 1 морд от приватизации?!
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15.05.2021 20:02
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Правила форума Совет форумчан
Так і кажіть за продаж надлишкового військового майна.
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15.05.2021 19:56 Ответить
держава має мати частку ринку у всіх галузях, які забезпечують життя громадян і через свою частку регулювати цінову політику(простий приклад - державна сітка заправок автомобілів ПММ)!!! Так є в 90% країн світу. Також військовиків і діток у садочку повинна годувати ДЕРЖАВА! Вакцинацією дітей і всіх інших громадян має займатися спеціальна державна служба із професміоналів, а не масса невідомих прокладок! Та держава, яка хоче здохнути, все розпродує в руки невідомо кого, в тому числі і в руки ворога.
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16.05.2021 09:30 Ответить
За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко - Цензор.НЕТ 8750
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15.05.2021 19:57 Ответить
саша паламарчук - За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 118 За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 7951
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15.05.2021 21:12 Ответить
неуківець За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 9305
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15.05.2021 21:31 Ответить
в бюджет должен зайти 1 млрд грн
-- Хто заходил?
-- Бюджет.
-- И где он?
-- Весь вышел...
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15.05.2021 19:59 Ответить
большевик можете поставить себе в минус. купит объект с такими рисками разве что свои на перепродажу.
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15.05.2021 20:02 Ответить
После того как распилили 65 млрд ковидных денег, они хвастаются 1 морд от приватизации?!
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15.05.2021 20:02 Ответить
у нас в стране важно ни сколько зайдет а сколько и кому выйдет За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко - Цензор.НЕТ 8200
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15.05.2021 20:03 Ответить
Я просто дико уверен, ну просто нет на этой планете человека, который верит в прозрачность этих торгов. Тьфу, тьфу о чем это я. В это верит Беня, а значит торги будут абсолютно прозрачными в его пользу.
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15.05.2021 20:07 Ответить
...и этот миллиард успешно прожрут и просрут ЗЕбильные твари, а потом еще и заявят, что в пенсионном фонде дыра.
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15.05.2021 20:09 Ответить
С фасада Госдумы из-за сильного ветра упала буква "А"
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15.05.2021 20:10 Ответить
Володин сравнил западные страны с татаро-монгольским игом За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 4962


Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России брошен вызов, сравнимый с экспансией Тевтонского ордена и татаро-монгольским игом. По его словам, сейчас у России другой противник в лице западных стран, который «не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти стрел».

братья, православные !
рубите кабеля нечестивые что в Чухонию и город Стекольный идут ! За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 4962
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15.05.2021 20:20 Ответить
і шапочку із фольгі....
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16.05.2021 09:17 Ответить
Ну , нє факт что мільярд ,, ето Вова как всєгда - бєжит впэрэді паравоза . За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 1608 . .
Ми скоро рєшим , какая єто будєт сумма , какой наш процент с єтого , и озвучім .

За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 559 .

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15.05.2021 20:19 Ответить
Купят, чтобы за зеленую энергию требовать.
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15.05.2021 20:45 Ответить
За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 2723
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15.05.2021 20:19 Ответить
А потом олигархи с приватизированного гос имущества заработают себе миллиарды долларов, которые могла заработать Украина, если бы поставила на них топовых менеджеров мировых.
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15.05.2021 20:22 Ответить
ИДИОТЫ !!! ЛУЧШЕ В АРЕНДУ СДАТЬ !!! ВСЁ РАВНО ПОТОМ НАЦИОНАЛИЗИРУЮТ !)
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15.05.2021 20:22 Ответить
Это называется мафиозный передел Украинского имущества под тенью олигархов со своими загребущими руками.
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15.05.2021 20:23 Ответить
но почему то не зашел )))
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15.05.2021 20:31 Ответить
За первый квартал должен зайти 1 млрд, а сколько должно зайти за 95?
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15.05.2021 20:31 Ответить
Ну зайде мільярд. Його успішно просруть і розтягнуть. Шо далі будете продавати?
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15.05.2021 20:43 Ответить
Зеленую энергию.
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15.05.2021 20:47 Ответить
а далі повертатимемо їм ПДВ за вивоз сировини з країни
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16.05.2021 09:18 Ответить
От приватизации не интересно. Гораздо, гораздо интереснее от таможни должно получиться. Очень даже гораздо...
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15.05.2021 21:00 Ответить
"Має бути", можливо", "сподіваємось" ... лише мрії
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15.05.2021 21:15 Ответить
Млрд, мудило, тебе ничего не должен.
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15.05.2021 21:22 Ответить
1млрд гривень? За 900 підприємств? Трохи більше 1млн гривень за штуку? Та зараз навіть не супер-пупер авто стільки коштує! А почім пучок? А для Бєні?
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15.05.2021 21:30 Ответить
Просте питання,а якщо не зайде мільярд хтось відповість?Ці всі держслужбовці готові написати заяви про звільнення якщо слова розходяться з ділом?Україна це Європа і ми будемо в ЄС переконаний президент Зеленський,але в ЄС є відповідальність а у нас як з цим.Нічого із запланованого урядом не виконується але все добре.
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15.05.2021 21:44 Ответить
А якщо не зайде?
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15.05.2021 22:08 Ответить
чую в 95 квартал бюджет Вошел..
еще успешней! За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 4161
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15.05.2021 23:40 Ответить
Держ.регулювання цін завжди закінчується зникненням товарів, ціни на які владні ідіоти регулюють... )
Буквально день назад, з"явилася новина, що Кабінет міністрів ЗЕленого придурка вирішив порегулювати ціни на бензин та солярку.
Ну от нічого дебілів життя не навчило, адже відносно недавно, у 2005 році, Жулька Тимошенниця робила те ж саме - вручну регулювала ціни на пальне.
В результаті, пальне майже зникло на заправках, і на них стояли кілометрові черги !!
Сьогодні та ж сама ситуація на деяких заправках !!
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15.05.2021 23:57 Ответить
Я вважаю, що приватизованим підприємствам, що вивозять з країни валюту та ресурси треба повертати не тільки ПДВ, а ще пенсійні заощадження людей та податок на прибуток та і взагалі всі податки їм повертати та ще доплачувати зверху за те, що вони нас обдарували своєю присутністю
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16.05.2021 09:14 Ответить
Зебуины, как вы легко предугадываемы.... Только стяжать... А почему не получить тот же миллиард от тех же работающих объектов, в качестве налога на прибыль?... Почемы вы, зебуины, добро превращаете в лайно?...Только и способны, что проси.ать готовое.
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16.05.2021 01:53 Ответить
міліард за 900 ------це ж копійки.Мотор січ вперще продали в 30 раз дешевше.Керівник ФДМ озолотився?
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16.05.2021 06:38 Ответить
Велике Крадівництво продовжується нестримно!
Ура, товарісчі!
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16.05.2021 09:10 Ответить
Північно-Кримський канал, сподіваюсь не забудуть приватизувати як велів їхній хазяїн у Кремлі?
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16.05.2021 09:15 Ответить
канал може і приватизують, але дніпровську воду не приватизуєш.
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16.05.2021 09:44 Ответить
Для некорумпованих 1 млрд. - пару кілометрів асфальту.
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16.05.2021 14:34 Ответить
Сленг решал,фу .
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16.05.2021 17:09 Ответить
 
 