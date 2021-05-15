Генетические последовательности из РНК COVID-19 могут интегрироваться в геном клетки носителя, из-за чего ПЦР-тест дает положительный результат, - ученые
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У многих людей, перенесших COVID-19, продолжают обнаруживать РНК коронавируса спустя недели или месяцы после выздоровления.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Свой ответ на вопрос предлагают ученые из Института биомедицинских исследований Уайтхеда, Национального института рака и Массачусетского технологического института (США).
Исследования показали, что генетические последовательности из РНК-вируса SARS-CoV-2 могут интегрироваться в геном клетки-хозяина посредством обратной транскрипции. Затем эти участки генома "считываются" в РНК и в результате выявляются с помощью ПЦР-теста.
"Возбудитель COVID-19 - не единственный вирус, который встраивается в геном человека: порядка восьми процентов нашей дезоксирибонуклеиновой кислоты состоит из остатков древних вирусов. Некоторые, называемые ретровирусами, реплицируются при помощи интеграции в ДНК. "SARS-CoV-2 не относится к ретровирусам, значит, ему не нужна обратная транскрипция для репликации. Однако неретровирусные последовательности РНК-вируса были обнаружены в геномах многих видов позвоночных, включая человека", - цитирует Naked Science первого автора исследования Лигуо Чжана из Института Уайтхеда.
Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент в лаборатории: они заразили человеческие клетки коронавирусом, а через два дня секвенировали их ДНК, чтобы посмотреть, содержит ли она следы генетического материала патогена. Для большей достоверности использовали три разных метода секвенирования. По итогу во всех образцах обнаружили генетический материал вируса, хотя ни одного из фрагментов было бы недостаточно для воссоздания живого SARS-CoV-2. Потом ученые исследовали ДНК, фланкирующую небольшие вирусные последовательности, чтобы понять механизм, посредством которого они туда попали.
Конечно, чтобы точно установить, насколько такое явление распространено в реальной жизни, понадобится больший объем данных. Вероятно, только некоторые клетки человека подвергаются какой-либо вирусной интеграции. Если взять другой РНК-вирус, встраивающийся в геном клетки-хозяина, то только 0,001-0,01 процента инфицированных клеток содержала бы встроенную ДНК патогена. Частота интеграции SARS-CoV-2 у людей пока не известна.
"Доля клеток, которые интегрируются, может быть очень маленькой. Но даже если это случается редко, миллионы человек уже инфицированы, не так ли?", - добавили ученые.
Пожалуйста, подождите...
кива не даст сбрехать)))))
Всё хорошо в меру! -- не в меру терпимости, а в меру удовольствия...*)
Карл Ціммер (науковець)
Насколько я понял, сейчас главное -- найти универсальное одно, или несколько вакцин от этой мутирующей заразы... Типа, как от гриппа.
Про лекарство от Короны уже не говорят.
Будем ширятся от неё по-жизни. -- а жизнь у каждого своя...*)
Программирует их(клетки) .....ПРОГРАММИСТ, т.е существо, которое по своей сути просто паразит. Его называют йетти, скунсовая обезъяна, лох-несс и прочая мутня т.д. Проще назвать его глобстером. Внешне это трубчато-волосатое комкообразное, которе периодически выбрасывает на берег. Внимание, чем больше людей на Земле, тем больше размеры глобстера. Каждый волос- трубочка, это связи(зеленые именно так их называют) с конечным пользователем...без разницы с каким. Это большая биологическая нейронная сеть, очень развитая, но!!!..не умеющая сама себя продуцировать. Не имеющая осязания(глаз), оно ей не нужно. Для своего выращивания она(сори -ОНИ, это сообщество существ) использует другие формы жизни. А именно кровь...да,да кровь кроликов, которые собирает чупакабра и есть субстанция, которая ей нужна. Вот поэтому раньше и были жертвоприношения в форме сдачи крови быков, людей и т.д. А сама чупакабра - это тоже разовый программный продукт для разовой задачи. В манускрипте Войнича, она тоже выходит из ванны!!! Она не жизнеспособна. Выращивают ..программиста(глобстера) маленькие зеленые, которые и являются собственно его частью. В манускрипте Войнича это зеленые женщины в ваннах. Они не купаются - они восстанавливаются.
Как только глостер погибает, на его место становится новый(выращенный зелеными!!!) и тут же начинает расти следующий. Для его производства нужно много воды.
Для производства вируса самому глобстеру не обязательно присутствовать, но важно управлять, с помощью тех же маленьких зеленых, по сути они у него как манипуляторы. Каждый!!!!, каждый маленький тзеленый ..еще раз, выполняет строго определенную роль и имеет специализацию.
ВСІМ БОЯТИСЬ, ВСІМ ШИРЯТИСЬ