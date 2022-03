Генетические последовательности из РНК COVID-19 могут интегрироваться в геном клетки носителя, из-за чего ПЦР-тест дает положительный результат, - ученые

У многих людей, перенесших COVID-19, продолжают обнаруживать РНК коронавируса спустя недели или месяцы после выздоровления.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Свой ответ на вопрос предлагают ученые из Института биомедицинских исследований Уайтхеда, Национального института рака и Массачусетского технологического института (США).

Исследования показали, что генетические последовательности из РНК-вируса SARS-CoV-2 могут интегрироваться в геном клетки-хозяина посредством обратной транскрипции. Затем эти участки генома "считываются" в РНК и в результате выявляются с помощью ПЦР-теста.

"Возбудитель COVID-19 - не единственный вирус, который встраивается в геном человека: порядка восьми процентов нашей дезоксирибонуклеиновой кислоты состоит из остатков древних вирусов. Некоторые, называемые ретровирусами, реплицируются при помощи интеграции в ДНК. "SARS-CoV-2 не относится к ретровирусам, значит, ему не нужна обратная транскрипция для репликации. Однако неретровирусные последовательности РНК-вируса были обнаружены в геномах многих видов позвоночных, включая человека", - цитирует Naked Science первого автора исследования Лигуо Чжана из Института Уайтхеда.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент в лаборатории: они заразили человеческие клетки коронавирусом, а через два дня секвенировали их ДНК, чтобы посмотреть, содержит ли она следы генетического материала патогена. Для большей достоверности использовали три разных метода секвенирования. По итогу во всех образцах обнаружили генетический материал вируса, хотя ни одного из фрагментов было бы недостаточно для воссоздания живого SARS-CoV-2. Потом ученые исследовали ДНК, фланкирующую небольшие вирусные последовательности, чтобы понять механизм, посредством которого они туда попали.

Конечно, чтобы точно установить, насколько такое явление распространено в реальной жизни, понадобится больший объем данных. Вероятно, только некоторые клетки человека подвергаются какой-либо вирусной интеграции. Если взять другой РНК-вирус, встраивающийся в геном клетки-хозяина, то только 0,001-0,01 процента инфицированных клеток содержала бы встроенную ДНК патогена. Частота интеграции SARS-CoV-2 у людей пока не известна.

"Доля клеток, которые интегрируются, может быть очень маленькой. Но даже если это случается редко, миллионы человек уже инфицированы, не так ли?", - добавили ученые.

