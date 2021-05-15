Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Процесс обмена пленными между Украиной и ОРДЛО может быть разблокирован. Стороны сделали первый шаг, хотя договоренности об обмене пока нет.
Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, есть ли шанс вернуть пленных в обозримом будущем, Иванова ответила: "Шанс есть всегда, тем более, что я вижу первые ласточки разблокирования процесса обмена. Это первый шаг - обмен списками. Очень долго мы не могли приблизиться к этому шагу, поскольку представители ОРДЛО в ТКГ каждый раз, когда доходил разговор до обмена списками, ссылались на так называемую процессуальную очистку. Наконец этот шаг осуществлен, и для меня это первая ласточка для разблокирования процесса. Мы продолжаем делать процессуальную очистку. Для части людей эта очистка сделана. По другим такая очистка продолжается".
Участница гуманитарной подгруппы уточнила, что все обвинения со всех не сняты, последнее решение принимает президент своим указом о помиловании.
"Здесь все зависит от его решения. Я хочу подчеркнуть важную вещь, чтобы мы не дали преждевременную надежду людям, которые ожидают своих родных - это первый маленький шаг к разблокированию (вопроса обмена удерживаемыми лицами. - Ред.), однако это не свидетельствует о том, что уже есть договоренность о процессе обмена. От обмена списками до самого обмена может пройти время, мы не знаем, насколько оно будет длительным. Переговоры продолжаются", - рассказала она.
На вопрос, о каком количестве людей идет речь, Иванова заявила: "Я сейчас не могу вам сказать о количестве людей, поскольку ТКГ - это не постоянно действующий орган. Прошлое заседание было в апреле и последующее будет только во вторник-среду. Я знаю также со слов спикера ТКГ, что речь идет о от 90 до 100 человек. Общее количество (удерживаемых Россией лиц. - Ред.) 260-270 человек, однако в этой цифре есть люди, в отношении которых не установлено их местонахождение".
Напомним, 9 мая стало известно, что представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными.
Позже советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что в рамках инициатив по обмену пленными на Донбассе украинская сторона просит вернуть почти 100 человек. Это те люди, местонахождение которых установлено, и они подтверждены.
Пожалуйста, подождите...
равноценно то как разблокировали...и сильно уж пошли навстречу..аж занадто
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...есть токо матюки! ...поэтому помолчу...
По тихому, виконали вимогу кацапів про повну амністію.
Те, що намагався протягти й вазеленский з сівохою.
"Прастіть, пАмІрІть і нАчать с чістого ліста."
А про щось говорити треба... "Ітогі", курва...
Ось і виникають мильні бульбашки "перемог" янєлоха наче гриби після дощу...
А тепер рубрика "Цікаво": цікаво, як відповість цей памперсоносець на ті ж самі запитання, які він ставив Пороху на стадіоні? А без суфлерів?
Заарештували карателі ФСБ у тимчасово окупованому Українському Криму і навіть проросійськи налаштованого громадянина України який там безтурботно радісно відпочивав серед близьких йому фашистів окупантів. Підкинули там йому картку нібито патріота Правого Сектора (ПС) Також у нього нібито ще й "знайшли" флеші агента СБУ.
І не дивлячись на те що він моторошно вив і клятвено запевняв що сам наполовину проросійський сепаратист і великий любитель фашиста )(уйла, що насправді так і є. Але все одно кати карателі ФСБ його добряче відлупцювали, і змусили підписати всі вигадані на нього страшні звинувачення. А кацапський суд моментально вліпив йому дуже великий кримінальний термін як ніби українському терористові. І його вже як українського деверсанта відразу ж виставили на обмін. Що отримає Україна від такого обміну, коли вона відпустить у ворожу паРашу кривавого вбивцю нелюда терориста, який заслуговує на найвищу міру покарання, а натомість отримає іншого ворога України полу-сепаратиста любителя фашиста )(уйла? Ну хіба що продажний кремлівський ... ...резидент ЗЕбіл капітулянт буде радісно потирати руки що прислужився своєму повелителю кривавому фашистові )(уйлу своїми такими злочинними обмінами і миром -капітуляцією України на милість нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу проклятої ворожої паРаші.-
21.09.20 - Резников Алексей: Под амнистию в ОРДЛО не попадут предатели, убийцы и военные преступники.
15.05.21 Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова
Ну что сказать. Готовят хохлам новых "слуг народа" в раду! При этом нет никаких гарантий на освобождение пленных, тем более реальных а не таксистов...
Напомню, что при Порохе было освобождено более 3000 реальных военнопленных без здачи государственных интересов не считая Савченко.