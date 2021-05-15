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Новости Политика Украины
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обмен (532) пленные (785) Трехсторонняя контактная группа (755)

Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова

Процесс обмена пленными между Украиной и ОРДЛО может быть разблокирован. Стороны сделали первый шаг, хотя договоренности об обмене пока нет.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, есть ли шанс вернуть пленных в обозримом будущем, Иванова ответила: "Шанс есть всегда, тем более, что я вижу первые ласточки разблокирования процесса обмена. Это первый шаг - обмен списками. Очень долго мы не могли приблизиться к этому шагу, поскольку представители ОРДЛО в ТКГ каждый раз, когда доходил разговор до обмена списками, ссылались на так называемую процессуальную очистку. Наконец этот шаг осуществлен, и для меня это первая ласточка для разблокирования процесса. Мы продолжаем делать процессуальную очистку. Для части людей эта очистка сделана. По другим такая очистка продолжается".

Участница гуманитарной подгруппы уточнила, что все обвинения со всех не сняты, последнее решение принимает президент своим указом о помиловании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов

"Здесь все зависит от его решения. Я хочу подчеркнуть важную вещь, чтобы мы не дали преждевременную надежду людям, которые ожидают своих родных - это первый маленький шаг к разблокированию (вопроса обмена удерживаемыми лицами. - Ред.), однако это не свидетельствует о том, что уже есть договоренность о процессе обмена. От обмена списками до самого обмена может пройти время, мы не знаем, насколько оно будет длительным. Переговоры продолжаются", - рассказала она.

На вопрос, о каком количестве людей идет речь, Иванова заявила: "Я сейчас не могу вам сказать о количестве людей, поскольку ТКГ - это не постоянно действующий орган. Прошлое заседание было в апреле и последующее будет только во вторник-среду. Я знаю также со слов спикера ТКГ, что речь идет о от 90 до 100 человек. Общее количество (удерживаемых Россией лиц. - Ред.) 260-270 человек, однако в этой цифре есть люди, в отношении которых не установлено их местонахождение".

Напомним, 9 мая стало известно, что представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными

Позже советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что в рамках инициатив по обмену пленными на Донбассе украинская сторона просит вернуть почти 100 человек. Это те люди, местонахождение которых установлено, и они подтверждены.

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Топ комментарии
+30
та да....отдала уголовников и террористов а получила продавцов и таксистов...
равноценно то как разблокировали...и сильно уж пошли навстречу..аж занадто
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15.05.2021 20:59
+30
Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5180
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15.05.2021 21:07
+21
Головне жодної агресіі в бік агресора та окупанта !!!)))
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15.05.2021 21:03
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та да....отдала уголовников и террористов а получила продавцов и таксистов...
равноценно то как разблокировали...и сильно уж пошли навстречу..аж занадто
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15.05.2021 20:59 Ответить
Головне жодної агресіі в бік агресора та окупанта !!!)))
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15.05.2021 21:03 Ответить
Та, не токо вбок! -- а и спереди и сзаду -- нічого нема.
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15.05.2021 21:12 Ответить
Ексчендж-терористів на таксистів !!!!)))
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15.05.2021 21:02 Ответить
Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5180
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15.05.2021 21:07 Ответить
Ліцо акадєміка Ківі , коли він почув що 2+2 = 4 , а не 3 .
Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 3503 . Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 3841 .
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15.05.2021 21:45 Ответить
Кажись, эта "звезда" тоже любительница заглядывать "в глаза" рашистским прихвостням. Хорошо хоть, что не оговаривает сроки и количество обмениваемых и не дает родным пленников ложных надежд. Напрягает слово "УСТУПКИ" со стороны Украины.
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15.05.2021 21:07 Ответить
Донбаситка-мутована потвора кремлівської селекціі,з параноїдальною маячнею "Русского мира" в голові !!!)))
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15.05.2021 21:16 Ответить
когда Украина пошла навстречу террористам
...есть токо матюки! ...поэтому помолчу...
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15.05.2021 21:11 Ответить
блин.. кто эти все люди с ТКГ от Украины !?где их понабирали !? Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 8711
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15.05.2021 21:16 Ответить
Конкретно,ця курка,з Даунецька !!!)))
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15.05.2021 21:17 Ответить
Зелені довбні розбазарили цінний обмінний фонд. Отримали за них поспіхом відловлених мутних таксистів. Нам вже немає на кого вимінювати полонених військових.
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15.05.2021 21:17 Ответить
Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 5387
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15.05.2021 21:34 Ответить
Что такое "процессуальная очистка"??? Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 9145
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15.05.2021 21:19 Ответить
Амністія
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15.05.2021 21:22 Ответить
З терористів зняли всі звинувачення. Тепер вони не вбивці, шпигуни, зрадники, а добропорядні громадяни з усіма правами. Голосувати, балатуватись, обиратись.
По тихому, виконали вимогу кацапів про повну амністію.
Те, що намагався протягти й вазеленский з сівохою.
"Прастіть, пАмІрІть і нАчать с чістого ліста."
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15.05.2021 21:42 Ответить
Ай маладца! Какой Зеля стратег! Всю шелупонь помилует, всех таксистов-контрабандистов нам вернёт!(((
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15.05.2021 22:37 Ответить
Амнистия или помилование, согласно которым лицо освобождается от ответственности т.е. если тело потом идёт на обмен, то в будущем они спокойно вращаются на подконтрольную территорию Украины (крутят комбинации из трех пальцев и наслаждаются мирной жизнью) и не могут привлекаться к уголовной ответственности. Ранее часть была освобождена судом под всякие личные обязательств (если не ошибаюсь беркутовцы) и получилось так, что дорога им закрыта в Украину т.е. при въезде на территорию Украины они должны быть задержаны и привлечены к ответственности, поэтому не совсем понятно из заявления этой мадам -речь о юридической очистке идёт о ранее обменянных или о предстоящих новых
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15.05.2021 21:47 Ответить
ОПа анонсувала мега прес конференцію найвеличнішого, а тому нема чого прохрипіти піплу про перемоги, окрім "великого крадівництва", збвльшення цін на майже все, закупівлю електоенергії в московитів, провалену вакцинацію, падіння ВВП, державної зради найближчого оточення, незнання законів та Конституції, гарантом чого воно є...
А про щось говорити треба... "Ітогі", курва...
Ось і виникають мильні бульбашки "перемог" янєлоха наче гриби після дощу...

А тепер рубрика "Цікаво": цікаво, як відповість цей памперсоносець на ті ж самі запитання, які він ставив Пороху на стадіоні? А без суфлерів?
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15.05.2021 21:19 Ответить
Зелений пдрс почав амністію сєпарів .... Вибрали на свою голову сєпара президентом Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 189
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15.05.2021 21:22 Ответить
НАТО в кожну ХАТУ,а РАБссия пусть задыхается от ненависти к проклятым Буржуинам...,даже Финляндии и Швеции Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 8187
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15.05.2021 21:23 Ответить
Опять какие-то странные бабы, то Айвазовская, то Дария Олифер, то вдруг Иванова. Ласточки она видит. Пингвины разблокирования.
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15.05.2021 21:24 Ответить
Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 6320 Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 9795
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15.05.2021 21:24 Ответить
Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 4735 Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 1705
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15.05.2021 21:25 Ответить
А если ты еще оркам м#н(ь)ет чудесный запиндюришь, то процесс пойдет еще быстрее. Впрочем, не исключено, что "процессуальная зачистка" это и есть то самое, гетманцевское, знаменитое которое.
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15.05.2021 21:26 Ответить
Жена Зеленского дала интервью на дерьмоканале 1=1 Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 2016убойный видос спецом для 73 % дятлов...
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15.05.2021 21:27 Ответить

Заарештували карателі ФСБ у тимчасово окупованому Українському Криму і навіть проросійськи налаштованого громадянина України який там безтурботно радісно відпочивав серед близьких йому фашистів окупантів. Підкинули там йому картку нібито патріота Правого Сектора (ПС) Також у нього нібито ще й "знайшли" флеші агента СБУ.
І не дивлячись на те що він моторошно вив і клятвено запевняв що сам наполовину проросійський сепаратист і великий любитель фашиста )(уйла, що насправді так і є. Але все одно кати карателі ФСБ його добряче відлупцювали, і змусили підписати всі вигадані на нього страшні звинувачення. А кацапський суд моментально вліпив йому дуже великий кримінальний термін як ніби українському терористові. І його вже як українського деверсанта відразу ж виставили на обмін. Що отримає Україна від такого обміну, коли вона відпустить у ворожу паРашу кривавого вбивцю нелюда терориста, який заслуговує на найвищу міру покарання, а натомість отримає іншого ворога України полу-сепаратиста любителя фашиста )(уйла? Ну хіба що продажний кремлівський ... ...резидент ЗЕбіл капітулянт буде радісно потирати руки що прислужився своєму повелителю кривавому фашистові )(уйлу своїми такими злочинними обмінами і миром -капітуляцією України на милість нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу проклятої ворожої паРаші.-
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15.05.2021 21:37 Ответить
Джо Байден повторяет подвиг Уинстона Черчилля,создание Антигитлеровской Коалиции...,только сегодня она называется АнтиМавзолейная Коалиция... Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 8097
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15.05.2021 21:40 Ответить
акренеть если ты сепар - получи процессуальную очистку, если патриот - посиди в тюрьме
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15.05.2021 21:46 Ответить
Все, що потрібно знати про брехливих вазеленських колаборантів при владі.
21.09.20 - Резников Алексей: Под амнистию в ОРДЛО не попадут предатели, убийцы и военные преступники.
15.05.21 Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова
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15.05.2021 21:57 Ответить
Военнослужащих наших, судя по сообщениям центра мониторинга, нет. Как грустен, и более того смешон преЗЕдент, размышляющий об этом. Ну не прошла бодяга "всех на всех". Ну не охота ругаться. Но какого куя не хотящие войны еще за комика,(да, комика!) его поддерживают. Ему предлагают менять украинский криминалитет (вот там и СБУ не мешало бы заняться) на простых прозревших жителей Донбасса...
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15.05.2021 22:12 Ответить
Очень долго мы не могли приблизиться к этому шагу, поскольку представители ОРДЛО в ТКГ каждый раз, когда доходил разговор до обмена списками, ссылались на так называемую процессуальную очистку. Наконец этот шаг осуществлен, и для меня это первая ласточка для разблокирования процесса. Мы продолжаем делать процессуальную очистку. Для части людей эта очистка сделана. По другим такая очистка продолжается".

Ну что сказать. Готовят хохлам новых "слуг народа" в раду! При этом нет никаких гарантий на освобождение пленных, тем более реальных а не таксистов...
Напомню, что при Порохе было освобождено более 3000 реальных военнопленных без здачи государственных интересов не считая Савченко.
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16.05.2021 08:58 Ответить
 
 