У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Назойливое желание нынешней власти подмять под себя Конституционный Суд крайне опасно для Украины.
Об этом во Львове на форуме депутатов "Европейской Солидарности" заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил, что у Зеленского для контроля над КСУ внесли норму об избрании судей в закон о сельских старостах.
"Скажите, какое отношение сельские старосты имеют к формированию Конституционного Суда? Где старосты - и где Конституционный Суд? В одном законе. Это произошло в прошлом месяце, и изменения в порядке назначения судей Конституционного Суда они подвели в изменение порядка назначения старост", - возмутился Порошенко.
"Это позор для Украины. Это видел весь мир. И для чего они это делают? Потому что им нужен ручной Конституционный Суд, который бы не мешал, а то и помог строить авторитарный режим, узурпации власти", - отметил пятый президент.
"Глядя на такое назойливое стремление власти подмять под себя Конституционный Суд, я бы не исключал, что они по примеру Януковича уже мечтают о возвращении Конституции в редакции 1996 года и модели единоличной президентской власти", - говорит Порошенко.
"Превратить парламентско-президентскую республику в офисно-президентскую", - иронизирует он.
"В феврале мы еще поддержали решение СНБО о закрытии прокремлевских каналов. Сейчас мы надеялись, что сразу же будут предъявлены обществу факты терроризма. Большинство убеждено, что власть руководствуется национальными интересами. Дальнейшие действия все больше убеждают в том, что такой мощный орган как СНБО Зеленского используется с целью создания режима личной власти", - констатирует Порошенко.
"Такой режим в условиях некомпетентного человека сам по себе создает угрозу национальной безопасности. Президентский видосик с заседания СНБО имеет более высокую юридическую силу, чем Конституция, законы Украины, решение Верховного Суда. И чем больше Зеленский становится подобным Януковичу, тем опаснее для страны", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
"Я твердо убежден, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы - все это нужно для того, чтобы Украину наконец приняли в НАТО и Европейский союз. И наоборот, если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрыты", - предостерегает пятый президент.
"Украинский народ несколько раз доказывал, что он способен защищать демократию. Но это очень опасно в условиях войны против русского агрессора. Надо иметь ответственную государственную позицию. И не доводить угрозу существования государства на необходимость вашим больным представлениям об объеме вашей власти", - резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Доречі, не можу фото знайти, де б вони стояли поруч.
Склад РНБО - збірна, дрімтім Антимайдану:
беркутівець Татаров, чорт Аваков, фсбшник Ермак, нквдшніца Венікдова, шкільний дружок Зе Баканов, лакей Ахметова Шмигаль, комсомолець Разумков, сам Зеленський. Не вистачає хібащо путіна, шойгу і кадирова і ще кілька терористів "лднр".
Приблизно з таких людей в 14-му росія ліпила "парламент наваросії"
Колишній голова Луганська виглядає серед них як справжній бандеровець
Gheorghe Bandu:
Судячи з того, як рішучє сьогодні наклали санкції на "воров в законє", сценаристи 95 Кварталу вже пишуть не тільки тексти Зеленському, але і рішення РНБО.
Дякую, слуги зелені, було смішно.
Це дійсно важливо, особливо в той момент,коли в Україні заходить 4-а хвиля коронавірусу.
Ігор:
Ще один міністр зеленського йде з посади, на яку його призначив зеленський. Йде з курточкою за 620 000 гривен и майже 50 000 вбитих українців за спиною (по даним НАН 138 000 вбитих).
Слава чемпіону зеленському
100 тисяч вакцин від Румунії, 100 тисяч вакцин від Литви, 100 тисяч вакцин від Польщі....
" Украина, как актриса немецкого фильма для взрослых, готова принять любое количество с любой стороны"
В.Зеленський.
Йозеф Кнехт:
Олена Зеленська заявила, що клоуни ображаються, коли це непорозуміння називають клоуном. Вибачте клоуни, якщо подумати, то це дійсно трішки образливо.
свічка:
А називати Україну повією - це зробити комплімент цілій нації?
А я все чекаю,чи зроблять основним і найвагомішим критерієм визначення олігарха - "виробництво Київських тортів і Шаленої бджілки"
- Основний критерій щоб прізвище починалось на Поро- і закінчувалось на -шенко. Працюють кращі аналітичні центри Кривого Рогу.
Roman Kulyk:
Вітренко без пояснень випіляв із Нафтогазу команду, що займалась санкціями та протидії Північного Потоку-2.
Але час не той війна та коронавірус.
...
...
Та й країною править зовсім не воно. Воно - лише медійна ширма для охлосу: хриплосики, торгування харею, ляпання язиком, гріхні промови і... ПШИК! Зате "цар - хороший, бояри - пагані"
Але ж монобільшість - його, кабмін, призначений монобільшістю та ним - його, голова партії - віно. Це "де-юре".
А ось "де-факто" - дЄрмак, Бєня, Аваков, Ахмєтов... Ну і Юля на беквокалі та підтацьовці. З ЗАЖОПом побили глеки останнім часом, але ще не остаточно - шоу імені мертветчука триває.
------------
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що депутати відповідно до Конституції не несуть відповідальності за голосування у парламенті.!!
Для чого українці обирають владу якщо вона не несе ніякої відповідальності а лише краде гроші у народа? Влада має бути зосереджена в руках однієї команди яка здатна не лише керувати країною, але і нести персональну відповідальність. Бо те що відбувається зараз веде країну до руйнування.
безвідповідальність та безкарність - це шлях до руйнації
Зе чудо до наступних виборів може і не дожити, передози то не казки дитячі....
Обліко морале кокаїно
Таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Опозиція та громадянське суспільство, в тому числі, чітка позиція львівської громади, за яку я дуже вам вдячний - всі ми своїми "червоними лініями" буквально загнали "зелену" владу у проєвропейську колію, принаймні у "відосиках", бо дій поки жодних немає", - вважає Порошенко.
Він заявив, що "Європейська солідарність" добивалася конкретних результатів на шляху до ЄС та НАТО, натомість дії влади прирівняв до бігу на тренажері.
"Палять калорії. Піт ллється градом. Пульс вищий, ніж сатурація. І навіть відчувається м'язова радість. Але - тупцюють на місці, і країна не рухається вперед", - зазначив він.
Під час виступу він також висловив думку, що наразі Україна ще має можливість потрапити на червневий саміт НАТО.
"Пане Зеленський, ще залишився місяць. Українське місце - в НАТО. А ваше місце - на Саміті НАТО. Хто стукає, тому відкриють. Це - екзамен для вас, екзамен для України. Не програйте цей екзамен так, як ви програли вакцинацію. Бо це було змагання лідерів держав, як вони захищають власний народ. Ви опинилися на останньому місці в Європі. Це точно не гідне місце для України", - зазначив Порошенко.=== Вот так, это всё Пепа, а вы все засранцы===
В Україні є Закон про референдум. Потрібно провести Всеукраїнський референдум в якому поставити питання:
Яку форму державного правління Ви обираєте?
1. Президентську.
2. Парламентсько-президентську.
3. Парламентську.
Результат Всеукраїнського референдуму повинен мати силу закону і відповідно внесено в статтю Конституції, яка може змінюватися лише народом.
Я за парламентську республіку, тому, що всі обрані президенти в Україні намагались отримати повноваження диктаторів, фактично узурпувати владу і при цьому не нести відповідальності за злочини і допущені помилки, окрім політичної відповідальності, яка не має законної сили.
https://www.youtube.com/watch?v=s28a_McZBHc
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
Презентационный опрос представителей стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса показал, что подавляющее большинство членов НАТО выступает за приглашение Украины для участия в работе июньского саммита НАТО. Против высказались США и Канада. ГЗМ tZE inform
Думай-те!
Зєлю геть. Дострокові.
Тоді тебе не переконають і експерти, наприклад тут "Санкции или узурпация власти? Чем Зеленский возмутил правозащитников" чи тут "Санкції Зеленського: чим обернеться узурпація влади через РНБО?" І це тільки те, що видав гугль на першій сторінці стосовно узурпації. Міг би тобі порадити полистати сторінки далі - але тебе нічо не переконає. Бо ти - типовий 73/43%зебіл. Типовий навіть тим, що подекуди клянеш свою месію; нині це - характерна риса чи не всіх 73/43%-них.