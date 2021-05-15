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Зеленский (10418) Порошенко (10607) Европейская Солидарность (803)

У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко

Назойливое желание нынешней власти подмять под себя Конституционный Суд крайне опасно для Украины.

Об этом во Львове на форуме депутатов "Европейской Солидарности" заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что у Зеленского для контроля над КСУ внесли норму об избрании судей в закон о сельских старостах.

"Скажите, какое отношение сельские старосты имеют к формированию Конституционного Суда? Где старосты - и где Конституционный Суд? В одном законе. Это произошло в прошлом месяце, и изменения в порядке назначения судей Конституционного Суда они подвели в изменение порядка назначения старост", - возмутился Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важно подвести черту под определенными достижениями", - у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства

"Это позор для Украины. Это видел весь мир. И для чего они это делают? Потому что им нужен ручной Конституционный Суд, который бы не мешал, а то и помог строить авторитарный режим, узурпации власти", - отметил пятый президент.

"Глядя на такое назойливое стремление власти подмять под себя Конституционный Суд, я бы не исключал, что они по примеру Януковича уже мечтают о возвращении Конституции в редакции 1996 года и модели единоличной президентской власти", - говорит Порошенко.

"Превратить парламентско-президентскую республику в офисно-президентскую", - иронизирует он.

"В феврале мы еще поддержали решение СНБО о закрытии прокремлевских каналов. Сейчас мы надеялись, что сразу же будут предъявлены обществу факты терроризма. Большинство убеждено, что власть руководствуется национальными интересами. Дальнейшие действия все больше убеждают в том, что такой мощный орган как СНБО Зеленского используется с целью создания режима личной власти", - констатирует Порошенко.

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"Такой режим в условиях некомпетентного человека сам по себе создает угрозу национальной безопасности. Президентский видосик с заседания СНБО имеет более высокую юридическую силу, чем Конституция, законы Украины, решение Верховного Суда. И чем больше Зеленский становится подобным Януковичу, тем опаснее для страны", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Я твердо убежден, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы - все это нужно для того, чтобы Украину наконец приняли в НАТО и Европейский союз. И наоборот, если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрыты", - предостерегает пятый президент.

"Украинский народ несколько раз доказывал, что он способен защищать демократию. Но это очень опасно в условиях войны против русского агрессора. Надо иметь ответственную государственную позицию. И не доводить угрозу существования государства на необходимость вашим больным представлениям об объеме вашей власти", - резюмирует Порошенко.

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Топ комментарии
+56
Сьогодні у Львові з ліцеїстами Героїв Крут.
У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4834
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15.05.2021 21:23
+43
Зеленскому, не хватило ума даже на то, чтобы встретиться с послами ЕС на открытии Дня Европы...
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15.05.2021 21:27
+38
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 998

...
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15.05.2021 21:42
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Сьогодні у Львові з ліцеїстами Героїв Крут.
У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4834
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15.05.2021 21:23 Ответить
Зеленскому, не хватило ума даже на то, чтобы встретиться с послами ЕС на открытии Дня Европы...
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15.05.2021 21:27 Ответить
У гноміків манія величі. Наполеон, Х**ло тепер Клоун.
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15.05.2021 21:42 Ответить
а они хотели с ним встречаться?
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15.05.2021 21:56 Ответить
Ну, то було треба рядом з Кличко стати ... Ви собі уявляєте Зеленського на фоні Кличка?
Доречі, не можу фото знайти, де б вони стояли поруч.
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15.05.2021 22:20 Ответить
Недомерок -недонаполеончик под стать *****
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15.05.2021 22:23 Ответить
Herman Aksom:

Склад РНБО - збірна, дрімтім Антимайдану:
беркутівець Татаров, чорт Аваков, фсбшник Ермак, нквдшніца Венікдова, шкільний дружок Зе Баканов, лакей Ахметова Шмигаль, комсомолець Разумков, сам Зеленський. Не вистачає хібащо путіна, шойгу і кадирова і ще кілька терористів "лднр".

Приблизно з таких людей в 14-му росія ліпила "парламент наваросії"

Колишній голова Луганська виглядає серед них як справжній бандеровець

Gheorghe Bandu:

Судячи з того, як рішучє сьогодні наклали санкції на "воров в законє", сценаристи 95 Кварталу вже пишуть не тільки тексти Зеленському, але і рішення РНБО.
Дякую, слуги зелені, було смішно.
Це дійсно важливо, особливо в той момент,коли в Україні заходить 4-а хвиля коронавірусу.

Ігор:

Ще один міністр зеленського йде з посади, на яку його призначив зеленський. Йде з курточкою за 620 000 гривен и майже 50 000 вбитих українців за спиною (по даним НАН 138 000 вбитих).
Слава чемпіону зеленському

100 тисяч вакцин від Румунії, 100 тисяч вакцин від Литви, 100 тисяч вакцин від Польщі....

" Украина, как актриса немецкого фильма для взрослых, готова принять любое количество с любой стороны"
В.Зеленський.

Йозеф Кнехт:

Олена Зеленська заявила, що клоуни ображаються, коли це непорозуміння називають клоуном. Вибачте клоуни, якщо подумати, то це дійсно трішки образливо.

свічка:

А називати Україну повією - це зробити комплімент цілій нації?

А я все чекаю,чи зроблять основним і найвагомішим критерієм визначення олігарха - "виробництво Київських тортів і Шаленої бджілки"

- Основний критерій щоб прізвище починалось на Поро- і закінчувалось на -шенко. Працюють кращі аналітичні центри Кривого Рогу.

Roman Kulyk:

Вітренко без пояснень випіляв із Нафтогазу команду, що займалась санкціями та протидії Північного Потоку-2.
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15.05.2021 23:07 Ответить
Смит,кто еще из президентов Европы пришел на встречу послов ЕС,на открытии Дня Европы???Или эта встреча была в Киеве?
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16.05.2021 13:58 Ответить
Именно в Киеве она и проходила.
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16.05.2021 15:52 Ответить
Зелений нелох хоче все і одразу.

Але час не той війна та коронавірус.
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15.05.2021 21:23 Ответить
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Зря Порох рефлексирует на Зеленского -- это Бенин сценарий.
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15.05.2021 21:26 Ответить
В принципе, государственном, я согласен. Зелебиратели должны одуматься. Но сколько у нас времени есть восстановить страну, которую готовят к сдаче интересам пуйла?
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15.05.2021 21:59 Ответить
Это ущербный клоун на Порошенко , как собака Павлова
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15.05.2021 22:25 Ответить
что маороссийско-криворожская кодла дегенератов пытается подмять страну - очевидно.
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15.05.2021 21:27 Ответить
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року і одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 257
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15.05.2021 21:32 Ответить
Всё верно то хохлы,украинцы в Сочи не поедут,урок будет на будущее,мыслили наверно "одинарот",мыжненеполитики"
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15.05.2021 21:37 Ответить
завидная парковка!!(если может такие расходы на себя брать!!) У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 956 У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2749
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15.05.2021 21:51 Ответить
??? Що за разходи ?? Просто пошлют цю Дуньку нах і все
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16.05.2021 10:24 Ответить
А ця макеевська Дунька думала іі у Козлостані зустрчатимуть з шампанським ?? Хто вам курва доктор як бог розуму не дав ? Ехай дальши до кацапни
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16.05.2021 10:22 Ответить
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то что пороха прокатили с выборами пошло ему на пользу. Помолодел, посветлел, без мешков под глазами. Костюм выглажен, у Марины появилась масса свободного времени и внимания. Вообщем Порох - Кравчик. Но в политике он в последнее время какой-то вялый или выжидает чего.
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15.05.2021 21:33 Ответить
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Точно. Через три года ещё разок помолодеет. У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9113
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15.05.2021 21:37 Ответить
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эт вряд ли. С такой сонной политикой ЕС порох может баллотироваться разве что в меры Львова.
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15.05.2021 21:47 Ответить
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Прокапался и сделал пластику...
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15.05.2021 21:46 Ответить
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2749
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15.05.2021 21:53 Ответить
А зачем активничать сильно? Пусть зедебилы нахлебаются счастья полные штаны. Больше , чем сам себя гринпоц- его никто не дисредитирует. Он сам лажает постоянно и его свора уродливых сук вместе с ним, так пусть лохторат посмотрит на свой выбор .голобородьки только свистеть , воровать и предавать умеют.
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15.05.2021 22:06 Ответить
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Петя, ты?!
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15.05.2021 22:43 Ответить
если ты квакаешь сидя на бутылке - то да, это он! У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3840
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15.05.2021 23:06 Ответить
*****, ты?????
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15.05.2021 23:08 Ответить
Мрія Зеленського- стати нашим власним обнульонишем.
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15.05.2021 21:37 Ответить
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 998

...
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15.05.2021 21:42 Ответить
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4177 У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4177 У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4177
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15.05.2021 21:43 Ответить
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3014

...
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15.05.2021 21:41 Ответить
Все кодло на Ростов , с полной конфискацией
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15.05.2021 22:29 Ответить
Чомусь мені здається, що ЗЕ навіть не читав Конституцію.
Та й країною править зовсім не воно. Воно - лише медійна ширма для охлосу: хриплосики, торгування харею, ляпання язиком, гріхні промови і... ПШИК! Зате "цар - хороший, бояри - пагані"
Але ж монобільшість - його, кабмін, призначений монобільшістю та ним - його, голова партії - віно. Це "де-юре".
А ось "де-факто" - дЄрмак, Бєня, Аваков, Ахмєтов... Ну і Юля на беквокалі та підтацьовці. З ЗАЖОПом побили глеки останнім часом, але ще не остаточно - шоу імені мертветчука триває.
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15.05.2021 21:43 Ответить
так бидло, типу "мудрий нарід", хоче цього...
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15.05.2021 21:49 Ответить
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Підтримую! Влада має бути зосередина у руках Президента але разом із відповідальністю. А то в нас так виходить - гетьманів багато, а відповідати нема кому
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15.05.2021 21:45 Ответить
Лише не треба ототожнювати Президента з балаганною лялькою !!!)))
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15.05.2021 21:56 Ответить
Так, дійсно. Президент не балаганна ялинка.

------------
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що депутати відповідно до Конституції не несуть відповідальності за голосування у парламенті.!!
Для чого українці обирають владу якщо вона не несе ніякої відповідальності а лише краде гроші у народа? Влада має бути зосереджена в руках однієї команди яка здатна не лише керувати країною, але і нести персональну відповідальність. Бо те що відбувається зараз веде країну до руйнування.
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15.05.2021 22:22 Ответить
От така річ демократія ,"мудрий нарід" делегував своє суверенне право на владу зеленій плісняві ,тому ,як казав перший із обраних "мудрим нарідом" ,досвідчений -"Маємо те що маємо" !!!! І за 30 років жодних змін з "мудрим нарідом" ,понад 60% !!!!!!!)))
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15.05.2021 22:37 Ответить
демократія - це коли народ знає кого і за що він будуть вішати
безвідповідальність та безкарність - це шлях до руйнації
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15.05.2021 23:13 Ответить
У Кучмы была полная влада и шо? Много ответил?
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15.05.2021 22:00 Ответить
Проте який олігархат виростив ,найкрутіший в світі !!!)))
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15.05.2021 22:03 Ответить
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що депутати відповідно до Конституції не несуть відповідальності за голосування у парламенті.
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15.05.2021 22:10 Ответить
чем, зебил не доволен?
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15.05.2021 22:27 Ответить
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Гадаю ,що не задоволен "турборежимом" зеленої монобільшості !!!!)))
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15.05.2021 22:40 Ответить
Назойливое желание нынешней власти подмять под себя Конституционный Суд крайне опасно для Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3265507

Зе чудо до наступних виборів може і не дожити, передози то не казки дитячі....
Обліко морале кокаїно У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5354
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15.05.2021 21:49 Ответить
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У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5000
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15.05.2021 21:50 Ответить
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Не люблю лукавых людей как Петр Алексеевич, вы же оставили всех чиновников бывшего Януковича и сейчас такое говорите, за вас все равно не проголосуют
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15.05.2021 21:53 Ответить
Ясна річ,він навіть на фортеп"яні грати не вміє !!)))
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15.05.2021 21:57 Ответить
Хватит врать, чиновников "проффессора" из под люстрации вытащил клован, избранный баранами.
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15.05.2021 21:58 Ответить
І процес відновлення люстрованої гидоти триває !!!)))
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15.05.2021 22:05 Ответить
список в студию!
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15.05.2021 22:12 Ответить
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Опозиція та громадянське суспільство за допомогою "червоних ліній" загнали владу у проєвропейську колію.
Таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Опозиція та громадянське суспільство, в тому числі, чітка позиція львівської громади, за яку я дуже вам вдячний - всі ми своїми "червоними лініями" буквально загнали "зелену" владу у проєвропейську колію, принаймні у "відосиках", бо дій поки жодних немає", - вважає Порошенко.
Він заявив, що "Європейська солідарність" добивалася конкретних результатів на шляху до ЄС та НАТО, натомість дії влади прирівняв до бігу на тренажері.
"Палять калорії. Піт ллється градом. Пульс вищий, ніж сатурація. І навіть відчувається м'язова радість. Але - тупцюють на місці, і країна не рухається вперед", - зазначив він.
Під час виступу він також висловив думку, що наразі Україна ще має можливість потрапити на червневий саміт НАТО.
"Пане Зеленський, ще залишився місяць. Українське місце - в НАТО. А ваше місце - на Саміті НАТО. Хто стукає, тому відкриють. Це - екзамен для вас, екзамен для України. Не програйте цей екзамен так, як ви програли вакцинацію. Бо це було змагання лідерів держав, як вони захищають власний народ. Ви опинилися на останньому місці в Європі. Це точно не гідне місце для України", - зазначив Порошенко.=== Вот так, это всё Пепа, а вы все засранцы=== У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9460 У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7425
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15.05.2021 22:28 Ответить
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Пєцік, ти КАЗЬОЛ, як Зєля, так і всі ваші попередники.
В Україні є Закон про референдум. Потрібно провести Всеукраїнський референдум в якому поставити питання:
Яку форму державного правління Ви обираєте?
1. Президентську.
2. Парламентсько-президентську.
3. Парламентську.
Результат Всеукраїнського референдуму повинен мати силу закону і відповідно внесено в статтю Конституції, яка може змінюватися лише народом.
Я за парламентську республіку, тому, що всі обрані президенти в Україні намагались отримати повноваження диктаторів, фактично узурпувати владу і при цьому не нести відповідальності за злочини і допущені помилки, окрім політичної відповідальності, яка не має законної сили.
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15.05.2021 22:34 Ответить
блн, який дебілізм...
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15.05.2021 23:11 Ответить
Холуи коммуняцкие , валите за поребрик ,к своим , сможете соревноваться в скорости рытья могил
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15.05.2021 22:39 Ответить
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Ну да.. типа Петро был этаким почитателем коллективной власти и дЭмократом, Ну тока не надо. Или Кучма... и кто иной Даже Ющенко боролся с Тимошенко именно за единоличную власть.
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15.05.2021 22:56 Ответить
про це є що згадати
https://www.youtube.com/watch?v=s28a_McZBHc

https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
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15.05.2021 23:16 Ответить
Нет большей глупости, чем вручить всю полноту власти глупцу или предателю. А у нас ДВА В ОДНОМ!!!
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15.05.2021 23:35 Ответить
Очень долго ознакамивается с засекркченной частью подозрения
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16.05.2021 00:34 Ответить
результаты "работы" зельцмана в роли Президента:

Презентационный опрос представителей стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса показал, что подавляющее большинство членов НАТО выступает за приглашение Украины для участия в работе июньского саммита НАТО. Против высказались США и Канада. ГЗМ tZE inform
Думай-те!
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16.05.2021 00:52 Ответить
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4269
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16.05.2021 01:00 Ответить
Коли це чмо заспокоїться ?
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16.05.2021 07:51 Ответить
Вовік ще не знає, що таке пожити у боксі на Лук'яна. Тоді йому буде там конституція...
Зєлю геть. Дострокові.
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16.05.2021 08:47 Ответить
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Порошенко, ну что за популисткий бред? Ты что, ясновидящий? Тогда зачем на президента наговаривать? А-а-а, рейтинг падает... Тогда это все объясняет.
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16.05.2021 08:49 Ответить
тобто, слова та логічні доведення від Пороха про стан справ стосовно намагань узурпації влади твоїм зебільним шапіто тебе не переконують.
Тоді тебе не переконають і експерти, наприклад тут "Санкции или узурпация власти? Чем Зеленский возмутил правозащитников" чи тут "Санкції Зеленського: чим обернеться узурпація влади через РНБО?" І це тільки те, що видав гугль на першій сторінці стосовно узурпації. Міг би тобі порадити полистати сторінки далі - але тебе нічо не переконає. Бо ти - типовий 73/43%зебіл. Типовий навіть тим, що подекуди клянеш свою месію; нині це - характерна риса чи не всіх 73/43%-них.
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16.05.2021 09:06 Ответить
Ан Мур,убрать к херам собачим Тупицкого,это изменить Конституцию?И тех,кто проголосовал за "обнуление"деклараций,тоже ?В воскресенье будет очередная "Битва экстрасенсов",надеюсь увидеть там сывочолого.Совсем уже до маразма дошел.То за продажу земли проголосовал,то вакцина из Индии Украине не нужна,а теперь уже в мольфары метит...
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16.05.2021 14:14 Ответить
Меня убеждают факты, а не слова. Фактов нет. Зачем же ла-ла?
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16.05.2021 18:45 Ответить
 
 