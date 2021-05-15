120 граждан Украины находятся в секторе Газа, МИД ищет способ вернуть их домой, - спикер ведомства Николенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Министерстве иностранных дел ищут способы вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в секторе Газа, охваченном боевыми действиями.
Об этом пресс-секретарь МИД Олег Николенко сообщил в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек", - заявил он.
Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации.
В МИД добавили, что держат эту ситуацию на особом контроле.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".
Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.
Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.
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банкетповернення?
По-друге: якщо держава не змогла вивезти з Китаю (де не було бойових дій) дівчину з собачкою, то яка вірогідність того, що вивезуть 120 осіб (навіть якщо вони всі Громадяни України) з зони бойових дій, де ракети літають частіше, ніж птахи?
Зате як на пресшоу найвеличнішого, що планує ОПа, буде звучати "ми робимо все можливе, прикладаємо всі зусилля, задіємо всіх міжнародних партнерів для вивезення наших громадян з сектору Гази". Ні про що, але ж як звучить!
***** в депрессии