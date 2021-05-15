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Новости Политика Украины
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МИД (2545) Сектор Газа (41) Николенко (145)

120 граждан Украины находятся в секторе Газа, МИД ищет способ вернуть их домой, - спикер ведомства Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

120 граждан Украины находятся в секторе Газа, МИД ищет способ вернуть их домой, - спикер ведомства Николенко

В Министерстве иностранных дел ищут способы вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в секторе Газа, охваченном боевыми действиями.

Об этом пресс-секретарь МИД Олег Николенко сообщил в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек", - заявил он.

Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия между Израилем и сектором Газа

В МИД добавили, что держат эту ситуацию на особом контроле.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Также читайте: Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

Смотрите также: Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку. ВИДЕО

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Топ комментарии
+30
120 граждан Украины находятся в секторе Газа, МИД ищет способ вернуть их домой, - спикер ведомства Николенко - Цензор.НЕТ 7107

...
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15.05.2021 21:45
+26
пусть там и остаются, нечего беспокоится по пустякам
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15.05.2021 21:45
+24
120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 5958
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15.05.2021 21:52
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пусть там и остаются, нечего беспокоится по пустякам
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15.05.2021 21:45 Ответить
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НЕ стыдно писать такое, сто двадцать украинцев, сто двадцать судеб зависли в неопределенности под бомбежками. Это люди, наши граждане, просто наши.. кто бы они не были.
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15.05.2021 21:59 Ответить
как приехали так и уехали, никто насильно их там отдыхать не заставлял
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15.05.2021 22:19 Ответить
вот ты прав- они ведь от переживаний о 40 миллионов украинцев туда поехали и волнуются там за нас, а я о них так плохо ...
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15.05.2021 22:22 Ответить
Не знаю почем мила дива. Возьми "милая мразь" ник - он гораздо точнее отражает твое гнилое мещанское нутро и тех ущербных негодяев, которые поставли 25 лайком под этим бздом.. Я в шоке от комментов. Какого хера я ходил на Майдна 18-20 февраля я сейчас не понимаю, лучше бы эту энергию с женой на эмиграцию потратил. Форум Цензора открыл мне за 7 лет глаза, Украины в которую я верил не существует - это ужасная страна в которой меня угораздило вырасти. Публика которая готовая втоптать в смерть 120 соотеченственников недостойна ,чтобы за этих мелких ущербных людишек, хоть чем то рисковать. Чем вы лушче кацапов? ВЫ хуже!!!!
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16.05.2021 09:24 Ответить
на яку ти "Майдну" ходив?тебе там зроду не було!!!все правильно сказано.цих 120 ніхто туди силою не тянув!!!ні одна нормальна людина не поїде в це середньовіччя!!!
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16.05.2021 10:15 Ответить
Ты и есть средневековье уособленно в Анрее Лужном. ты являешься носителем фенодального средневекового менталитета. Тогда к своим людям относились как скотине, вот и ты такой же . В 21 веке за сограждан в нормальных странах борятся а не бросают на произвол судьбы.
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16.05.2021 15:08 Ответить
ти є совкове бидло.спілкуєшся мовою середньовічного сусіда(під назвою параша).навіть писати не можеш-одні помилки.відкіля ти таке взялось тут???
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16.05.2021 17:56 Ответить
"Совкове бидло" - пробелькотів Андрій Лужній відходячи від дзеркала. Але Андрій помилявся він не був бидлом, це був персічний, трохи злий та вже старий чоловік.Андрй не був бидлом, але став повним дурнем бо роками дивився ТВ жидо-олиграхів.
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16.05.2021 20:57 Ответить
з дурнем спілкуватися не поважати себе.тому пропан-бутан пішов на ***!!!!
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16.05.2021 22:05 Ответить
ты еще успеешь стать защитником исторической Родины вместе со своей женой....чемодан..вокзал..Тель-Авив...
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16.05.2021 11:33 Ответить
без тебя разберусь кого защищать , но точно не "цензорят" - убогих, фашиствующих и невежственных, хуже кацапов
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16.05.2021 15:01 Ответить
а хто такі є кацапи???ти сам і є кацап!!!
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16.05.2021 17:57 Ответить
Стесняюсь спросить... А что они там делают?
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15.05.2021 22:30 Ответить
Как что ? в основном это женщины которые вышли замуж за боевиков Хамас и приняли ислам. 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 4114
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15.05.2021 22:53 Ответить
Ну тогда нам нужно высказать озабоченность.
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15.05.2021 23:00 Ответить
Глубокую озабоченность...
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15.05.2021 23:24 Ответить
"Не комната,а сектор газа!!!"
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15.05.2021 22:22 Ответить
120 граждан Украины находятся в секторе Газа, МИД ищет способ вернуть их домой, - спикер ведомства Николенко - Цензор.НЕТ 7107

...
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15.05.2021 21:45 Ответить
Ну и совместное патрулирование!
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15.05.2021 21:47 Ответить
120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 5958
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15.05.2021 21:52 Ответить
Вал Мишель ..отуда скопировано
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15.05.2021 21:55 Ответить
120 чернильниц , они же шлю..и , вот приоритет это для государства ?
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15.05.2021 21:47 Ответить
это прежде всего 120 украинцев попавших в беду. Только циничный выродок самодовольно кричит что это шлюхи, вместо того что поддрежать хотя бы словом работу МИД.
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16.05.2021 15:12 Ответить
Искайте. Если они переносную сабачку подберут вы быстрей наискаете?
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15.05.2021 21:48 Ответить
а с собачкой есть кто-то?
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15.05.2021 21:52 Ответить
за чий кошт банкет повернення?
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15.05.2021 21:54 Ответить
Опять кто то из миграционной службы бросит семью и жениться на даме с собачкою....
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15.05.2021 21:55 Ответить
А сенс? Тут таке саме може бути, а то і гірше.
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15.05.2021 21:55 Ответить
обязаетльно перелетят - если сможешь с бутылки встать 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 263
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15.05.2021 22:45 Ответить
А скільки з тих 120 ідіотів, що поїхали до Сектору Гази, є Громадянами України? Це по-перше
По-друге: якщо держава не змогла вивезти з Китаю (де не було бойових дій) дівчину з собачкою, то яка вірогідність того, що вивезуть 120 осіб (навіть якщо вони всі Громадяни України) з зони бойових дій, де ракети літають частіше, ніж птахи?
Зате як на пресшоу найвеличнішого, що планує ОПа, буде звучати "ми робимо все можливе, прикладаємо всі зусилля, задіємо всіх міжнародних партнерів для вивезення наших громадян з сектору Гази". Ні про що, але ж як звучить!
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15.05.2021 22:02 Ответить
А сколько из этих 120 граждан в бюджет Украины уплатили налогов ? Скорее всего , аж дырку от бублика , это не говоря про службе в ВСУ , во время войны . У нас таких граждан на территории врага куда больше , но гражданами нашей страны они уже давно не являются .
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15.05.2021 22:02 Ответить
закон о гражданстве давно пора починить. само по себе не рассосется.
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15.05.2021 22:33 Ответить
Нада б оце по ОРДЛО так же жахнуть. Даю 100500 гарантії шо оттудова сєкторгазовци так же завопять.
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15.05.2021 22:03 Ответить
скоріш за все- не громадян, а громадянок
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15.05.2021 22:08 Ответить
Интересно что они там забыли в принципе.
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15.05.2021 22:20 Ответить
Как что забыли? Слушали песню группы "Сектор газа" и всё восприняли как руководство к действию!
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15.05.2021 22:23 Ответить
Девушки из Сектора Газа
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16.05.2021 01:21 Ответить
в сектор газа ннада?
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15.05.2021 22:24 Ответить
Опять какие ни будь жены игиловцев?
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15.05.2021 22:27 Ответить
ХАМАСовцев.
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15.05.2021 22:54 Ответить
А какая разница? 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 8665
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16.05.2021 08:25 Ответить
это была проверка боем "железного купола"
***** в депрессии
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15.05.2021 22:31 Ответить
И купол не просто выстоял , еще пыне и нос вытер, палестинским вагнер-фаршем.
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16.05.2021 01:26 Ответить
Не исключено , шо израильтяне были вкурсе намечающихся козней пыни, бо ответка прилетела через пару десятков минут , отбив желание у пыни атаковать недоперелетными ракетами, Бо пыня в своей стране извечних пранцiв не успевает штамповать свое недоперелетное посмiховисько( около 200 шт в год).
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16.05.2021 01:32 Ответить
Надо для начала научиться эвакуировать наших раненых воинов - героев с линии фронта, а уж потом собирать туристов по всему миру, которым надоело сидеть под обстрелами на курортах и захотелось срочно домой....Хватит трынькать наши деньги на всякую странствующую шушеру....
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15.05.2021 23:23 Ответить
Зачем возвращать этих "женщин"?
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15.05.2021 23:43 Ответить
дуры с опилкам в башке планировали стать восточными прынцессами 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 485
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16.05.2021 08:27 Ответить
Почти все коментарии здесь от ущербных людей живущих в ущербной стране. Если вам наплевать на своих соотечественников, на то что они могут реально погибнуть, а вы глумитесь над этим, то нормальной страны нам НИКОГДА не построить. Жаль что я это понял только сейчас иначе бы эмигрировали 10 лет назад как мудрные и амбициозные знакомы. Конченое население здесь пишет а не ЛЮДИ.
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16.05.2021 09:37 Ответить
Не факт,что эти "соотечественники"за собой своих мужей и отпрысков перетянут у которых террор уже в крови..Неньке и своих забот хватает..
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16.05.2021 10:12 Ответить
Когда замуж выскакикивали. то СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР, за любой выбор есть ОТВЕТСВЕННОСТЬ!
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16.05.2021 10:14 Ответить
У меня всегда был вопрос к этим девушкам , они слышали о гендерном равенстве , почему они должны переходить в ислам , если у них любовь , а почему муж не может перейти в религию которую они исповедуют или в атеизм на крайняк . 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 6406 А сейчас это готовые шахидки , оно вам надо 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 4131
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16.05.2021 18:11 Ответить
 
 