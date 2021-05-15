Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал символичным, что в третью субботу мая в Украине отмечают сразу два праздника - День Европы и День науки, потому что оба они - о прогрессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.
"Украинская наука всегда была и будет для государства сверхважной. Не только благодаря мировой славе, которую уже принесла, а прежде всего потому, что работа наших ученых, их изобретения и открытия дают реальную пользу и служат именно нашему народу и нашей стране. Служат безопасности и конкурентоспособности нашего общества, эффективности институтов. Это чувствуется особенно сейчас - во время войны и защиты нашей государственности работа научного сообщества приобретает в десятки раз большее значение", - подчеркнул он.
Президент добавил, что есть немало ученых, которыми гордится страна. В этом контексте Зеленский упомянул Владимира Вернадского, Ивана Пулюя, Владимира Симиренко, Александра Богомольца, Илью Мечникова, Николая Амосова, Олега Антонова, Игоря Сикорского, Сергея Королева и Бориса Патона.
Глава государства напомнил, что с 2022 года имя Патона будет носить Национальная премия в области науки и техники.
"Уверен, что и в дальнейшем украинские имена будут гордо звучать в разговорах о мировой науке. Искренне поздравляю всех работников науки! И желаю всем нам работать так, чтобы наука в Украине всегда была сферой наибольшего внимания", - подытожил Зеленский.
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Владимир потому и Александрович, что семя от плоти вчёного заведующего кафедрой информатики на всём Криворожье и его окрестностях.
Но есть нюанс.
Папинька (вчёный информатор) по словам Владимира дупля не отдаёт, как пользоваться соцсетями.
при поддержке государства должен выдавать колоссальный мировой продукт для своей армии,
а не по по полтора - два миллиона гривен в месяц топ чиновникам оборонпрома, за некачественный ремонт совейской бу техники !
КИВА УМЕР!!!
ниче рукажопами не трогать что и Так до него Работало НОРМАЛЬНО!!!!!!
fixed
П р о н я. Разумєється, што розумний чоловєк зовсєм інчаго; вот і мині тепер все інче здається, бо я недарма у пенціонє вчилась!
Киве мое самое лучшие пожелание, и как можно поскорее влиться в рабочий коллектив