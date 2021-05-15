РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24761 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1755 50
Зеленский (10418) наука (257)

Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение

Президент Украины Владимир Зеленский назвал символичным, что в третью субботу мая в Украине отмечают сразу два праздника - День Европы и День науки, потому что оба они - о прогрессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.

"Украинская наука всегда была и будет для государства сверхважной. Не только благодаря мировой славе, которую уже принесла, а прежде всего потому, что работа наших ученых, их изобретения и открытия дают реальную пользу и служат именно нашему народу и нашей стране. Служат безопасности и конкурентоспособности нашего общества, эффективности институтов. Это чувствуется особенно сейчас - во время войны и защиты нашей государственности работа научного сообщества приобретает в десятки раз большее значение", - подчеркнул он.

Президент добавил, что есть немало ученых, которыми гордится страна. В этом контексте Зеленский упомянул Владимира Вернадского, Ивана Пулюя, Владимира Симиренко, Александра Богомольца, Илью Мечникова, Николая Амосова, Олега Антонова, Игоря Сикорского, Сергея Королева и Бориса Патона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна

Глава государства напомнил, что с 2022 года имя Патона будет носить Национальная премия в области науки и техники.

"Уверен, что и в дальнейшем украинские имена будут гордо звучать в разговорах о мировой науке. Искренне поздравляю всех работников науки! И желаю всем нам работать так, чтобы наука в Украине всегда была сферой наибольшего внимания", - подытожил Зеленский.

Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение 01

Также читайте: Киве дали научную антипремию

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+23
Киву не забыл?
показать весь комментарий
15.05.2021 22:56
+17
Одна лише дисертація генітальнішего науКівця Киви чого варта !!!))
показать весь комментарий
15.05.2021 22:59
+15
Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение - Цензор.НЕТ 1113
показать весь комментарий
15.05.2021 23:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Киву не забыл?
показать весь комментарий
15.05.2021 22:56 Ответить
особенно "научная" работа Кивы, кот тот не смог достойно на официальной защите защитить...
показать весь комментарий
16.05.2021 11:34 Ответить
Наука і Зеля????? Бичара безмозка, разом з своїми висерками
показать весь комментарий
15.05.2021 22:58 Ответить
не надо так резко !

Владимир потому и Александрович, что семя от плоти вчёного заведующего кафедрой информатики на всём Криворожье и его окрестностях.

Но есть нюанс.

Папинька (вчёный информатор) по словам Владимира дупля не отдаёт, как пользоваться соцсетями.
показать весь комментарий
15.05.2021 23:45 Ответить
Вчёный папинька ломает голову-зачем этим сетям приставка "соц". Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 3811
Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 5364
показать весь комментарий
16.05.2021 01:53 Ответить
хотя любой вчёный с его кафедры знает, что приставка "соц" - это для получения субсидии
показать весь комментарий
16.05.2021 10:46 Ответить
Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 9680
показать весь комментарий
19.05.2021 08:48 Ответить
наука обдірать лошков, ага

Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 2345
показать весь комментарий
16.05.2021 00:05 Ответить
Одна лише дисертація генітальнішего науКівця Киви чого варта !!!))
показать весь комментарий
15.05.2021 22:59 Ответить
Цікаво ,а коли науковий світ побачить дисертацію найвеличнешого???)))
показать весь комментарий
15.05.2021 23:00 Ответить
Він її вже збацав на роялі.
показать весь комментарий
15.05.2021 23:05 Ответить
Кива поджидает загулявших девушек в Парке Шевченко и поздравляет их з Днем Науки
Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение - Цензор.НЕТ 5639
показать весь комментарий
15.05.2021 23:06 Ответить
во время войны сплав учёных и производственников ,
при поддержке государства должен выдавать колоссальный мировой продукт для своей армии,
а не по по полтора - два миллиона гривен в месяц топ чиновникам оборонпрома, за некачественный ремонт совейской бу техники !
показать весь комментарий
15.05.2021 23:13 Ответить
а уж как клоуны ценятся, просто не передать...
показать весь комментарий
15.05.2021 23:13 Ответить
Шкарлет і Ківа - ікони зегенеративної науки!
показать весь комментарий
15.05.2021 23:16 Ответить
Промежуточное звено между обезьяной и питекантропом, кандидат наук кива, внесло неоценимый вклад в научное сообщество Украины.
показать весь комментарий
15.05.2021 23:16 Ответить
Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение - Цензор.НЕТ 1113
показать весь комментарий
15.05.2021 23:16 Ответить
Срочная новость:

КИВА УМЕР!!!
показать весь комментарий
15.05.2021 23:44 Ответить
Без паники.Кива,как и его расстрелянный дед - воскреснет. Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 1004
показать весь комментарий
16.05.2021 01:56 Ответить
А раББота прЭЭззедента!!!
ниче рукажопами не трогать что и Так до него Работало НОРМАЛЬНО!!!!!! Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 3961
показать весь комментарий
15.05.2021 23:19 Ответить
а когда зеля свою диссертацию нарiду предъявит? - тогда точно вперед прогрессу скакнем.. Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 3274
показать весь комментарий
15.05.2021 23:19 Ответить
Глава государства напомнил, что с 2022 года имя Кивы будет носить Национальная премия в области науки и техники.

fixed
показать весь комментарий
15.05.2021 23:20 Ответить
Натирально, в кожном обхож-денії главная хворма - вченость. Потому єжели человєк учений, так йому уже свєт переменяється; тогди, тогди, приміром, що Химцє будєт бєлоє, то йому рябоє, што Химце будєт цяця, то йому... пардон!.. Ви меня, Проню Прокоповно, понімаєте?

П р о н я. Разумєється, што розумний чоловєк зовсєм інчаго; вот і мині тепер все інче здається, бо я недарма у пенціонє вчилась!
показать весь комментарий
15.05.2021 23:25 Ответить
во врємя войни для прєзідєнта воюющєй страни главноє-це поїхати в Оман і Катар.
показать весь комментарий
15.05.2021 23:28 Ответить
Це тей випадок коли краще промовчати, так сталося що наука це не до Володі, але він стараєцца(((((
показать весь комментарий
15.05.2021 23:28 Ответить
А медузу плешивую поздравил ?
показать весь комментарий
15.05.2021 23:36 Ответить
Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 8974
показать весь комментарий
15.05.2021 23:42 Ответить
Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 6499
показать весь комментарий
15.05.2021 23:43 Ответить
Довше всіх Янелох поздоровляв Ківу. Трохи згодом вони обмінялись поздоровленнями Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 4069
показать весь комментарий
15.05.2021 23:55 Ответить
Киві листівку з поздоровленням вже відіслав?)))а на члєнів комісії,хто його кандидатську одобрював,можна санкції накласти...)))
показать весь комментарий
16.05.2021 00:27 Ответить
Де наука, а де він?..
показать весь комментарий
16.05.2021 03:03 Ответить
Да уж явно не близнецы-братья!
показать весь комментарий
16.05.2021 04:19 Ответить
Ну, вот... Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 7088 как и ожидалось будут скалиться целый день! Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 7088 Одного проффесора им было мало. Клоуны избрали своего. А вы на новоиспеченного светоча науки, Киву, набросились. Не понимаете серьезности политического момента. Каждому балагану - надежного проффесора.
Киве мое самое лучшие пожелание, и как можно поскорее влиться в рабочий коллектив
показать весь комментарий
16.05.2021 06:24 Ответить
а киву лично поздравил?
показать весь комментарий
16.05.2021 06:45 Ответить
про ківі було вже?
показать весь комментарий
16.05.2021 07:44 Ответить
После импичмента Зеля смело будет называть войну войной, Московию агрессором, а Беню корупционером и олигархом.
показать весь комментарий
16.05.2021 07:48 Ответить
Повторяє за Ківою Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 3007
показать весь комментарий
16.05.2021 08:38 Ответить
Открываю для Вас "тайну" ,которая для ученых украинцев НЕ тайна. Планируется СОКРАТИТЬ количество высших учебных заведений. Вы собираетесь ИЗМЕНИТЬ прием диссертаций и их защиту,упростив ее до водкопития и в дальнейшем УНИЧТОЖИВ и НИВЕЛИРОВАВ ученые степени. Ученые получают ничтожные зарплаты,их изобретения( тысячи,сам охренел будучи в технопарке КПИ),просто даже без денег,когда ученые делают доклады ВОРУЮТСЯ. Если бы государство поддерживало использование хотя бы 1% от изобретений Украина была бы САМОЙ инновационной страной в МИРЕ. Какие тупые и уродливые правители Украины. Ваш статус от вас и зависит.
показать весь комментарий
16.05.2021 08:50 Ответить
Ученые - в говне моченые. Все кандидаты и доктора наук в универе, защитившие за время моей учебы диссертации, делали это исключительно за сало. Да, что-то они там делали, но никто без взяток не защищался. Рынок определяет качество образования, а не наличие докторского диплома. Доктора наук, работающие в ВУЗах за 15-17 тыщ - это смешно. Человек с такими мозгами и способностями не будет работать за такие деньги. Действительно умным людям эти бумажки не нужны, они находят себе хорошую работу даже без дипломов о высшем образовании
показать весь комментарий
16.05.2021 09:48 Ответить
Обижены? Не оценили умище? Уродства в этой системе достаточно,как в любом направлении. Но несете вы полную чушь. Очень много открытий и профессиональной работы выполняется либо за копейки либо вообще из "любви к искусству". В Южной Корее на арбе в 70е ездили до тех пор пока не объявили образование и учёных ПРИОРИТЕТОМ. Только бараны тупые не осознают что образование это ОСНОВА и важнее задачи в государстве НЕТ что бы не выращивать рапс с хомутом за плугом.Что бы иметь общение и признание в мире нужно иметь не МНЕНИЕ что вы умный,а бумагу ,основанную на проведенной вами научной работе. Как то так "специалист по науке".
показать весь комментарий
16.05.2021 12:19 Ответить
Вы неправильно поняли комментарий, обижены скорее всего вы. Образование должно находиться в приоритете, никто с этим не спорит, НО образование, практическое его применение и ученые звания в Украине ничего общего между собой не имеют. Науки в Украине нет, а достижения в ИТ, сельском хозяйстве или фармацевтике достигаются вне ВНЗ, частными людьми или коллективами, часто не имеющими ученых степеней. Финансирование образования принесет пользу, а продажа ученых званий и умножение количества бестолковых берзрезультативных ученых ртов только убытки
показать весь комментарий
16.05.2021 17:01 Ответить
 
 