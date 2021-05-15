Благодаря быстрой кампании по вакцинации в Италии число случаев заражения COVID-19 снизилось на 80%, смертность - на 95%, - Reuters
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Согласно итальянскому исследованию, через пять недель после первой дозы вакцины число случаев заражения COVID-19 среди взрослых всех возрастов снизилось на 80%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Первое такое исследование, проведенное страной Европейского союза по реальным результатам кампании иммунизации, было осуществлено Национальным институтом здравоохранения Италии (ISS) и Министерством здравоохранения среди 13,7 миллиона человек, вакцинированных по всей стране.
Ученые начали изучать данные со дня начала кампании вакцинации в Италии, 27 декабря 2020 года, до 3 мая 2021 года.
Анализ показал, что риск заражения SARS-CoV-2, госпитализации и смерти постепенно снижался.
"Через 35 дней после приема первой дозы число инфекций снизилось на 80%, количество госпитализаций на 90% и смертность снизились на 95%", - говорится в сообщении ISS.
"Эти данные подтверждают эффективность кампании вакцинации и необходимость быстрого охвата населения, чтобы положить конец чрезвычайной ситуации", - заявил президент ISS Сильвио Брусаферро.
Среди почти 14 млн лиц, включенных в итальянское исследование, 95% тех, кто был вакцинирован Pfizer и Moderna, завершили цикл вакцинации, в то время как ни один из тех, кто получил AstraZeneca, не получил вторую дозу.
До сих Италия следовала рекомендациям производителей, вводя вторую дозу Pfizer через три недели после первой, вторую дозу Moderna после четырехнедельного перерыва и вторую дозу AstraZeneca после 12-недельного перерыва.
По состоянию на утро субботы около 8,3 миллиона итальянцев, или 14% населения, были полностью вакцинированы, а около 10 млн человек получили первую прививку.
Напомним, в ноябре 2020 года суточный прирост заболевших COVID-19 в Италии временами превышал 40 тыс. человек. Через месяц он сократился до 20 тысяч. При этом 3 декабря врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 993 пациентов с коронавирусом. Это - худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса - 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.
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не хочеш сидіти в лохдауні - зразу куля в лоба, оце б була перемога над вірусом
правда в дебіловізорі про це не розкажуть
на око встановили? чи просто дуже хотілося мати статус людини, що перехворіла на "модний" ковід?
Вам розказали, що аносмія це унікальний симптом ковіду? бідосику, Вас надурили
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F
Можливі причини аносмії:
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Дивіться, вивчайте. Якщо в двох словах, то будь-яка ГРВІ може призвести до втрати нюху.
"да дышать не будет чем"
Від пневмонії щороку помирає кілька мільйонів людей. Так було в 2019, 2018, 2017 і так далі. Може, для Вас буде відкриттям, але при запаленні легенів завжди не дуже добре дихається.
яку саме думку Ви намагаєтесь донести? і яке вона має відношення до інформації про "хитрозаде" використання плр-тестів, аби крутити статистикою, як циган сонцем?
з якої планети,чучело?