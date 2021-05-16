Ермак - это зло, ключевая проблема Зеленского, для которого является основным источником информации, - Рябошапка

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак - ключевая проблема Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал в интервью Радіо Свобода бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Ермак - это зло. Ермак - это одна из ключевых проблем, возможно, ключевая проблема Зеленского. Она заключается не только в том, что Ермак является ключевым источником информации для Зеленского, но и в том, что у Ермака есть своя собственная система ценностей, которая заключается в том, что нам нужно смотреть на север и на восток, а не на запад", - сказал экс-генпрокурор.

По его словам, Ермак "мог втянуть Украину в грандиозный скандал" в отношениях с представителями 45-го президента США Дональда Трампа.

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Рябошапка указал, что именно Ермак был одним из тех, кто в кулуарах договаривался с командой Трамп и его адвокатом Рудольфом Джулиани. Ермак был убежден в победе Трампа и убеждал в этом Зеленского, "формировал его мировоззрение в том направлении, что нам необходимо поддерживать ту команду". "Я не исключаю, что Россия где-то тоже подыгрывала Ермаку в этой истории и пыталась подыграть так, чтобы втянуть Украину в этот скандал", - отметил экс-генпрокурор.

Он считает, что в истории, когда "от Ермака требовали сказать, что Украина была виновна во вмешательстве в выборы в США", Россия выводила себя из-под удара "и пыталась подставить Украину".

Рябошапка также заявил, что "Ермак - это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон".

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