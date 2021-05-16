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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) Рябошапка Руслан (275) Ермак Андрей (905)

Ермак - это зло, ключевая проблема Зеленского, для которого является основным источником информации, - Рябошапка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак - это зло, ключевая проблема Зеленского, для которого является основным источником информации, - Рябошапка

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак - ключевая проблема Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал в интервью Радіо Свобода бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Ермак - это зло. Ермак - это одна из ключевых проблем, возможно, ключевая проблема Зеленского. Она заключается не только в том, что Ермак является ключевым источником информации для Зеленского, но и в том, что у Ермака есть своя собственная система ценностей, которая заключается в том, что нам нужно смотреть на север и на восток, а не на запад", - сказал экс-генпрокурор.

По его словам, Ермак "мог втянуть Украину в грандиозный скандал" в отношениях с представителями 45-го президента США Дональда Трампа.

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Рябошапка указал, что именно Ермак был одним из тех, кто в кулуарах договаривался с командой Трамп и его адвокатом Рудольфом Джулиани. Ермак был убежден в победе Трампа и убеждал в этом Зеленского, "формировал его мировоззрение в том направлении, что нам необходимо поддерживать ту команду". "Я не исключаю, что Россия где-то тоже подыгрывала Ермаку в этой истории и пыталась подыграть так, чтобы втянуть Украину в этот скандал", - отметил экс-генпрокурор.

Он считает, что в истории, когда "от Ермака требовали сказать, что Украина была виновна во вмешательстве в выборы в США", Россия выводила себя из-под удара "и пыталась подставить Украину".

Рябошапка также заявил, что "Ермак - это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон".

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Топ комментарии
+49
не будет медель, будет другая "пендель"; не стало богдана вылез єрмакъ, уйдет єрмакъ, придет очередной кварталец-95 - проблема в бубочке.
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16.05.2021 00:14
+38
Клоун так і залишиться клоуном.
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16.05.2021 00:21
+31
"Я думаю, что Ермак - это зло "
І Рябошапка - це таке ж саме зло, як і Єрмак, бо саме Рябошапка зламав долі абсолютно невинуватим людям : Кузьменко, Дугарь та Ріфмастеру. І скоїла цей злочин Рябошапка саме на користь Зєлупи, Єрмака та Авакова. А зараз ця Рябошапка тупо намагається забовтати в інформпросторі свій власний злочин.
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16.05.2021 03:19
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Ермак - зло. Зеленский этого не понимает. Выходит, Зеленский дурак=идиот, или предатель, который отрабатывает задачу уничтожения Украины.
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16.05.2021 16:45 Ответить
Повесить агента Кремля!!!
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16.05.2021 18:07 Ответить
Вирок виконати не зволікаючи !
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17.05.2021 07:55 Ответить
Зло номер 1 - это криворожеская мразина и по совместительству шут гороховый, который из-за 73% дебилов, которые притащились на выборы, из тех 30%, которые вообще пришли на выборы, теперь изображает из себя якобы президента.
Все остальное дерьмо возле него - это его производные по пословице " яблоко от яблони..."
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16.05.2021 19:33 Ответить
Золотые слова Ольга. Только 73% дебилы вас все одно не прочитают. Они Скотов смотрят, им некогда.
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16.05.2021 22:50 Ответить
ЯкщоЄр ак - зло, а це зло в українську політику привів Зєлєнскій, то без Зєлєнского цього зла не було б? Тоді Зєлєнскій теж зло? 😵😰
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16.05.2021 20:55 Ответить
Як ви здогадалися, а це було видно ще до виборів.
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17.05.2021 07:59 Ответить
Шановна, це не до мене. Я у Зєлєнскому не те, що президента українського ніколи не бачив, але й українського ГРОМАДЯНИНА. 😊
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17.05.2021 09:20 Ответить
Аваков, как по мне, входит в основные враги Украины точно. Полицией он уже давно не занимается, разве что тендер какой, так там ему интересно. Своя ручная армия имеется, что для власти лучше в этом обвинить Семенчеко, у которого ее нет, чем Авакова, бо страшно.
С такими "потужними" волосатыми министрами нам в ЕС точно делать нечего!
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16.05.2021 21:08 Ответить
Тією армією опікується не волосатий, а рудий кацап-єдинорос Коротких.
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17.05.2021 08:03 Ответить
ермак это проблема Украинны.а проблемы зеленского мало кого интересуют.
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16.05.2021 21:58 Ответить
я всегда думал , а вот интересно за что зебилы выбрали себе президентом артиста разговорного жанра?
может он разбирался в госуправлении лучше, чем Порох ?

или имел реальный, четкий план и опыт как улучшить жизнь пересичного...
а может действительно имел гениальнейший план окончания войны и возврата Крыма ?
нет, он наверно хорошо знал инженерию, технологии , науку и юридическое дело ?..
но нет, всё у меня сводилось к одному - к телевизору...
и тогда я понял, что телевизор, так зовут современного всемогущего Бога, который управляет , безмозглой толпой, мечтающей улучшить свою жизнь, не думая, не вкладывая и не теряя...
этот умный бытовой прибор - телевизор делает зебилов, побеждает зебилов, всегда и в нужное ему время и за это зебилы ему платят всё дороже и дороже с каждым годом !
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16.05.2021 23:04 Ответить
А що тут думати багато, якщо сказати гірку правду, то половина з тих, що голосували проти Пороха, -- вони голосували проти незалежності України, тобто проти Армії, Мови і Віри...
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17.05.2021 08:16 Ответить
Проблема не в ермаке,а в прэЗЕденте- велосипеде,на котором катаются олигархи.,,Іноді по черзі,а іноді так,,.
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16.05.2021 23:40 Ответить
Єрмак - це зло, ключова проблема Зеленського, для якого є основним джерелом інформації, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4116
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17.05.2021 00:21 Ответить
Если вишня войдет, не думаю это будет долго продолжатся.
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17.05.2021 05:45 Ответить
Схоже, у серпентарії стало тісно...
Єрмак - це зло, ключова проблема Зеленського, для якого є основним джерелом інформації, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1285
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17.05.2021 15:17 Ответить
Скромно-подхалимный Рябошапка "гневно разоблачает" клоунов во власти Ермака, разумкова, арахмию, корниенка и др. недалёких умом "государственных деятелей", внезапно оказавшихся и смачно хрюкающих у корыта власти, и других клоунов из администрации-"офиса" клоуна Зеленского, а так и не решился сказать главное - всё зло исходит от самого Циничного Клоуна, сидящего на троне президента!...
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17.05.2021 19:14 Ответить
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